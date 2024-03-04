Здоровье и красота

Не пора ли отказаться от " первобытных" методик 1930-х годов гидравлических расчётов?

Рейтинг: 0.0 из 5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Проделана большая работа и всё это значительно обесценивается тем, что для проведения гидравлического расчёта системы отопления применяются «первобытные» методики расчёта 1930-х годов! Вот уже почти 50 лет существует и используется крупными предприятиями методика расчёта, основанная на простом алгоритме, в тоже время позволяющая рассчитывать не только простые, но и схемы произвольной сложности. Расчёт не требует дополнительной балансировки схемы, выделения каких-то главных контуров и многое другое. Методика используется для гидравлических и вентиляционных расчётов системы охлаждения мощных турбогенераторов. Не требует знания высшей математики, доступна широкому кругу пользователей. Предельно простая для программирования. Опубликована в печати, начиная с 1975 года и по сегодняшний день. За бесплатными консультациями обращаться ко мне. Дугинов Леонид Александрович. L.duginov@mail.ru