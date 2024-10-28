Женственность по-взрослому

Какая она - истинная женственность? Ее можно обрести только с годами. Это квинтэссенция опыта, красоты, самоуважения и всего того, что девушка обретает на своем жизненном пути. Встретить такую женщину - настоящее счастье.

Розовые бантики, "держите меня семеро " и "всех люблю" - это не о женственности. Если вы мало что знаете и почти ничего не умеете - это не о женственности.

Про истинную женственность

Зрелая женственность это о том, что женщина:

Знает саму себя - свой темперамент, свои особенности

Знает свои желания и умеет желать

Не держит зла, обид за прошлое

Строит свою жизнь так, как ей нравится, а не так, как у соседей или в романе

Благодарна миру за то, что уже имеет

Умеет просить и благодарить за помощь

Умеет отказывать и говорить «нет» тому, что ей не подходит

Умеет быть мудрой и видеть перспективу своих действий

Умеет прощать ошибки близких

Умеет прощать самой себе свои ошибки

Умеет извиняться, если причинила кому-то боль

Умеет выражать все свои чувства - и хорошие, и плохие - безопасным для окружающих способом

Умеет ждать и отпускать

Любит быть с собой наедине и всегда знает, чем себя занять

Не перекладывает на других ответственность за свою жизнь - в ее проблемах не виноваты муж, дети, родители или общество

Не берет на себя вину и ответственность за чужие жизни, не пытается стать для других Богом

Когда ей что-то не нравится - она меняется сама, зная, что так эффективнее

Умеет делать выбор в своей жизни, каждый раз выделяя главное и отметая лишнее

Делится с миром любовью из своей полноты, а не из дефицита и не чтобы добиться своего

Принимает себя полностью - такой как есть

Знает, что жизнь - не конфетка. Поэтому умеет проходить кризисы достойно

Знает о смысле жизни и о том, зачем эта жизнь ей нужна. Это дает ей силы проходить через трудности?

Быть рядом с такой женщиной - удовольствие. И не только для мужчины. Но и в первую очередь для нее самой.

Такой целостный образ не сложится по щучьему веленью. Потому что это глубокая работа и это длинный путь. Волшебной таблетки нет.

Зрелость невозможно перенять, ее невозможно купить. Зрелость приходит с проживанием и осознанием своего женского опыта, принятием своей уникальности с ее плюсами и минусами.

Зрелая женственность удел тех, кто сумел включить здравый смысл и готов к бесконечной работе над собой.опубликовано econet

Автор Виктория Танайлова

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