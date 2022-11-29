10 эфирных масел, подтягивающих кожу

Эфирные масла помогут значительно замедлить процесс визуального старения. Смешивание таких масел приносит дополнительную пользу не только телу, но и душе. Как укрепить общее здоровье и избавиться от дряблости и старения кожи при помощи эфирных масел?

Старение – неизбежный этап жизни. Для людей старение - это больше, чем факт существования. Это невосполнимый ущерб, который хочется предотвратить. Вот 10 эфирных масел, которые благоприятствуют подтяжке кожи и замедляют старение.

Десять лучших эфирных масел для подтяжки кожи

1. Масло ладана

Это эффективное успокаивающее масло. Оно оберегает клетки дермы и благоприятствует росту новых клеток. Масло ладана повышает эластичность кожи и прекрасно подойдет для зоны вокруг глаз. Масло насыщает кожу кислородом.

Для начала отшелушиваем кожу горячим полотенцем, раскрывая поры. Соединяем масло с маслом-носителем (на выбор). Перед сном наносим состав на лицо.

Компоненты:

1 ч. лож. кокосового масла

4 капли лавандового

2 капли розового

2 капли ладанового.

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2. Масло мирры

Ароматическое масло мирры применяют для обогащения кислородом тканей, что помогает успокоить дерму. Масло лечит потрескавшуюся кожу, разглаживает морщины, улучшая эластичность.

Компоненты:

1 ст. лож. арганового масла

4 капли ладана

5 капель мирры.

3. Масло пачули

Профилактикой морщин и целлюлита служит такая процедура: массируем на коже масло пачули, разбавленное носителем. Масло пачули оказывает противовоспалительный эффект, сужает поры и подтягивает кожу.

Компоненты:

1 ст. лож. масла виноградных косточек

4 капли сандала

2 капли пачули

2 капли морковных семян

3 капли бергамота

4. Лавандовое масло

Это масло оказывает антибактериальный эффект и позволяет нормализовать выработку кожного сала. Лавандовое масло лечит трещинки на коже и предотвращает ее высыхание, оно омолаживает и тонизирует дерму. Это помогает предотвратить появление растяжек.

Компоненты:

1 ч. лож. масла семян шиповника

3 капли лавандового.

5. Масло герани

Позволяет восстановить коллаген и улучшать эластичность дермы. Масло герани убирает растяжки. Оно питает дерму и повышает ее эластичность.

Компоненты:

1 ч. лож. арганового масла

3 капли герани.

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7. Масло нероли

Масло как нельзя лучше подходит для подтяжки дермы, оно имеет в составе цитраль - вещество, помогающее регенерации клеток кожи. Это свойство используется в восстановлении рубцовых тканей.

Масло нероли активирует рост новых клеток и сужает поры. Его вводят в состав косметических продуктов против старения.

Компоненты:

1 ст. лож. миндального масла

4 капли нероли

2 капли розового.

8. Масло шиповниковых семян

Оказывает антивозрастной и увлажняющий эффект. Имеет высокую концентрацию витаминов А, Е и жирных кислот, замедляющих старение кожи. Масло активирует синтез коллагена, делая дерму гладкой и упругой.

9. Масло жасмина

Оказывает заживляющий и восстанавливающий эффект. Прекрасно подойдет для улучшения эластичности дермы. Жасминовое масло способствует активации кровообращения, что ускоряет формирование клеток. Это приводит к разглаживанию шрамов и морщин.

Компоненты:

1 ст. лож. масла шиповниковых семян

4 капли жасминового

2 капли розового.

10. Масло сандалового дерева

Сандаловое масло уменьшает тонкие морщины и шрамы, омолаживая дерму за счет восстановления сломанных мелких сосудов. Масло питает дерму и предотвращает ее дряблость.

Компоненты:

1 ст. лож. масла авокадо

4 капли сандалового

2 капли нероли. опубликовано econet.ru

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