Женское достоинство – это не корона на голове, а корона внутри

Потому такая женщина несет себя по жизни как королева. Это ее внутреннее состояние. И не путайте с гордыней! Она и других уважает, а всяким нечистым на руку паразитам сочувствует. Ей не нужно ничего доказывать. Она есть и этого достаточно, чтобы быть!
«Во всех ты, душечка, нарядах хороша»
Богданович
А. С. Пушкин эпиграф к «Барышне-крестьянке»
Женщина растит себя изнутри… И снова о нем, о женском и о главном!
Почему не «мужское достоинство» спросит мой читатель…
Во-первых, потому, что мои клиенты преимущественно женщины, что не случайно (три поколения женщин в моем роду унижались мужчинами) а во вторых, потому, что для русских (советских и постсоветских) женщин, это тема особая, заряженная и потому, что большинство моих клиенток приходят ко мне, сами того не ведая, именно за этой потерей.
Если достоинство разрушено или утрачено, то женщина уже «недоженщина», так как позволяет к себе такое отношение, которое женщина с чувством собственного достоинства не позволит.
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Дело в том, что не каждая русская дама вообще понимает, что есть женское достоинство, да и просто с человеческим достоинством не всегда хорошо.
Попробуем разобраться в этом вопросе и заодно ответить на вопрос «Кто это достоинство определяет?».
Женское достоинство зиждется на здоровой самооценке, т. е. женщина с достоинством это женщина, знающая себе цену.
Так-то оно так, да в последнее время эти фразы стали крылатыми и употребляются и к месту и не к месту.
«Женщина с достоинством» сегодня это та сама «баба с яйцами», которая не хуже мужика, но это к истинному женскому достоинству не относится никаким местом.
И вот здесь уместно сравнить, дабы внести ясность. А сравнить, конечно с противоположностью, т. е. с мужчиной.
Мужское достоинство (самооценка) во многом формируется благодаря его достижениям во внешнем мире. Тут даже если мужчина «скреативит» и прославится тем, что вяжет носки с оленями, его достоинство если и вырастет то не благодаря носкам, а благодаря идее, ну и славе конечно. Хотя, стоит отметить, во многом мужское достоинство (самооценка) обеспечивается женщиной, а точнее тем, на что способен мужчина ради этой конкретной женщины.
Вот тут-то и не поспоришь, что размер имеет значение (уровень, количество достижений определяет значение).
Часто в жизни мы видим, как мужчина наращивает достоинство через материальные блага, но если все это фасад, то это так «письками меряться» с другими самцами, а если за этим стоит женщина, то с уверенностью можно утверждать, что достойная! И главное даже не материальные достижения, а то, как мужчина к этой женщине относится – на что он ради нее готов!
Женщина, знающая себе цену это не про торг и не про проституцию, хотя и такие есть, это про самооценку.
Такая никогда не позволит себя оскорбить, не даст себя в обиду, не согласится на то, что ей не нужно и если на этом этапе реализовать потребность нет возможности, она не поменяет «шило на мыло», а подождет момента, когда будет возможность.
Такая женщина не суетиться ни в большом, ни в мелочах, потому что твердо знает, чего она хочет!
Она не задвигает себя на второй план и никогда не согласится на вторые роли. В любовницах такая не окажется, ну только если в этом нет какого-то скрытого плана. Хотя до манипуляций такие женщины тоже не опускаются, во всяком случае, сознательно.
Эти дамы в сделки с совестью не вступают.
Такие женщины уважают себя и потому уважительно относятся к другим.
Женское достоинство не фасад, хотя такая женщина всегда ухожена и следит за собой, ибо уважает себя и других.
Кстати, следит она действительно за собой и не интересуется сплетнями, т. к. ей с собой интересно и у нее нет необходимости жить чужой жизнью.
И, главное, женское достоинство это не корона на голове, корона внутри.
Потому такая женщина несет себя по жизни как королева. Это ее внутреннее состояние. И не путайте с гордыней! Она и других уважает, а всяким нечистым на руку паразитам сочувствует.
Ей не нужно ничего доказывать. Она есть и этого достаточно, чтобы быть!
Она никого не преследует и не спасает, но может подтолкнуть или помочь если ее об этом попросят.
Женщина с достоинством уважает мужчину и не соревнуется с ним (у нее точно нет такого желания).
Она не мифический персонаж, а живая женщина со своими слабостями, которые не делают ее слабой, а делают многогранной.
Она камень высшей пробы и не забывает об этом даже в самые трудные времена!
Это простая живая женщина, у которой внутри есть ощущение того, что она достойна ну если не лучшего, то хорошего и не меньше.
Она знает чего хочет и в ладу со своими чувствами и ей не чужды переживания и боль, но ее достоинство и есть тот стержень, что не дает ее сломать или разрушить до основания.
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И она тоже ошибается.
Она прощает себе ошибки и думает, что может сделать, чтобы исправить ситуацию.
Можно ли потерять достоинство?
Да. Женщина теряет его, когда перестает себе верить, предает свои смыслы, пускается в идеализации и творит себе кумиров. Она может сбиться с пути и начать искать достоинство (подтверждение собственной ценности) снаружи.
Но женщина с достоинством всегда может вернуть свою потерю, ибо то, что имеешь, окончательно потерять невозможно!
Женское достоинство это твердь внутри, та опора, что делает женщину гибкой к внешним обстоятельствам и способной переносить тяготы и невзгоды!
Храните эту драгоценность и не позволяйте себя обесценивать!
Женщина, знающая себе цену никогда не падает в цене, потому, что эту цену определяет она сама!
Желаю вам ощущения самоценности и храните свое достоинство, берегите границы и не допускайте кого попало в сокровищницу вашей души!
Помните Вы – ценность сами по себе, в какие бы наряды не рядилась ваша душа и во что бы вы ни одевали свое тело.
Так пусть ваши глаза сияют! Берегите себя и цените! Никакие установки из вне Вам не помешают быть счастливой, если вы сами решили ею быть!
Наращивайте свою ценность и помните, на сколько, вы цените себя на столько вас ценят и окружающие!
Потому и к окружению будьте внимательны! Вас сразу должно насторожить как пренебрежительное отношение, так и такое в котором вам поют дифирамбы, увидев второй раз в жизни.
Именно понимание своей полноты и многогранности дает женщине ощущение баланса и радости бытия!
Женское достоинство = Женская сила!опубликовано econet.ru
Автор Алевтина Сердюк
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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