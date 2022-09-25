ЖЕНЩИНА-САНАТОРИЙ

Таких женщин за глаза называют санаториями. У них всегда всё шик-модерн. На плите – суп-харчо, в чудо-печке – бисквит Буше. Занавески топорщатся, паркет блестит от мастики, в шкафу – магазинная выкладка по полутонам, под ванной – ни одной пустой бутылки из-под шампуня. С унитаза можно есть. На полу можно спать. Из окна можно увидеть Родину-Мать. Да что там говорить, окна настолько прозрачные, что в пору разглядеть Колону Нельсона и Статую Свободы.

У моих знакомых все выглядело аналогично. Жена крутилась по дому, бегала на почту и в химчистку, таскала на себе детей в сад, школу, институт. Сама выносила на снег ковры, меняла проводку и сантехнику. При этом работала бухгалтером и вела два предприятия.

Ты ботинки почистила?

Муж, ответственный работник, возвращался домой, как в санаторий. Ужинал в тишине, читал газету, смотрел «Сельский час», плескался в душе. За всю жизнь ни разу не сложил грязную посуду в раковину, не забросил стирку, не заправил постель. А потом она неожиданно умерла, и их дом развалился на запчасти. Он неделями не чистил зубы, так как понятия не имел куда свалилась его щетка и искренне удивлялся что случилось с холодильником. Ведь в нем всегда было много еды. Поэтому быстренько сориентировался и привел в дом новую "горничную".

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Однажды перед Новым годом я отправилась в METRO и основательно затарилась гирляндами, цитрусовыми, елочными шарами. В тот момент встречалась с парнем, и мы собирались отмечать праздник вместе. Соответственно покупки планировала везти к нему. Когда все рассортировала по пакетам, осознала, что те неподъемные и решила позвонить МЧ, играющему по субботам с друзьями в покер. Тот поднял трубку на десятом гудке и лениво поинтересовался:

– Дорогая, а о чем ты думала, когда все без разбору бросала в корзину? Теперь неси.

В тот момент у меня в голове произошло короткое замыкание и прямо увидела, как «жених» самодовольно погладил свой прилично выпирающий живот и уровнял ставку соперника. Хмыкнул. Прижал к груди веер карт. Кстати, в тот Новый год мы с триумфом закончили отношения.

Помню книгу «Очарование женственности», надевшую много шума. Она вышла в шестидесятых, но была переиздана в начале тысячелетия и преподнесена, как Библия супружеской жизни. В ней говорилось о женском послушании, жертвенности и о том, что о себе лучше забыть, затевая семью. Не знаю как у мормонов, фарисеев и старообрядцев, но в моем мире существуют другие правила. Кто ест, тот и готовит еду. Кто пользуется туалетом, тот и чистит унитаз. Кто укрывается одеялом, тот и меняет сменное белье, а не один храпит, а второй крахмалит простыни. Дуэт исполняется вдвоем, а иначе нет смысла.

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Ведь когда-нибудь курортная карта закончится и придется покинуть номер.

Когда-нибудь санаторий закроют на ремонт или сровняют с землей.

Когда-нибудь короткометражка «А ты ботинки почистила?» станет явью.опубликовано econet.ru.

© Ирина Говоруха

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