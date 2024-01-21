Жена-абьзер

В чем же отличие женщины абьюзера, от женщины склонной к излишней импульсивности? Отличие одно. Абьюзер получает от этого удовольствие. От контроля, от криков, от дрессуры, и главное, от вида боли жертвы. И держаться за свою жертву она будет до конца. Просто так не отпустит.

Когда мы говорим об абьюзе и домашнем насилии, то чаще всего представляем такую картину. Трясущуюся от страха женщину с кровоподтёками под глазами и злобного мужчину, сжимающего кулаками, готового ударить свою жертву. Действительно, такое распределение ролей встречается чаще. Но иногда, все бывает с точностью да наоборот. Когда жертва - мужчина, а женщина - агрессивный абьюзер.

Если жена - абьюзер...

Абьзер применяет против жертвы как физическое, так и моральное насилие. Умение манипулировать жертвой характерно для абьюзеров любого пола.

Женщина абьюзер выбирает чаще именно не физическое насилие. Хотя может пустить в ход и кулаки. Тем более что она защищена правилом общественной морали -девочек не бьют и, как следствие, сдачи не дают.

Женщина абьюзер может быть притягательна внешне. И на стадии знакомства она очень мила и обходительна. Мягко и нежно привлекает она мужчину в свои сети. Она сочувствует и понимает его. И в начале отношений мужчина может наслаждаться ее обществом.

Но постепенно начинают проявляться и другие качества.

Контроль. Где был? Что делал? Почему не позвонил? Полный отчет о жизни мужчины. Она может просматривать историю браузера, читать личную переписку. И если мужчина пытается освободиться от контроля, то получает от нее крупную порцию оскорблений и унижений.

Женщина абьюзер импульсивна. Вот она спокойна, как тихая вода, а вот взрывается как буря и с гневом и яростью набрасывается на мужчину, поливая его потоком злых слов и несправедливых упреков. Она делает все, чтобы втоптать его в грязь, стремится уничтожить, подавить.

Такая женщина может быть полна нереалистичных ожиданий от своего партнера. Она постоянно что-то требует от него с истериками и воплями. Она доказывает ему, что он должен делать и каким он должен быть. А быть он должен таким, чтобы нравилось только ей.

Положение ухудшается, если женщина зарабатывает значительно больше мужа.

Жена абьюзер придумывает различные наказания, если супруг что-то делает вопреки ее требованиям. Бойкот, отлучение от тела, запрет на общение с родными и друзьями.

У женщины абьюзера в лексиконе очень много ругательных эпитетов. Будучи искусным манипуляторам, она быстро находит ту болевую точку мужа, от прикосновения к которой его как будто током бьет. И она будет давить на нее долго и с удовольствием, наблюдая, как жертва мучается.

Любимая манипуляция жены абьюзера - дети. Она угрожает не только разводом, но и тем, что не позволит встречаться с детьми. Т. е. она готова оставить своих детей без отца, лишь бы причинить боль мужчине.

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Многие, читая эту статью, подумают, что женщины бывают склонны к крикам и истерикам. В чем же отличие женщины абьюзера, от женщины склонной к излишней импульсивности? Отличие одно. Абьюзер получает от этого удовольствие. От контроля, от криков, от дрессуры, и главное, от вида боли жертвы. И держаться за свою жертву она будет до конца. Просто так не отпустит.

Но есть и хорошее отличие. Абьюзеры женщины, в отличии от таковых мужчин, чаще способны понять и принять, что их поведение выходит за рамки нормы и предпринять попытки изменить себя.опубликовано econet.ru

Автор Лариса Соловьева

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