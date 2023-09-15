1 простая истина, которая укрепит ваше здоровье и продлит жизнь

Существует простая истина для укрепления здоровья и долголетия. Но проблема большинства заключается в непонимании простых вещей. А работать такие вещи могут только при условии полного принятия.

О том, как прожить долгую и счастливую жизнь мы расскажем в этой статье. Достаточно выполнить несколько простых шагов.

Почему важно сохранять спокойствие в любой ситуации

Рассмотрим несколько шагов для понимания сути проблемы:

1. Все болезни – от нервов.

Это факт, с которым не поспоришь, поскольку мозг управляет организмом, задействовав нервную систему. Если в этой системе есть нарушения, то мы болеем. В зависимости от ситуации болезни могут быть разными, в том числе и тяжелыми.

2. Нервозность возникает из-за проблем, но не решает их.

Звучит как парадокс, но на самом деле это голая правда – чем больше у человека проблем, тем больше он нервничает. Причем возникшее нервное напряжение только усугубляет ситуацию и препятствует возможности спокойно подумать над тем, как найти выход из положения. Многие это знают, но успокоиться не могут.

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3. В жизни редко происходят ситуации, по поводу которых действительно стоит переживать.

Это и есть истина, которую многие стремятся найти. Осознание отсутствия в вашей жизни глобальных проблем успокоит нервную систему, предотвратит развитие заболеваний и замедлит процессы старения. Проблема в том, что многие люди начинают нервничать рефлекторно, даже из-за незначительной неприятности или из-за неоправданных ожиданий.

Запомните – малое в жизни достойно того, чтобы человек нервничал. В первую очередь нас должно волновать собственное здоровье и здоровье наших близких, все остальное – вполне решаемо. В этом мы убеждаемся уже тогда, когда ситуация пройдена и мы понимаем, что не стоило так переживать.

Поэтому чтобы прожить долгую и счастливую жизнь рекомендуем выполнять простое упражнение:

запишите в блокнот все проблемы, которые раньше мешали вам спокойно жить (к примеру, неделю или месяц назад);

вычеркните те пункты, по поводу которых на ваш взгляд не стоило так переживать;

к оставшимся пунктам вернитесь через неделю и повторите все заново.

Уверяем, спустя неделю ваш список существенно сократится. Анализируйте список до тех пор, пока не будут вычеркнуты все (или почти все) пункты. Берегите себя и свои нервы! опубликовано econet

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