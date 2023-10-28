✅Сколько среди нас таких женщин-кактусов? Вы не задумывались? Наверняка многим из нас пришлось побывать в такой "ботанической" роли. Что ж, все бывает, это жизнь. И умение с достоинством выйти из сложной неоднозначной ситуации всегда пригодится.

Действительно, трудно выжить, когда об тебя вытерли ноги и выбросили. Некоторые ломаются, кто-то уходит в прострацию. А самые стойкие не засыхают, они просто превращаются в кактусы.

Почему она стала такой колючей?

Потом окружающие удивляются: отчего она стала такая колючая? И внешне как-то изменилась - не стало прежнего блеска в глазах, не вьются задорно по ветру волосы, как раньше. Но и слез больше нет. Женщина собранна, неестественно спокойна.

Как будто что-то решила для себя. Она становится красивой некой новой красотой. Ее обаяние теперь – решимость и отсутствие иллюзий. Ей спокойно в непокое, и легко в тяжести чувств.

Внешне это состояние часто проявляется в незначительной, или существенной потере веса. Женщина не стремится похудеть, но как-то все перегорает внутри. То, от чего она раньше получала удовольствие, уже меньше греет.

Но это состояние все-же целительно. Так как расстаешься с ненужными страданиями и ложными умозаключениями. Не уводишь себя в придуманную сказку, не идеализируешь мужчину.

Все будто становится на свои места. И повседневные вещи вдруг проявляются с неожиданной стороны. То, что раньше казалось незначительным, начинает обретать новый смысл.

Женщина-кактус, она красива. От нее исходит обаяние самодостаточности и покоя. Хотя в это время порой на сердце кошки скребут. Окружающие мужчины каким-то необъяснимым образом чувствуют эту ее красоту и силу. И тянутся к ней.

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Но сейчас не время для новых романов. Для раздраев чувств, манипуляций, сотрясения своей души. Лучше укрыться мягкой сердцевиной души за плотной гладкой оболочкой, прикрыться колючими иголками. Отдохнуть.

Сколько среди нас таких женщин-кактусов? Вы не задумывались? Наверняка многим из нас пришлось побывать в такой "ботанической" роли. Что ж, все бывает, это жизнь. И умение с достоинством выйти из сложной неоднозначной ситуации всегда пригодится.

Не помешает и зафиксировать в себе это ощущение некой закрытости, покоя и недеяния. Пусть все вокруг идет своим чередом. Обязательно настанет время, и ты раскроешься миру, расцветешь чудесным редким цветком! опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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