Женщины, хватит уже быть "мудрыми". Пора становиться счастливыми!

Когда перед вами снова встанет выбор - быть мудрыми и великодушными, но при этом опять наступить себе на горло, или наконец-то просто послать все к черту, но зато почувствовать себя действительно счастливыми - хорошо подумайте какой выбор действительно будет мудрым…

Почему в наше время мудрой считается именно та женщина, которая всегда все терпит, например, терпит неуважительное отношение к себе от своего мужчины или походы налево своего уже мужа «ради сохранения семьи» и «чтобы у детей был отец»? Да и вообще, а что же люди скажут?.. А скажут они, что это именно она не уберегла семью, потому что была не слишком мудрой женщиной, чтобы это все как-то «по-тихому замять» и жить себе дальше. Ведь многие же так живут, правда?

Мудрая или счастливая? Выбор за вами!

Но вот что при этом на самом деле будет чувствовать эта "мудрая" женщина, которая все же сохранила семью - никто даже близко не догадывается. Никто же не увидит, как она будет беззвучно плакать по ночам от обиды и бессилия... Как будет убеждать себя, что она мудрая и сильная женщина и она все выдержит и со всем этим справится. Просто никто не увидит, какой ценой ей далась эта мудрость...

Я честно не понимаю, почему мудростью считается умение постоянно терпеть, все и всем прощать и улаживать все конфликты так, чтобы при этом все были довольны, кроме вас самих. Почему мудростью считается умение постоянно собой жертвовать на благо других, почему все советуют "быть выше всего этого", ведь "ты же умная и мудрая женщина"?

Знаете, что я вам на это все скажу? Я лучше буду "глупой", но действительно счастливой женщиной, чем "мудрой", но такой, что вечно под всех подстраивается, всем угождает и жертвует своими собственными интересами и потребностями, только для того, чтобы кого-то там удержать или что-то там сохранить.

Все эти как бы "мудрые" советы о: "будь выше этого", "дай ему последний шанс, может на этот раз он наконец-то оценит твое благородство и доброе сердце" или "это ты сама во всем виновата, не надо было тогда выражать ему свое недовольство" и мой любимый - "в следующий раз лучше просто промолчи и мыло улыбайся, как будто все просто прекрасно, одним словом, будь как настоящая умная женщина" - все это полная ерунда!

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Вы же не робот в конце концов, у вас тоже есть свои потребности, чувства и эмоции. Поэтому не бойтесь их выражать, просто делайте это в спокойной и корректной форме, но делайте же! А не молчите, а потом страдайте по ночам как "настоящая мудрая женщина".

Дорогие женщины, хватит уже быть настолько мудрыми, что даже становиться несчастными. Хватит терпеть, постоянно все прощать, неизвестно чего ждать и думать, что ваши жертвы кто-то оценит. Да никто их не оценит, только на голову сядут да ножки свесят, вот и все.

Поэтому в следующий раз, когда перед вами снова встанет выбор - быть мудрыми и великодушными, но при этом опять наступить себе на горло, или наконец-то просто послать все к черту, но зато почувствовать себя действительно счастливыми - хорошо подумайте какой выбор действительно будет мудрым…опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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