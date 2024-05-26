10 признаков опасной для здоровья потливости

✅ПОТЛИВОСТЬ доставляет немало дискомфорта, нужно помнить о том, что потеть совершенно нормально для человека. Однако в редких случаях это может быть симптомом серьезного заболевания.

Пот - нормальная реакция нашего тела, помогающая регулировать температуру и понижать ее, когда становится жарко. Наше тело потеет в ответ на повышение температуры, физическую активность и стресс. Некоторые люди страдают от сильной потливости, которая возникает даже в незначительных случаях. Мокрые майки и влажные ладони сопровождают их независимо от погодных условий или их активности. От гипергидроза или чрезмерной потливости страдает около 3-15 процентов людей в мире.

Почему мы много потеем?

На самом деле, каждому человеку необходима функция потения для того, чтобы естественным образом охлаждаться, избавляться от излишков тепла и плотных остатков, а также поддерживать содержание соли в организме.

Всего на поверхности тела человека присутствует больше 4 миллионов потовых желез, представляющих собой длинные, спиральные трубки, расположенные в коже.

Cуществует два вида потовых желез:

1. Эккринные потовые железы, которые в большом количестве расположены на подошвах ног, ладонях, лбу и скулах, а также в подмышках. Они выделяют прозрачную жидкость без запаха, регулируя температуру тела и способствуя потере тепла через испарение. Чаще всего при чрезмерной потливости участвуют эккринные потовые железы.

2. Апокринные потовые железы находятся в областях, где есть много волосяных фолликулов: на поверхности головы, в подмышках и области гениталий. Они вырабатывают густую жидкость, которая при контакте с бактериями на поверхности кожи производит характерный запах тела.

Оба вида потовых желез приводятся в действие нервами, которые в свою очередь реагируют на разные стимулы, включая:

сообщения мозга о том, что тело слишком нагрелось

гормоны

эмоции

физическая активность

У людей с интенсивной потливостью или гипергидрозом потовые железы чрезмерно реагируют на стимулы и в целом более активны, вырабатывая пота больше, чем нужно.

Вопреки распространенному мнению пот не состоит из токсинов, и мы не можем выпотеть токсины. Пот на 99 процентов состоит из воды и небольшого количества углеводов, солей, белков и мочевины.

Интересные факты!

В среднем у человека присутствует около 200 потовых желез на квадратный сантиметр поверхности кожи.

Самая высокая плотность потовых желез находится на поверхности ваших ладоней и на подошвах ног.

10 литров пота в день способно выделять тело человека в жару или при сильной физической нагрузке.

Повышенная потливость: опасные признаки

В большинстве случаев повышенное отделение пота не является опасным. Если у вас нет никаких других побочных симптомов, и это не мешает вам заниматься вашими обычными повседневными делами, то проблему можно решить выбором дышащей ткани и антиперспиранта.

Однако в редких случаях это может быть симптомом серьезного заболевания.

Существует несколько признаков того, что потливость указывает на проблему со здоровьем.

1. Вы начали сильно потеть внезапно и неожиданно

Внезапное потоотделение может быть признаком того, что вы находитесь под воздействием стресса или сильно переживаете. Этот тип пота отличается от того, что выделяется при попытке вашего тела охладиться, так как вызван всплеском адреналина.

Неожиданное выделение пота может быть также первым признаком инфаркта или проблем с сердцем. Если у вас возникли подозрения на инфаркт, стоит незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

В то же время не всегда внезапное потоотделение является поводом для паники. Чаще всего это связано с определенными ситуациями, такими как жара, острая пища, физические нагрузки или стресс.

2. У вас кружится голова, и у вас предобморочное состояние

Когда потливость сопровождается головокружением или слабостью, это может быть сигналом вашего тела, указывающим на низкий уровень сахара в крови или гипогликемию, что может быть вызвано падением артериального давления.

Хотя сами эти состояния не угрожают жизни, вам стоит обратиться к врачу, чтобы убедиться, что нет повода для беспокойства.

3. Потливость сопровождается бессонницей, покраснением лица, болью в груди, усталостью, сильной жаждой и частым мочеиспусканием

Всегда обращайте внимание на общее состояние вашего здоровья, чтобы понять, является ли потливость частью более серьезного заболевания.

