Женщина - социопат: 10 признаков

Женщина - социопат может быть притягательной и очаровательной (особенно для противоположного пола). Но ее личные качества и отношение к окружающим тщательно скрыты. Если бы вы заглянули к ней в душу и увидели, чем живет женщина - социопат, вы бы очень удивились.

Они притягательны, обаятельны и сексуальны. Они темпераментны. С ними интересно и необычно. И как минимум, не скучно. Но у них один серьезный недостаток. Они социопатки. Люди, которые не признают социальных норм.

Женщины без совести

Социопатия - расстройство личности не врожденное, а приобретенное. Как правило, в результате глубоких детских травмы. Социопаты могут измениться. Для этого нужно пройти немало часов психотерапии. Одно но - они, как правило, не хотят меняться. Потому что их все устраивает. Все, что они делают, они делают для себя. У них нет понятия совести. Часто полностью отсутствует эмпатия, и способность сопереживать. Но они отлично разбираются в людях и прекрасно умеют ими манипулировать и добиваются того, что им нужно.

Признаки женщины - социопата

1. Она не способна сопереживать. Проблемы другого человека, чувства, ничего для неё не значат.

2. Она избегает душевного дискомфорта и стремится получать удовольствие любой ценой. Очень любит секс и сексуальные эксперименты. Понятие "верность" для нее просто слово.

3. У неё очень мало настоящих, реальных друзей. Она не любит встречаться с людьми. Все её друзья и знакомые в социальных сетях. Ей хорошо одной.

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4. Она лжива. Ложь - отличный инструмент для достижения ее целей. Лжёт без тени вины и раскаяния. Всё, что она выдумывает, это для того, чтобы получить желаемое. Например сказать мужчине, что беременна от него, чтобы выйти замуж. По факту беременности может и не быть.

5. Отсутствие сильных эмоций. Когда она сталкивается с чем-то тяжёлым, депрессивным в реальной жизни или по телевизору, она не чувствует неприятных эмоций. Ей это может даже нравиться.

6. Она игнорирует социальные нормы, не следует им. Она устанавливает свои собственные правила и заставляет других им следовать.

7. Она обвиняет других, если что-то идет в ее жизни не так. Никогда не берёт ответственность на себя за то, что с ней происходит, и что она делает. Виноваты все, кроме нее.

8. Она спонтанна. Непредсказуема. Может совершать рискованные поступки. И что о ней подумают, как это отразится на других людях, ее не волнует.

9. Она умна. Высокий интеллект позволяет ей найти слабые и сильные стороны человека. И использовать его.

10.Она любит хвастаться своими успехами. Своими победами. Ей важно победить любой ценой. Средства не важны.

Постоянно рассуждает о том, что она чего-то заслуживает или не заслуживает Она заставляет людей подчиняться, она ставит ультиматумы, требует, скандалит.

В чем-то социопатки интересны.

Если она этого хочет, она закрутит вас в водоворот страсти, где вы потеряете голову. Она будет легко манипулировать вами. Пока она может от вас что-то получить - она будет с вами. Если вы перестанете ее привлекать, то она вас выбросит из своей жизни как шкурку от банана, без сожаления.

Выйти из этих отношений из отношений с женщиной - социопатом без душевных травм невозможно. Поэтому лучше не начинать.опубликовано econet

Автор Лариса Соловьева

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