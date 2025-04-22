В жизни мужчине встречаются разные женщины, которых он условно относит к той или иной категории. Например, женщина - первая любовь, женщина - недоступная мечта, боевая подруга, муза, жена, самая лучшая в постели и т.д.

А есть категория женщин, с которой знаком почти каждый мужчина старше 30 лет. И называется эта категория – женщина-пластырь.

Кто такая женщина-пластырь

Эта та, которая добровольно своим присутствием и действиями латает эмоциональные, энергетические дыры мужчины. Она помогает ему реабилитироваться, обладая основными качествами лейкопластыря - находится близко к ране, обеспечивая защитную прослойку с внешним миром, её легко наклеить и нужно аккуратно снять, когда рана затянулась.

В каких случаях появляется такая женщина у мужчины? Тогда, когда он переживает тяжелый развод, либо разрыв с любимой девушкой, или имеет серьезные проблемы с работой, в некоторых случаях со здоровьем, страдает от апатии, печали либо депрессии. Основной признак – мужчина находится далеко не в ресурсном состоянии, он физически и эмоционально ощущает себя в плохой форме и имеет эмоциональные страдания.

Что делает женщина-пластырь? Она «согревает» своей любовью и теплом мужчину, верит в него, всячески поддерживает, вкладывается эмоционально, часто материально. Женщина – пластырь готова быть рядом, ничего не требуя взамен, либо соглашаясь на малое. Причем, совсем не обязательно, что с женщиной-пластырем у мужчины завязываются сексуальные отношения.

Что чувствует женщина- пластырь? Она искренне счастлива. Кто бы что ни говорил, но она чувствует, что делает великое дело, уверена, что нужна этому мужчине и может ему помочь пройти сложный период. Она не сомневается, что пройдет время, благодаря её стараниям затянутся его душевные травмы, и мужчина оценит по-достоинству эту великую женщину, полюбит ее всем сердцем.

Женщина-пластырь очень вдохновлена этой идеей. Она чувствует себя сильной, ресурсной, мудрой, нужной. Ее жизнь наполнена смыслом и большой любовью. Если мужчина страдает по бывшей девушке, особенно, если та разбила ему сердце, то женщина-пластырь уверена, что он забудет свою бывшую пассию, т.к. по сравнению с ней, женщина-пластырь настоящая лапочка. Нужно только подождать.

Что чувствует мужчина к женщине-пластырю? Как правило, благодарность. Ему действительно приятно, что в этот непростой период, когда он сам себя не любит, его так боготворит какая-то дама. Благодаря ей он восполняет свой энергетический потенциал быстрее и легче, чем если бы он делал это в одиночестве. Мужчина сам в себя не верит, но в него верит женщина-пластырь и ему немного легчает. Мужчина чувствует себя ненужным той, которую любит, страдает от этого, но видит, что другая тянется к нему и от этого ему становится чуть-чуть лучше.

Процессы эти схожи с заживанием реальной раны. Небольшая рана должна затянуться сама по себе через некоторое время. Пластырь просто создает для этого процесса более комфортные условия.

Кроме благодарности, мужчина со временем начинает чувствовать вину перед женщиной-пластырем, а потом и раздражение. Он реально понимает, что его не тянет к ней, но иногда пытается заставить себя вызвать к этой хорошей женщине любовь. Как правило, это не получается, и он начинает винить себя за то, что не может ответить взаимностью. От этого он чувствует себя подонком, козлом, плохим - вобщем, не важно, как это назвать, но мужчину тяготит мысль, что он пользуется заботой девушки, которую не любит.

Это если мужчина совестливый. Если же нет – то он уверен, что женщина и так счастлива от того, что имеет возможность заботиться о нем, а он ей ничего не обещал, и значит – ничего не должен. Что, в общем-то, похоже на правду.

Есть ли польза от женщины-пластыря? Польза есть для мужчины. В непростой период он успокаивается, утешается. По-большому счету, он получает материнскую фигуру рядом, отогревает свои ранки, частично восстанавливает уверенность в себе.

Есть ли в этом толк для женщины? Не факт. Только если рассматривать это в плане получения жизненного опыта. Если мужчина совестливый и щедрый – то он может женщине-пластырю помогать материально, дарить какие-то подарки, оказывать различную помощь в благодарность за ее преданность.

