Если чувствуешь себя одинокой ледышкой, примёрзшей к равнодушному порогу, то ЖИВИ О ДРУГОМ...

Растеряй чужие инструкции, в которых счастье обещают только после великих страданий на предпоследней минуте дурацкого фильма...

Живи о другом... И с другим...

На помойку снеси мешки со всеми, кто "был тебе послан для опыта"... Опыты жестоки даже над лягушками... А человеческий опыт боли, унижения, разрушения, жертвенного терпения, и унылого приспособления - это опыт на тот свет... не на этот точно...

Живи о другом...

Носи то, что приятно ТВОЕМУ телу, а не чужому взгляду...

Ходи не на ходулях, ешь не три росинки, выбирай любой цвет, форму, наполнение...

Тот, кто знает, какой тебе быть, что в тебе поломать, и чем поступиться - нуждается не в тебе, а в объекте отработки своих амбиций, которым не соответствует...

Ему нужен личный пудель на коротком поводке, которому он будет менять гриву под настроение...

Живи о другом... И с другим...

С тем, кто дышит с тобой, слышит тебя, верит в тебя...

Кто приносит к тебе свои победы и поражения, и не теряет от этого ценности...

Кто ночами целует в затылок...

С кем кусочек на двоих, и жизнь - точно так же...

Кто не ищет тебе ни крупных замен, ни бонусных коек на всякий случай...

И кого сама не сдашь ни за какие соблазны...

Или живи с собой...

Это не плохо, и это не страшно...

Это проще, чище, и легче, чем прислуживать самопровозглашённому барину, приносящему себя на обслуживание отовсюду, где удалось мягко прилечь...

Не видящему в тебе никого, кроме смиренной молчуньи, готовой на всё...

И легко разменивающей тебя на любые удовольствия...

Живи о другом...

Учись тому, чего не умела... Пробуй то, чего не пробовала... Ищи применение всему, что есть в твоих знаниях...

Знай, что способность заработать себе на жизнь - это лучший способ не вляпаться в бытовую виктимность, где на женщине пляшут жёсткие танцы, понимая, что деваться ей некуда...

Живи о другом...

Перестань переживать о том, что кого-то разочаровала, чьи-то ожидания не оправдала, а в чьи-то ряды не влилась...

Ты пишешь свою историю, исключительно свою, а не жалкую повесть о том, когда уже можно повеситься после того, как всем угодила, всем понравилась, и выполнила все пункты в дремучем списке общественных установок для женщин...

Живи о другом...

О том, что важно для тебя...

Ты знаешь, ЧТО для тебя важно?...

Знаешь, какая ты на самом деле, или потерялась в этом бесконечном театре чужих ролей?...

Знаешь, что делает тебя счастливой?...

Знаешь, чего просит твоя душа, и на что откликается твоё тело?...

Знаешь, с какими травмами ты не справилась, и где тебе нужна помощь?...

Знаешь, что продолжает преследовать тебя и пугать даже в те моменты, когда ты одна?...

Знаешь, где ты хочешь жить...с кем...почему?...

Знаешь, что точно необходимо менять?...

Думай...

Не один раз, и не чужими установками, в которых одни несчастные учат как быть несчастными других...

Живи о другом...

Потому что ты не правопреемница чужих несчастий...

Вот, пожалуй, и всё, что я хотела тебе сегодня сказать...

Нет, я не учу тебя...

Я предлагаю...

Нравится - твоё, не нравится - значит, нет...

А мне давно нравится ЖИТЬ О ДРУГОМ...опубликовано econet

Автор Лиля Град

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