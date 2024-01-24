Женский страх одиночества

Каждому человеку в те или иные моменты своей жизни доводилось испытывать чувство одиночества. Кто-то страдает от отсутствия близких людей, а кто-то ощущает его постоянно, даже находясь в толпе. Как бороться со страхом одиночества?

Многие люди просто физически не могут оставаться наедине с собой. Это состояние негативно воздействует на психоэмоциональную стабильность и понижает самооценку. Особенно сильно страх одиночества преследует женщин.

Страх одиночества: что делать?

Страх одиночества – это психическое расстройство, его называют аутофобией. Симптомами является повышенная тревожность, тоска, душевная опустошенность и беспокойство, когда человек остается один. Причем, страдают от него не только одинокие, но и люди, имеющие семью. Боязнь остаться в одиночестве может возникать даже от мыслей, что его игнорируют или недостаточно сильно любят.

Многих девочек воспитывают в убеждении, что самое главное, что они должны сделать – это выйти замуж и завести свою семью.

Отсюда в обществе сильны стереотипы:

если женщина не вышла замуж, то с ней что-то не так (больна, некрасива, имеет серьезные недостатки и т. д.);

успешной она может стать только рядом с мужчиной;

после 30 лет женщина уже никому не нужна.

Такие психологические установки поневоле влияют на девушек. С возрастом все чаще возникают мысли о жизни среди кошек, они медленно подтачивают самооценку и заставляют окунаться в отношения с первым попавшимся мужчиной, который проявляет интерес.

Такая опрометчивость приводит к тому, что девушки:

выходят замуж только ради «галочки» и свадебных снимков, которые смогут предъявить родным и друзьям;

вступают в отношения с бабниками, альфонсами, алкоголиками и тунеядцами;

рожают детей от нелюбимого, чтобы поддержать иллюзию счастливой семьи;

идут на любые жертвы, только чтобы сохранить семью или отношения, когда их по сути уже не осталось.

А если эти отношения не приносят радость или заканчиваются, то девушка ощущает свою несостоятельность, впадает в депрессию и еще долго не может наладить свою жизнь.

Как бороться со страхом одиночества?

Попробуйте объективно себя оценить

Для этого, запишите на листочке все, что можете о себе сказать. Опишите свои сильные и слабые стороны, что нравится и не нравится, все достижения. И когда осознаете свою значимость и ценность, то будете более разборчивой при знакомствах с мужчинами. А если сложно себя оценить, то можно попросить это сделать друзей.

Определите, чем для вас является одиночество

Распишите его признаки: «некого любить» или «никто не заботится» и подумайте, а так ли на самом деле происходит в вашей жизни? И тогда выяснится, что с большинством пунктов успешно справляются ваши родные и друзья, и совсем не обязательно впадать в токсичные отношения.

Подумайте, что вы можете сделать для себя

Напишите, зачем вам нужны отношения. Например, «чтобы мужчина обеспечивал» или «чтобы было с кем поехать в отпуск» и так далее. Затем посмотрите, что можете сделать вы – заняться повышением своей карьеры, найти друзей для совместного отпуска, и далее по пунктам.

Наполните свою жизнь радостью и удовольствиями

Только вы знаете, что доставляет вам радость – запишите и глобальные цели, и небольшие счастливые моменты – прогулки в парке, плавание в бассейне, вышивка бисером. Не старайтесь найти свое счастье в другом человеке, тогда не придется разочаровываться, что партнер не считает своей обязанностью его вам доставлять.

Насколько вы одиноки?

Напишите, почему считаете себя одинокой. Ведь у вас есть родные, друзья, коллеги по работе. Оглянитесь вокруг, возможно вы просто не замечаете тех, кто готов вас поддержать в трудные моменты, поговорить, разделить счастье или горе, да просто весело провести время.

Позаботьтесь о здоровье

Нервное перенапряжение и проблемы с эмоциональным здоровьем могут вызвать слабость, плохое самочувствие, желание ощутить поддержку и помощь. Постарайтесь привести нервы в порядок. В этом помогут прогулки на свежем воздухе, гимнастические и дыхательные упражнения.опубликовано econet

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