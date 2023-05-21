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Здоровье и красота

головная боль

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не могу определиться почему часто болит голова к докторам обращаться не хочу так как всё то что они говорят слово в слово из интернета и каждый своё ... когда несильно и недолго терплю проходит но бывает затяжная боль тогда уж таблетку пенталгина часто пить их не могу проблемы язва желудка и тд но заметил сам действительно от сильной боли мне например помогает горячая вода на голову ..конечно не такая чтоб облезли волосы....думается что связанно это с тем что какието сосуды прогреваются возможно как то расширяются ..но утверждать не могу не специалист

Вопрос задан 21.05.2023
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