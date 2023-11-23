Никогда не понимала слов «Безответная любовь», «Обмани, но останься», «Женщина с прошлым». Да, все эти слова из разных песен, хорошо знакомые всем. Когда-то все эти слова пролетали мимо, да, были мелодичны и красивы. Но как же поменялся этот смысл слов с годами, когда полжизни за плечами с ворохом полученного опыта. И как бы это не было грустно, но все эти цитаты из песен пересекаются со взрослой и зрелой жизнью.

Все это обрушилось в один миг, когда пришло осознание всех этих слов, правда не весь список цитат перечислен, которые тесно переплетаются с жизнью. Их очень много, и примеряй их или нет, но они все подойдут лично к тебе и к каждому по отдельности. Так больно, до слез обидно, что это так, а ведь мечталось и хотелось совершенно по-другому, но на то она, наверное, жизнь, чтобы дать опыт разбираться в сложных вопросах и не оступиться снова.

Карусель жизни

Но сколько бы жизнь не била, мы снова и снова наступаем на те же самые грабли. И снова боль и слезы, а все только потому, что хочется взлетов в жизни, мощных фейерверков. Возможно, люди не могут жить на земле без таких эмоций.

Да, можно, конечно, закрыться в своей уютной квартире и не принимать участия в разноцветных красках жизни, и это будет комфортно, сама себе хозяйка и волшебница жизни.

Но всегда наступает момент, когда хочется что-то поменять, внести что-то новое в своей жизни, и обычно это новое - домашний питомец, который также в будущем не принесет ничего, потому что мало что изменит.

И тут-то начинается веселая карусель, багаж полученного опыта накладывает свой отпечаток, появляются другие требования, к которым часто никто не может подойти, а поменять в жизни уже что-то хочется, а размениваться понапрасну не хочется. И мало того, что ты другая, так и люди вокруг другие, со своим багажом опыта и с некоторыми обремененными обстоятельствами.

Да и не это страшно, страшно, что и они так же со своим опытом знают что хотят. Зачастую эти желания не совпадают, и крутишься ты, как на карусели по кругу, в самую пору бы спрыгнуть и начать двигаться по прямой, а вот остановить карусель невозможно, она крутится по кругу, у нее своя задача, свой курс, который ты принимаешь или нет, но таковы правила игры.

Однажды тебе удалось спрыгнуть с этой карусели, и что это ты уже знаешь, и вот ты снова стремишься взобраться на нее, уже серьезная, с уверенностью, что ты все знаешь и уже не промахнешься. Ан нет, правила есть правила, и твои желания мало учитываются.

Конечно, есть «счастливчики» которым повезло, или просто делают вид, что все так. А в самой карусельной жизни все иначе, может так же как и у тебя, просто никто об этом не кричит. Потому что знают, что крик этот словно в пустоту, никто не услышит, никто не поможет, и уж лучше так, чем по-другому.опубликовано econet

Автор Алина Слепнёва

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