Злые языки: Виды словесного НАСИЛИЯ

Слова используются не только для того, чтобы описывать происходящее. СЛОВА вдохновляют на поступки. С их помощью мы воодушевляем людей и причиняем им вред. Наиболее распространенные разновидности словесного насилия.
Слова могут ранить. Если человек оскорбляет вас, его слова предназначены для того, чтобы нанести вам ущерб. Реальные мотивы, которые лежат в основе намерения причинить вам боль, связаны с контролем либо стремлением помешать вам получить то, что вы заслуживаете (например, лишить вас шансов на повышение, заставив выглядеть плохо в глазах начальства).
Люди, которые используют слова в целях манипуляции, часто демонстрируют пассивно-агрессивный подход.
Их замечания и комментарии призваны заставить вас вести себя определенным образом, не заявляя об этом прямо.
Например:
Газлайтинг – это вид манипуляции, направленный на то, чтобы заставить жертву сомневаться в своих ощущениях, памяти или здравомыслии:
Неуважение может принимать форму гневных вспышек, оскорблений, резких выпадов или манеры грубо перебивать собеседника:
Многие словесные абьюзеры угрожают или унижают партнера, находясь с ним глазу на глаз. Но "социальные ассассины" – воины совсем иного толка. Они разрушат вашу репутацию и авторитет, публично нападая на вас, оспаривая ваш профессионализм и надежность.
Например:
Снисходительные абьюзеры подрывают вашу самооценку, умаляют достижения или ставят под сомнение компетентность. Они используют покровительственный тон, обращаясь к вам как к ребенку или умственно неполноценному:
Некоторые словесные выпады предназначены для того, чтобы запугивать людей на основе их расы, пола, национальности, сексуальной ориентации и т.п.:
Этот тип словесного насилия направлен обвинение жертвы в том, что произошло, тогда как в реальности абьюзер сам несет ответственность за свои поступки:
Угрозы могут быть прямыми и завуалированными. Но в любом случае они передают, что произойдет нечто нежелательное, если вы не подчинитесь требованиям абьюзера:
Травма, вызванная словесным оскорблением, может серьезно повлиять на психическое здоровье. Если вы подвергаетесь вербальному насилию, следует немедленно дистанцироваться или прекратить отношения с агрессором.опубликовано econet
By Psychology Today Mar
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