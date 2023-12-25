Жизнь на ледниках: Отношения с эмоционально-холодным партнером

Данная статья посвящена проблеме эмоциональной пустоты, причинам ее возникновения и особенностях проявления в межличностных отношениях. Как быть если не испытываешь сочувствия к другим людям? И что делать если твой партнер отвергает твои эмоции?

Испытывает ли эмоции эмоционально-холодный партнер? Да! Но основными эмоциональными состояниями являются при сокращении дистанции и приближении значимого человека: страх, тревога, ощущение опасности.

Отношения: Жизнь внутри ледника

Злость по отношению к другому - как фактор защиты собственных границ. При этом границы кажутся постоянно нарушаемыми, так как есть страх близости. Эмоционально холодный партнер не желает раскрывать кому-либо, и себе в том числе свое подлинное, эмоциональное Я.

При коммуникации отсутствует чувство эмпатии, сопереживания, сочувствия. В виду этого в межличностных отношений, зачастую партнер кажется ледяным, амплитуда эмоциональных отношений при этом раскачивается, собственные чувства вытесняются на другого. У сопартнера в отношениях возникает постоянное желание растопить "холодный айсберг", а "внутри ледника" ощущение опустошения, тяжести, непонимания, и эмоциональной пустоты.

Также внутри ледника могут быть заморожены чувство стыда, глубокое чувство любви в отношениях с других людьми, холодны в проявлениях ласки, нежности. У некоторых, "ледников" эмоциональная замороженность становится причиной сексуальной замороженности.

В межличностных отношениях способны к чувствам влюбленности и страсти. Уровень вершины айсберга зависит от того, насколько человек подавил в себе эмоциональный компонент.

Признаками эмоциональной замороженности являются: критика в отношении себя, других, скрытие личной информации, лесть. Это формы защитных механизмов от эмоций. Обратной формой защитного механизма может выступать - излишняя демонстративность, наигранность, "фонтанирование" эмоциями - однако, при сближении мы обнаруживаем эмоциональную пустоту.

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Откуда рождается желание избежать встречи с эмоциональным Я?

Как я уже указала ранее, в основе лежат два страха: страх близости, и страх встречи с собой. Страх близости, интимности приобретается в опыте родительских отношений. Родители, которые так поспешно стремятся родить детей, так и ненаучившись общаться друг с другом вымещают проблемы на ребенке. Родительские фигуры должны выступать объектами обучения любви, но в большей степени они не способны установить доверительные отношения с ребенком. Если в детстве ребенка никто не научил привязанности, а тем более нарушил базовое доверие к миру, то вырастает эмоционально-холодный человек.

Наиболее хорошо примеры отклонений родительского воспитания иллюстрируются в книге психоаналитика Ленэке К. на примере мужчин "Симбиотические отношения мать-сын...", я привожу отрывок из нее, но в самой книге, можно также прочесть конкретные примеры из жизни, насколько родительское воспитание сказывается на жизни детей.

"Большая часть мужчин была подвержена нарциссическому вниманию или любви со стороны уязвимых матерей, к которым они стали сверхпривязанными. Будучи пленниками своих несчастных матерей, они чувствовали себя безнадёжно виновными, если самостоятельно пытались отделиться. Они не воспринимались как автономные личности, а были продолжением собственной личности матери и своеобразным посредником для неё, чтобы выразить собственную травму. Такие сыны принуждались заполнить внутреннюю пустоту родительниц, и часто использовались как союзники в сражении с отцом. Они были попеременно то мамочкиными принцами, то такими же негодяями, как их папаши.

Непоследовательные послания, содержащие «двойную связь», вынуждали их сомневаться, хорошие они дети или плохие, любимые или нет. Их отцы физически или эмоционально отсутствовали в решающие периоды жизни. Испытуемые отчасти считали своих отцов слабыми и беспомощными. Мать подкрепляла это впечатление, вовлекая сына в собственные супружеские проблемы. Отцы часто были не просто некомпетентными, но представляли собой угрозу на эмоциональном и физическом уровнях. Они страдали от алкоголизма и/или трудоголизма, будучи одновременно недоступными и непредсказуемыми.

Результатом этих шаблонов семейного взаимодействия является громадная неразбериха маленького растущего ребёнка по поводу того, что же такое любовь, путаница в их собственной (психосексуальной) идентичности. Любовь приравнивается к собственническому инстинкту, авторитарности, а в некоторых случаях к сексуальному насилию" (с)

Вы получили болезненное представление о себе, и близости с другим.

Этот уязвимый опыт по отношению к своему Я, во взрослом возрасте, с помощью защитных механизмов психики, вытесняет знание о переживаемой боли, об уязвимом, беззащитном себе, для того чтобы более никогда не испытывать состояние разобщенного, слабого, зависимого, отвергнутого Я, отвергает эмоции и близость как таковые. Важно, что безэмоциональное состояние для таких людей является состоянием баланса и гармонии, так как фактически это обезболивание себя.

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Если вы узнали себя. Как перестать себя обезболивать?

В рамках отношений выстроить доверие эмоционально-холодным партнерам - можно, но если они оба решаться на это. Если Вы не готовы к этому - это возможно только в рамках терапии. Важно, вернуться к своему беззащитному и слабому Я, осознать эмоциональную пустоту своей жизни, в первую очередь столкнуться с эмоциями страха и стыда.

Пока вы обезболиваете свои эмоции, Вы убегаете от истинного, настоящего себя.

Решайтесь! Жизнь дана для решительных поступков, безусловно, каждый человек способен к ним. Мне бы хотелось пройти этот путь с Вами и пусть эта статья станет маленьким напутствием!

Как жить на ледниках?

1. Зачастую такой партнер склонен создавать ситуации отвержения. Это его способ сообщить, то, что с ним происходило когда-то, и боль которую вы переживаете, во многом является его вытесненной болью, переданной Вам. Важно понимать, почему это происходит, однако, вы не психотерапевт своему партнеру.

Посоветуйте ему сходить на терапию.

Постарайтесь выдерживать более дистантный контакт, необходимый для него.

2. Эмоционально-холодный партнер склонен к постоянному контролю, к этому нужно быть готовым

3. Не стоит винить ЭХП, в черствости, жестокости и пр. Такова их природа - они не готовы воспринимать эмоции окружающих, также как и не понимают своих собственных эмоций. И самое главное, если Вы выбираете эмоционально-замороженного человека в качестве партнера, значит и у Вас нарушен канал привязанности, Вам привычны отношения-отвержение и отношения где отсутствуют эмоции. Поэтому кто как не Вы можете понять дистантность Вашего партнера?

Пусть это станет поводом совершенствоваться для Вас.

Как себя ведет эмоционально-холодный человек в социальной жизни и в семейной жизни, мне кажется, хорошо показано в фильме " Мой король". Также можно увидеть каким образом приспосабливается к его поведению его партнер, и насколько болезненными становятся эти отношения для обоих партнеров.

Однако, жить с эмоционально-холодным партнером, неспособным к близости в длительных отношениях, который не готов к изменениям - невозможно. Выбирая для серьезных отношений партнера, руководствуйтесь чувством "тепла", эмоциональной отдачи, и если вы живете с айсбергом, не пытайтесь его растопить. Эти отношения будут неправильными и больными для вас обоих, примите это как аксиому.опубликовано econet

Автор Олеся Шмарловская

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