Женская энергия: Как понять, есть ли она у вас?

Дорогие женщины, если вы постоянно грустные, тревожные, уставшие и несчастные, тогда вам срочно нужно восстанавливаться и наполнять себя новой женской энергией, а в этой статье, Вы узнаете как это можно легко и быстро сделать.
Женская энергия - это то, что так манит и притягивает к нам мужчин. Это то, как женщина чувствует себя, это ее состояние расслабленности, удовольствия, радости и счастья. Это тот кайф, который она искренне получает от своей жизни.
Так как же понять, есть ли у вас эта самая женская энергия, то состояние расслабленности и удовольствия от жизни, о котором так много и часто говорят? Все просто, есть 3 главных критерия, которые указывают на её присутствие или отсутствие у вашей жизни.
Если вам жалко на себя денег, тогда у вас точно заблокирована ваша женская энергия. Ведь её надо чем-то подпитывать. Например, баловать себя время от времени чем-то вкусненьким, покупать себе какие-то обновки, водить в кино, театр или в кафе. Любить себя, одним словом, а это означает не жалеть на себя денег и не экономить на себе и своих желаниях и потребностях.
Ведь если вы сами будете на себе экономите, то не удивляйтесь, что точно так же к вам будет относиться и ваш мужчина - он просто зеркалит ваше собственное отношение к себе, только и всего. Поэтому хорошо подумайте над этим и уже сегодня купите себе что-то, о чем уже давно мечтали.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Тогда вы точно не можете излучать женскую энергию, уж поверьте мне. Ведь для этого вам нужно всегда находить время для себя, чтобы перезагрузиться и заняться тем, что приносит вам море позитивных и новых впечатлений.
Например, пойти погулять в лес или парк, встретиться с подругой, которую давно не видели. Да даже просто почитать книгу и выпить чашку чая в покое и тишине. Поэтому обязательно каждый день, сколько бы у вас не было дел, находите для себя хоть бы часок собственного времени. Это очень важно для вашего хорошего и бодрого настроения и самочувствия.
А для того, чтобы находить для себя любимой, время и силы вам нужно научиться просить у родных и близких о помощи, и это вполне нормально. Это вовсе не означает, что вы слабая и не можете со всем справиться самостоятельно, а значит, в первую очередь то, что вы умеете беречь себя и свою энергию и поэтому вам не должно быть как-то стыдно или неудобно просить о помощи, например, с домашними делами у своего мужчины.
Думаю, что он охотно согласится вам немного помочь, ведь он так же, как и вы заинтересован в том, чтобы увас было хоршо настроение и много сил. Поэтому смело учитесь просить и говорить о том, что вам нужно и чего вы на самом деле хотите. Да и мужчине будет только в радость делать вас счастливой и довольной.
Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!
Просто скажите ему, чего вы хотите - прямо и без намеков, чтобы он не ломал себе голову, например, «Я была бы очень благодарна тебе, если бы ты помог мне сегодня прибраться в доме или чтобы мы вместе что-то приготовили или просто сходили куда-то, чтобы я снова целый вечер не стояла у плиты».
Или другой пример: «Мне было бы очень приятно, если бы ты чаще дарил мне мои любимые цветы, ведь для меня это такая радость. Я сразу чувствую себя такой счастливой и любимой». Поверьте, после таких слов результат не заставит себя долго ждать. Конечно, при условии, что у ваших отношениях присутствует любовь и взаимопонимание.опубликовано econet
Автор Виктория Кирста
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий