Поступак стечаја се спроводи

перевод и ответ --Все условия, при которых возможно проведение процедуры без оплаты, необходимо уточнять у специалиста на личной консультации. При этом для проведения процедуры банкротства оплачивается доверенность у нотариуса по тарифам, установленным на момент обращения. -- Сбор всех

документов

Заключаем с вами договор, вы делаете доверенность для представления ваших интересов. Мы собираем полный пакет документов, подаём заявление в суд и представляем вас в суде.

Признание вас

банкротом

Суд выносит решение

о признании Вас

банкротом-- банкротство физ лиц