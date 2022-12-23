Жизнь, на удивление, — очень простая штука

Чем больше вы стараетесь разгадать ЗАГАДКУ БЫТИЯ, тем закрученнее она становится и тем дальше вы убегаете от ответа. Ответа, который мало кого устраивает и никому не нравится: никакой загадки нет и никогда не было.

Жизнь очень простая штука. Но не в том смысле, что вы её можете раскусить, просчитать и положить за пазуху. Жизнь простая штука, потому что вам совсем не нужно стараться, чтобы жить. К примеру вам не нужно дышать. Дыхание происходит само по себе. Положив пищу в рот, вы её просто разжёвываете. А вот переваривать будете уже не вы. Вам не нужно заботиться о пищеварении, оно тоже происходит само собой.

Для человека всё не просто

У вас нет необходимости чередовать фазы сна. Не нужно заботиться о регулировке температуры тела. Даже с болезнями бороться не надо. Нужно просто побыть расслабленно и внимательно, пока тело само со всем справится. Просто спокойно полежать дня три или пять. А если у вас нет времени (дней трёх или пяти), тот как же вы так живёте и чем же вы себя напичкали (какими идеями), что у вас нет каких-то трёх дней на самих себя? Это хороший вопрос, над которым стоит задуматься.

Всё очень просто. Но не для человека.

Потому что человек привык бороться. Вы привыкли добиваться, горбатиться, стараться. Потому что кто-то очень давно вам сказал, что ничего не бывает “просто так”. Что за все нужно платить.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Этот кто-то, скорее всего, понятия не имел о чём говорит, но вы ему/ей зачем-то поверили. И с тех пор живёте и любые слова, которые вам кажутся мудрыми или авторитетными, принимаете на веру. Рассуждать “плохо” это или “хорошо” — бессмысленно. Но тоже не для вас.

Ведь вы привыкли везде и во всем искать смысл. Причины, следствия, некий, якобы скрытый, от глаза и ума порядок. И порядок этот определенно есть. Вот только анализу не подлежит. Ну не для того он существует, чтобы его раскладывать на составляющие.

А вам кажется, что именно для этого. Иначе для чего еще? Не для того же есть этот порядок, чтобы вам просто жилось легко и непринужденно. Неее, это фигня какая-то. “Мироздание”, “цели”, “божественный замысел”, “подсознание”, “проработки”, “родовая карма”, “травма детства”, “депрессия”. Вот классные слова. Эпичные. Толком ничего не значащие, но красивые. И вредные.

Вредные потому что из-за этих слов, вы не можете допустить простую и очень неприятную для вас мысль.

Мысль, что жизнь безо всяких особенных целей, стараний и заморочек о предназначении и вашем смысле, предоставила вам:

безвозмездно гигантскую площадку для игр — планету;

управляемый, пилотируемый, настроенный тончайшим образом, наичувствительнейший комплекс — тело;

наделила разумом (чтобы вы могли играться, что-то выбирать, что-то под себя подстраивать);

да еще большие пальцы вам оттопырила от остальных, чтобы и вы что-то дельное творить учились.

Но нет — всё это как-то сомнительно, да? Жизнь же не такая. Она “правильная и разумная” только когда что-то по-вашему и “неверная, нуждающаяся в изменениях”, когда вы с ней не согласны. Но нет, только не безразличная и одновременно заботливая. Это же нелогично. А нелогично - значит или неправильно или так и вовсе не бывает.

И, вообще, что это за жизнь такая, которая даже инструкцию к себе не приложила?! Не сказала, что да как делать и как быть?! А главное — зачем?!

И вот чем больше вы стараетесь разгадать загадку бытия, тем закрученнее она становится и тем дальше вы убегаете от ответа. Ответа, который мало кого устраивает и никому не нравится: никакой загадки нет и никогда не было.

Есть тайна, которую никому постичь не суждено. И этот простой, и может быть слегка тревожный факт — главная причина вашего беспокойства. Но и лекарство от беспокойства вы тоже ищете не там. А где искать я подскажу.

Вместо того, чтобы разгадывать загадки, которые никто не загадывал, и искать ответ на заведомо глупые и бессмысленные вопросы, вы должны учиться жить. Именно учиться. Потому что вы этого не умеете. И не расстраивайтесь, вы — это не только именно вы, это все без исключения.

Вы должны учиться просто быть. Этому необходимо учиться. И не кому-то, а всем без исключения. Всем жителям этой планеты. Буквально всем. Учиться жить без целей, без направлений, без желаний и вопросов. Учиться, потому что с наскока у вас это вряд ли получится.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Но учиться не так, как вы привыкли — для галочки, на пятерочку, с экзаменами и дипломами. Нет, не так. Вы никому ничего не должны. Жизнь ничего от вас не требует. Но всегда дает по необходимости. Даже, если вам кажется, что этого мало или что-то вручили вам “не то”.

Жизнь ничему не учит вас специально. Не стоит спонтанные, не связанные между собой явления облекать в форму “урока” или “наказания”. Никто не жаждет вас ни наказывать, ни поучать. Никому это не нужно, тем более самой жизни. Вы всегда сами вершите свой суд. Вы сами себе и судья, и подсудимый, и присяжные с адвокатами.

Жизнь одновременно очень сложная и очень простая штука. И шутка в том, что всё сложное существует ТОЛЬКО для того, чтобы вам было легко и просто. Но вам почему-то кажется, что легко и просто — это неправильно. Что настоящее скрывается в анализе и декомпиляции сложного. Когда тяжело — вот тогда верно, тогда всё хорошо, правильно. А ещё лучше, когда невыносимо, правда? Ведь для вас удовольствие и ценность только там, где невыносимо тяжело, где до седьмого пота.

И вы ломитесь туда, в надежде найти ответы на какие-то свои вопросы. Ищете годами, но не находите ничего кроме истощения и злости. А всё почему? А потому, что невнимательно читали предыдущий абзац. Ну не совсем его, но суть, которую встречали уже не раз, но пропускали мимо.

Ну ничего. Будет ещё три миллиарда полотен со словами и примерами. Проскочите и их, пока, наконец, не устанете, не задержитесь на мгновение и не останетесь совсем без слов и без протеста.

И, наконец, попробуете осмотреться вокруг и Побыть. Секунд десять. Вдох-выдох. Ну а затем — опять по делам…опубликовано econet.ru.

Василий Курышев, Токарский Анатолий

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet