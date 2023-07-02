Женщина, которая себя любит, точно знает на что готова, а на что нет

Женщина, которая познала и научилась любить себя, начинает жить в мире совсем по-другому. Та, которая приняла и полюбила свое одиночество, превратив его в наслаждение, делает в жизни совсем иные выборы.

Женщина, которая себя любит... Она перестает смотреть на мир глазами тревожной девочки, ищущей в каждом проходящем мимо мужчине того самого, который придет, спасет, полюбит, позаботится и, наконец, облегчит ее страдания, заменяя тем самым мать. Она перестает притворяться самостоятельной. Перестает играть роль независимой и успешной, дожидаясь того момента, когда сможет эмоционально повиснуть на ком-то. Ее радость не напускная и перестает быть маской для привлечения мужчин. Ее радость становится просто условием жизни.

Любящая себя женщина

Она уже не ищет в мужчине родителя. Она становится матерью и сестрой сама себе. Она может много и с удовольствием быть одна.

Она вообще перестает искать что-либо снаружи, ибо нашла саму себя. И знакомый многим "ищущий" женский взгляд, который так хорошо знает любой мужчина, исчезает навсегда, уступая место взгляду внутрь себя. Или взгляду в небо в поисках Бога. Зрелая женщина начинает смотреть на мир спокойно и снисходительно через любовь к себе и понимание жизни.

Она больше не соглашается на сомнительную связь с мужчиной в призрачной надежде на то, что он изменится к лучшему и вырастет. Повзрослеет и найдет себя, став тем идеалом, который она всегда хотела видеть рядом. Она оставляет иллюзорные попытки изменить и воспитать мужчину.

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Она готова видеть рядом лишь того, кого она сможет принять по номиналу, без доработок и усовершенствований. Сможет полюбить такого как есть, понимая, что будет жить именно с этим, а не со своими фантазиями.

Она точно знает на что готова, а на что нет. Что в силах и в праве изменить, а что нет. Она знает, что любовь, принятие и жизненная мудрость работают лучше попыток "причинить добро". Но даже мягкость любовь и принятие не гарантируют ей ничего, кроме того, что она сможет быть счастлива сама с собой изнутри. А настоящее, внутреннее, не показное счастье, имеющее твердое основание, всегда найдет возможность создать счастье во внешнем мире. Потому что внешнее счастье – лишь отражение внутреннего.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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