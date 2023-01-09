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Женщины чуть за 40

Источник: b17.ru 09 января 2023 6794
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40 - это всего лишь цифра. Как к ней относиться, зависит только от вас...

Женщины чуть за 40

Девочки, дорогие, качество жизни, как ни банально это звучит, определяется не возрастом, а вашим внутренним состоянием. Учить никого не буду – просто расскажу о собственных выводах. А лучше, напишу вам письмо.

Для женщин чуть за 40...

Дорогая, тебе чуть за 40. Это прекрасно. Ты стоишь на пороге восхитительных перемен. Если у тебя все хорошо, ты знаешь, как это сохранить. Ты научилась ценить своего мужчину, своих друзей, и саму себя. Береги созданный тобой мир. Слушай свои инстинкты. Наслаждайся.

Если у тебя «все плохо» – это тоже хорошо. Ты выяснила, чего ты не хочешь, с кем тебе не по пути, и с чем ты никогда не сможешь смириться. Ты знаешь, где проходят твои границы и научилась уважать чужие. Ты уже достаточно много умеешь, чтобы поделиться этим с другими.

Не закрывай глаза и не бойся. Даже, когда кажется, что сил ни на что не осталось, у тебя есть самый ценный ресурс – опыт. Не важно, замужем ты или нет, есть ли у тебя дети, и построила ли ты карьеру – ты совершила достаточно ошибок, чтобы точно знать, кто ты и где ты хочешь быть.

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Женщины чуть за 40

Не подгоняй себя, прислушиваясь к тиканью часиков. Научись ценить каждый миг. Поверь, у тебя полно времени. Ты все успеешь. Ты научишься танцевать танго и рисовать, съездишь на море и попробуешь плавник акулы, заведешь собаку, сменишь профессию или переедешь в другую страну. Тебе теперь все можно. И да, если захочешь, ты выйдешь замуж и родишь ребенка. И будешь самой лучшей мамой на свете.

Ты уже не зависишь от чужого мнения. У тебя уже не осталось оправданий, чтобы откладывать мечты. Позади целая жизнь, сотканная из проб и ошибок. Пора начать жить начисто.

Ты никому ничего не должна. Можешь носить каблуки и платья или кроссы и джинсы. А можешь носить кроссы и платья. Ты и только ты решаешь, как тебе жить, что тебе есть, кому молиться и кого любить.

40 – это всего лишь цифра. Как к ней относиться – решать тебе. Пусть это будет 40 приключений, 40 друзей, 40 новых городов, 40 поцелуев и еще 40 лет счастья – такого, какое ты сама захочешь создать. Обнимаю!опубликовано econet

Автор Виктория Кейлин

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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