Женское одиночество

Нам трудно свыкнуться с мыслью, что мир несправедлив. Кажется, я вполне достоин счастья и благополучия. Почему тогда не получается создать семью, родить детей и жить благополучно? Может, мне страшно «расширить понимание себя»? Здесь важно поискать родительские проекции.

«У меня есть 2 простых женских желания – быть в счастливом браке и иметь детей». Женщине уже за 40, психологи, молитвы, работа со страхами (а их в таком случае множество!). И то, что находится на душе у женщины в данном случае, испытывал в какой-то мере каждый. Это такой тупик. Тупик в психотерапии, тупик в вере, когда кажется: «Я уже и то поделала, и это, где моя проблема? Почему у одних уже давно получилось, а у меня нет?».

Почему моя жизнь складывается именно так?

В этом вопросе любви (как, впрочем, и во многих других) нет гарантий. Что переживается как острая несправедливость. Но, да, мир несправедлив. По крайней мере, на уровне одной человеческой жизни. Мир справедлив на уровне баланса, в рамках, может, 7-ми поколений. Но на уровне 1 человеческой жизни этого нет.

Однако есть свобода воли. Отсюда всего 2 выбора:

1) сложить лапки и перестать что-либо делать;

2) перейти на новый уровень понимания себя.

Здесь нет правильного и неправильного.

Многим, кстати, помогает первый путь. Только это не состояние отчаяния, а состояния упования на высшие силы. «Я здесь маленькая и прошу». Здесь важно просить у той силы, на которую не проецируется образ родителей.

Сейчас поясню:

Кто-то делает из Бога Деда мороза, который должен приносить подарки и желательно без любых усилий с нашей стороны. Но часто на Него проецируют запрещающую фигуру и это очень понятный механизм. На церковь проецируется мать. А на Бога – отец. Отсюда, церковь – это строгость, страх нарушить запреты, якобы «мама не велела». А на Бога обычно проецируется установка: «Ему на меня все равно, но если нужно наказать, то он первым делом». Разумеется, это мало имеет отношение к надличностному, но является лишь порождением наших же страхов и мыслей.

Причем даже не важно, верующий вы человек или нет, потому что слово Бог можно заменить на «судьба»\ «вселенная»\ «надличностное»\ «что-то большее». И расплату сверху можно ожидать, даже если вы атеист, более того, я так часто у клиентов и наблюдаю.

*Я не религиозна. Просто вопросы надличностного (не путать с религией) иногда входят в терапию. Потому что, когда человек замыкает всю жизнь на себе, – это порождает в нем невроз (точнее: неврастенический внутриличностный конфликт). И приходится размыкать…

Вторая история начинается со злости на высшие силы. Ее надо высказать и не проваливаться в собственную вину. Многие вместо того, чтобы признать, что они злятся на Бога («на то, как все утроено», не все называют надличностное одним словом), принижают себя. И тогда это опять же детско-родительская история: «Это не мне недодали, это я недостаточно хороший», - так любой ребенок должен решить, чтобы остаться в семье.

Можно позлиться на Него. Сколько на это уйдет? Я не знаю. Но в итоге вы-таки снимите свою проекцию. Почувствуете, что вас никто не хочет наказать, что у вас есть свобода слова и тогда вы сможете взглянуть на себя и Него (при желании) с уважением.

И тогда можно продолжать искать. Продолжать исследовать свою жизнь, свои возможности. Может, придется узнавать новые страны, новые места, новую культуру. С чисто исследовательским любознательным помыслом. Как в детстве, когда мы доверяем жизни и все интересно. Без претензий, что «Я вышла в ресторан, а ко мне никто так и не подсел».

Почему у вас история закрыта, т.е. почему у вас не получается находить\строить отношения, – можно разбираться долго. Можно и не долго, но не у всех получается… Конечно, это зачастую семейная история, иногда системная (когда в историю вмешивались не только мама, папа, но и бабы, деды, двоюродные и пр.) Я не знаю заочно, с чем связано ваше «невезение» по части мужчин, но вы можете перестать быть вовлеченной в эту причину. Смотреть НЕ на свою травму, НЕ на свой страх, а на жизнь и хорошие примеры из окружения.

При этом важно остаться в уважении со всем контекстом семьи, потому что пока вы пытаетесь найти плохое, вы продолжаете оставаться в нем. Это как пытаться молиться за род с чувством, что «я-то такой чистый, невинный, … святой». И это психология жертвы, которую из себя нужно изживать.

И очень важно спросить себя: «А что, если никогда…?». Бывает так, что женщина не выходит замуж. И бывает так, что у женщины нет детей. Что тогда? Тогда вы можете прожить свою счастливую жизнь?

Если вы себе говорите «Да», - это хорошее начинание.

Если вы говорите «Нет», то вы свою жизнь так еще и не взяли. Вы ждете, что вам ее принесут на ваших условиях. А так вам придется ждать долго.

Возможно, вам страшно «расширить понимание себя» (слишком долго объяснять, как-нибудь в другой раз). И здесь важно поискать все же мамско-папские проекции: «Что скажет моя мама на то, что я выйду замуж за негра и уеду жить в солнечную Африку?», «Что скажет мой папа, если я поеду жить в деревню к своему мужчине?», «Что они скажут, если я буду жить одна, но вполне удовлетворенная жизнью?».

Это наш большой страх – выйти на грань того, что нам «предписано». Рискнете ли вы взять свою жизнь, я не знаю. Можете ли вы заинтересоваться тем, что вы можете быть другой, я не знаю. Но именно так: не «не убояться быть другой», а именно заинтересоваться посмотреть на себя с другой стороны, может, с той, с какой вы себя видеть до сих пор не желали. Или вас другие видеть не желали…опубликовано econet

Автор Виктория Новак

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