Получает ли женщина-пластырь полноценные отношения? Нет. Иначе она уже не будет так называться. С женщиной-пластырем у мужчины может быть только временная связь. Причем, он может периодически уходить и возвращаться по мере надобности в сложные жизненные времена.

Как правило, вернув себе энергетическую форму, мужчина начинает тяготиться такой партнершей. Это происходит по многим причинам.

Во-первых, его потребность в опекающей женщине давно удовлетворилась и ему больше не нужна материнская фигура рядом. Во всяком случае, в таких больших количествах.

Во-вторых, он чувствует, что не может дать ту любовь, которую она хочет от него получить. Как бы он ни выжимал из себя чувства – кроме благодарности и вины ему сложно что-то ощутить.

В-третьих, когда мужчина был в плохой форме, женщиной-пластырем рядом с ним могла быть только та дама, на которую бы он не посмотрел всерьёз, будь он в ресурсном состоянии. Чувствуя себя хорошо, мужчина будет влюбляться в тех женщин, которых ему, как правило, нужно добиваться, стараться заинтересовать, ухаживать. Находясь в упадке, он соглашается на отношения с женщиной-пластырем, которая, как правило, менее привлекательна для него по сравнению с теми женщинами, на которых он привык обращать внимание. Мужчина чувствует, что, встречаясь с женщиной-пластырем, он понижает свою планку притязаний.

А вот женщина-пластырь наоборот в этот момент свою планку притязаний в отношении мужчин повышает. Она понимает, что будь данный мужчина в хорошей энергетической форме, он бы, скорее всего, на нее не обратил внимания. И она надеется, что ей со временем удастся влюбить в себя мужчину, который в обычной жизни ей недоступен. Поэтому инициативы в отношениях и готовности сближаться больше от женщины-пластыря. Она чувствует, что может сорвать джек-пот, устроить свою личную жизнь, поэтому готова на такую роль.

Как заканчиваются отношения с женщиной-пластырем? Это происходит тогда, когда мужчина пришел в себя и уже не чувствует большой внутренний упадок. Или когда влюбляется в другую женщину.

Как правило, мужчина говорит женщине-пластырю что-то вроде – ты слишком хорошая, я тебя недостоин, или – дело во мне, а не в тебе, или – я не готов к серьезным отношениям. Иногда мужчины честно признаются в том, что не любят и не видят смысла быть дальше вместе. Эти разговоры сопровождаются большим чувством вины.

И если в начале отношений женщина-пластырь чувствовала внутри себя энергетический подъём, силу, наполненность, одухотворенность, хоть и с примесью тревоги за будущее с любимым, то в момент, когда ее оставляет мужчина, ее мир буквально рушится. Она чувствует себя использованной, обманутой, опустошенной. Происходит очень большое разочарование в себе, в мужчинах.

Как избежать участи женщины-пластыря

1. Первое, что вы можете обнаружить в себе – это желание отогреть своей любовью какого-нибудь хорошего, но несчастного мужчину. Если вы замечаете, что с энтузиазмом «служите» тому, кто проявляет к вам мало интереса, говорит о том, что не готов к серьезным отношениям и не может ничего вам обещать, жалуется на непростой период в жизни – сделайте шаг назад от этого мужчины. Не доказывайте ему, что «вместе» вы преодолеете все препятствия.

2. Обратите внимание на свою собственную жизнь, интересы, увлечения. Женщиной-пластырем рискует стать та, которая недовольна собой, своей реализацией, которая чувствует себя несчастной наедине сама с собой. Вы – в зоне риска, если самая большая мечта и цель в жизни – встретить свою вторую половинку и привязать её к себе. Те силы и энергию, которые вы готовы потратить на мужчину, лучше потратьте на себя, свое развитие, становление.

3. Даже если вы не спите с мужчиной, с которым вы бы хотели серьезных отношений или романа, но вы готовы по его первому зову приехать, выслушать, утешить, поддержать, то у вас тоже есть все признаки пластыря. Вы можете называть эти отношения как угодно – платонической любовью, дружбой, духовной связью, суть от этого не меняется - если нет встречного равноценного движения мужчины к вам, вы сливаете свою энергию.опубликовано econet

Автор Алевтина Грицышина

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