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Жертва — всегда в чью-то пользу

Источник: facebook.com 02 декабря 2024 6338
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Где склоняют к жертве, там всегда есть тот, кто эту жертву с удовольствием примет. Иногда это именно тот человек, который учит нас терпению и прощению. И жертвенности.

Жертва — всегда в чью-то пользу

Жертва - она всегда в чью-то пользу, вот в чем дело. Жертвовать собой и своим имуществом, прощать и терпеть - это всегда в чью-то пользу. Но те, кто призывают к жертве и прощению, об этом умалчивают. Они только советуют: будьте добрее и терпимее! 

Жертвовать собой и своим имуществом, прощать и терпеть - это всегда в чью-то пользу

Но если у нас убавится, надо посмотреть, у кого прибавится. Уж не у того ли, кто призывает к жертве? И уже приготовил мешок для нашего добра? 

Это у Аверченко одна старуха уговаривала другую пожертвовать самовар. И приводила благостные примеры. Уверяла, что быть щедрым очень хорошо и приятно. Можно обойтись без самовара и быть доброй. Самовар она хотела себе взять, вот в чем дело. И поэтому всячески склоняла владелицу самовара к великодушию и к жертве.

Жертва — всегда в чью-то пользу

Где склоняют к жертве, там всегда есть тот, кто эту жертву с удовольствием примет. Иногда это именно тот человек, который учит нас терпению и прощению. И жертвенности. Ему просто очень нужен самовар, вот и все.

Мы сами разберёмся, кого простить, что стерпеть и кому отдать самовар. И надо ли его отдавать - тоже решим сами.

А учить других великодушию очень легко. И распоряжаться чужим имуществом или прощением очень легко. Надо для начала посмотреть, кому достанется то, что мы отдали.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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анна кирьянова психология жизнь люди жертва понимание общение терпение

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