Например, бессонница в сочетании с потливостью может указывать на гипертиреоз.

может указывать на гипертиреоз. Потоотделение наряду с покраснением лица и груди может сигнализировать о карциноидном синдроме - редкой опухоли, при которой в кровоток выделяются определенные вещества.

может сигнализировать о карциноидном синдроме - редкой опухоли, при которой в кровоток выделяются определенные вещества. Если вы потеете и чувствуете боль в груди, это может быть признаком серьезной проблемы с сердцем, и вам нужно срочно обратиться к врачу.

это может быть признаком серьезной проблемы с сердцем, и вам нужно срочно обратиться к врачу. Усталость вместе с потливостью может означать наличие инфекции или пониженное артериальное давление.

может означать наличие инфекции или пониженное артериальное давление. И, наконец, сильная жажда и мочеиспускание часто связаны с диабетом и уровнем сахара в крови. В таком случае человек потеет, если уровень сахара падает, сигнализируя о стрессе или напряжении.

4. У вас появились симптомы, похожие на грипп, например, высокая температура и кашель

В некоторых случаях потоотделение, сопровождающееся высокой температурой, может быть признаком бактериальной или вирусной инфекции, такой как малярия или туберкулез.

Температура является следствием изменения температуры тела. Ваш мозг автоматически поднимает температуру, чтобы бороться с инфекцией, из-за чего вы испытываете лихорадку и производите тепло. Вот, почему важно сбивать температуру и хорошо пропотеть.

5. У вас появилась сыпь на коже

Если пот остается на коже, у вас может возникнуть зуд или раздражение кожи, которые пройдут, как только вы перестанете потеть и переоденьтесь в сухую и чистую одежду. Однако такие проблемы, как сыпь или крапивница могут говорить о грибковой инфекции кожи или другом заболевании.

Существуют кожные нарушения, которые связаны с усиленным потоотделением. Например, холинергическая стрессогенная крапивница, при которой на коже появляется сыпь, когда тело перегревается или сильно потеет. Сыпь также может возникнуть при потении в горячей или влажной среде, вызывая тепловую сыпь или потницу.

6. Вы испытываете сильный стресс или панические атаки

Многие люди потеют в стрессовых ситуациях, например, во время публичных выступлений. Но, если потливость сопровождается другими симптомами паники или тревоги, это может свидетельствовать о психологической проблеме.

Потливость, связанная с тревогой, может перерасти в ситуацию замкнутого круга, когда вы начинаете потеть лишь от одного ожидания потливости. Научившись справляться с беспокойством, можно прервать этот неразрешимый цикл. Если же у вас не получается своими силами побороть тревогу, обратитесь за профессиональной помощью.

7. Вы начали стремительно худеть

Быстрая потеря веса и интенсивное потение может говорить о гипертиреозе. Такие симптомы также свойственны и при туберкулезе и мононуклеозе, а также некоторых видах рака.

Если вы сильно потеете, и при этом ваш вес стремительно падает, возможно, есть смысл обратиться к врачу.

8. Вы потеете по всему телу, а не в определенных местах

Существует два типа гипергидроза.

Первичный гипергидроз - это чрезмерное потоотделение в определенных местах, таких как подмышки, лицо или ладони.

В то же время усиленное потение по всему телу случается при различных формах вторичного гипергидроза. При этом виде потливости причиной чаще всего бывает прием некоторых лекарственных препаратов или другое заболевание. Ожирение, подагра, менопауза, опухоль, диабет, отравление ртутью, диабет и гипергидроз - могут привести к развитию интенсивной потливости.

Хотя в большинстве случаев потоотделение всего тела является нормальной реакцией на жару, стресс и физическую нагрузку.

9. Вы потеете только ночью

Многие люди сталкиваются с ночной потливостью, когда на улице жарко или температура в комнате поднимается слишком высоко. Но, если вы поддерживаете в доме прохладу, используете дышащие ткани и постельное белье, и все равно пот льется из вас как из ведра, ваше здоровье может быть под угрозой.

Ночная потливость встречается при инфекциях, таких как туберкулез или грипп, а порой может быть признаком такого типа рака, как лимфома.

