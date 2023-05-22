10 привычных вещей в вашем доме, из-за которых вы болеете

Многие люди замечают, что начинают болеть слишком часто или по непонятным причинам. Они стараются вести здоровый образ жизни, вовремя посещают врача, и выполняют все назначения, но болезни не прекращаются. Какие неявные причины могут провоцировать ухудшение самочувствия?

Оказываются, существуют самые обычные вещи, которые могут вызывать нарушение здоровья даже у молодых и физически крепких людей. А это значит, что пришла пора, навести дома порядок.

1. Вентиляционное отверстие

Плохое самочувствие без видимых причин или резкая аллергическая реакция без самого аллергена, может возникнуть из-за скоплений пыли, плесени и грязи на отверстии для вентиляции. Медицинские специалисты расходятся во мнении, но, в любом случае, чистые отверстия без скоплений, в которых могут поселиться болезнетворные возбудители, улучшат воздух в квартире и ваше самочувствие.

2. Постельное белье

Один из самых приятных моментов в жизни – ложиться в уютную постель после напряженных трудовых свершений. Но часто человек даже не подозревает, сколько незваных гостей разделяют с ним ложе. Ученые считают, что за неделю, человек может потерять примерно 15 г. частиц отмершей кожи. Она остается на постельном белье и становится пищей для пылевых клещей. А продукты их распада могут вызывать аллергические реакции, кожные раздражения и высыпания, экзему. Для профилактики, белье следует стирать не реже, чем 1-2 в неделю в горячей воде.

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3. Домашние питомцы

Многие держат в своих квартирах четвероногих друзей. Но, не следует забывать, что частицы шерсти и перхоти, которая состоит из клеток кожи, чаще всего провоцирует появление аллергических реакций. Лучше, чтобы животные не лежали на мебели с тканевой обивкой или тканых покрывалах. Но если это невозможно, то следует чаще их пылесосить и проводить в доме влажную уборку всех поверхностей.

4. Старые пылесосы

Иногда бывает, что древняя техника больше вредит, чем помогает в уборке. С течением времени, каждый пылесос начинает выделять при работе пыль, аллергены и скопления бактерий. Лучший способ борьбы с вредными последствиями – это приобретение новой модели, со специальным фильтром, и тщательная очистка агрегата после каждой уборки.

5. Бытовые химические средства

Самая привычная вещь на любой кухне – яркая бутылочка химического очистителя, который быстро заставляет блестеть любую поверхность. Но, вместе с тем, эти моющие средства, способны доставить немало проблем со здоровьем. Многие из них содержат вещества, провоцирующие развитие раковых опухолей и других серьезных заболеваний. Сейчас можно найти в широкой продаже множество средств с натуральными компонентами, которые при уборке не принесут вред. Также, можно воспользоваться старыми проверенными средствами – содой, уксусом и лимоном.

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6. Дым от сигарет

Ученые уже давно установили, что пассивные курильщики страдают не менее, чем те, кто курят сами. Сигаретный дым моментально оседает на всех поверхностях, въедается в ткани и волосы. А затем он отравляет всех, кто при этом присутствовал или пришел позже. Поэтому, ни в коем случае, не следует курить сигареты в комнате.

7. Сгустки плесени

Они прячутся в самых неприметных местах, там, где их особенно сложно обнаружить – в уголках ванной, под вашими обоями, в подвале или вентиляции. Обычно, такие скопления бывают в помещениях с повышенной влажностью, или с недостаточной циркуляцией воздуха. А если с ними не бороться, то скопления плесени могут вызывать проблемы со здоровьем, например, астму. Плесень следует тщательно соскребать, вымывать и проветривать все комнаты, чтобы не допускать ее повторного появления.

8. Облупившаяся краска

Следует быть очень осторожными с облупившейся краской, которая остается на стенах в старых домах. В ней могут присутствовать вредные химикаты, которые раньше часто добавляли для стойкости красителей. Лучше всего сделать ремонт и убрать ее остатки, а при выборе новой – внимательно ознакомиться с составом краски.

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9. Ванная комната

Вещи, находившиеся в постоянно влажных помещениях, являются скрытыми источниками вредных микроорганизмов, плесневых скоплений, насекомых. Становясь мокрыми ногами после принятия водных процедур на коврик, люди невольно создают благоприятную среду для размножения болезнетворных бактерий. Поэтому все коврики раз в неделю следует тщательно стирать в горячей воде.

10. Полочки в холодильнике

На внутренних поверхностях холодильника постоянно скапливаются бактерии, палочки и прочие микроорганизмы, которые могут вызвать отравлении или заболевания. Следует тщательно мыть все продукты, принесенные из магазина. А кроме этого, нужно очищать все оборудование холодильника раз или два в месяц. опубликовано econet

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