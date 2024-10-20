Здоровье и красота

Что такое плоский глаз?

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До первого класса я легко занимался с мелочевкой - рисовал, собирал-разбирал механизмы. Никаких проблем со зрением не ощущал. Но после эксцесса в первом классе(это я связываю ухудшение зрения с конфликтом) мне стало трудно читать, писать, изображения расплывались, я тер глаза. После посещения офтальмолога стали звучать слова гиперметропия, чуть позже, лет через 10 - плоский глаз. Мне в 1-ом классе выписали очки +4 на оба глаза. И эти показатели практически не менялись всю жизнь. Я видел далеко, но вблизи уже не узнавал некоторых людей из-за нечеткости изображения.