Также вы можете чаще потеть по ночам при гормональных изменениях во время менопаузы или из-за приема некоторых препаратов.

10. Вы потеете только на одной стороне тела

Если вы заметили, что пот появляется только на одной стороне тела, возможно, вам стоит обратиться к врачу.

Неравномерная потливость может указывать на редкое заболевание нервной системы - синдром Арлекина, а также на такие нарушения, как опухоль мозга, абсцесс или инсульт. В редких случаях причиной может быть рак легких и нарушение нервной системы - синдром Горнера.

Хотя потливость доставляет немало дискомфорта, нужно помнить о том, что потеть совершенно нормально для человека.

Вы потеете по непонятной причине

Если вы исключили все возможные заболевания и другие причины, например острую пищу или физическую нагрузку, то скорее всего активное потение просто связано с активными потовыми железами.

Некоторые люди отличаются сверхактивными потовыми железами, когда даже незначительные стимулы заставляют их потеть, и это не говорит о какой-то проблеме.

Рекомендации, как избавиться от потливости

1. Смените дезодорант на антиперспирант

Дезодорант в основном маскирует запах, в то время как антиперспирант убивает как бактерии, вызывающие запах, так и блокируют протоки потовых желез, которые производят подмышечный пот.

Наносите антиперспирант только на сухую, чистую кожу

Используйте антиперспирант на ночь после душа, когда ваше тело более охлажденное. Это позволяет активным ингредиентам лучше действовать.

Брейтесь подмышками, так как волоски могут мешать действию антиперспиранта.Однако не стоит бриться непосредственно перед нанесением антиперспиранта, так как это может раздражать кожу.



2. Избегайте продуктов, способствующих обильной потливости

Некоторые продукты способствуют большему выделению пота.

Так, например, продукты с недостаточным содержанием клетчатки заставляют вашу пищеварительную систему усиленно работать, чтобы расщепить пищу.

заставляют вашу пищеварительную систему усиленно работать, чтобы расщепить пищу. Продукты с высоким содержанием натрия способствуют тому, что ваше тело будет избавляться от излишков соли с помощью усиленного мочеиспускания и потливости.

способствуют тому, что ваше тело будет избавляться от излишков соли с помощью усиленного мочеиспускания и потливости. А потребление жирной пищи согревает внутренние органы по мере того, как организм перерабатывает жир.

Чаще всего чрезмерную потливость вызывают такие продукты как:

Полуфабрикаты

Спиртные напитки

Чеснок и лук

Продукты с высоким содержанием жира

Кофеин

Острые блюда

Мороженое

3. Ешьте больше продуктов, которые уменьшают потливость

Некоторые продукты могут уменьшить количество выделяемого пота и успокаивать чрезмерно активные потовые железы. Чаще всего это продукты, которые не нагружают нашу пищеварительную или нервную систему.

Это такие продукты как:

Продукты с высоким содержанием кальция (молочные продукты и сыр)

Миндаль

Бананы

Молочная сыворотка

Овощи и фрукты с высоким содержанием воды (арбуз, виноград, дыня, брокколи, шпинат, цветная капуста, сладкий перец, баклажан)

Оливковое масло

Овсянка

Зеленый чай

4. Больше пейте

Когда вы пьете достаточное количество воды и едите продукты с большим содержанием жидкости, ваше тело лучше охлаждается.

5. Носите свободную одежду из дышащих тканей

Облегающая одежда, особенно прилегающая к области подмышек, приводит к появлению пятен от пота и более обильному потению. Одежда свободного покроя помогает лучше охлаждаться и предотвратит многие проблемы с потливостью.

6. Ограничьте потребление кофеина

Кофеин стимулирует нервную систему и уменьшает потливость. Он также повышает артериальное давление, усиливает сердцебиение и активизирует работу потовых желез.

Если вы настоящий кофеман и любитель других горячих напитков с высоким содержанием кофеина, то это еще больше способствует потливости, так как повышает температуру тела.

7. Откажитесь от курения

Никотин, также как и кофеин повышает температуру тела, заставляет сердце чаще биться, а потовые железы работать в усиленном режиме. Кроме того, курение связано с другими проблемами, например, неприятным запахом изо рта, желтизной зубов и раком.опубликовано econet

Филипенко Л. В.

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