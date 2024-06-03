10 советов для борьбы с гипертонией от доктора Мерколы

Чрезмерное употребление сахара – главная причина высокого кровяного давления!
Если у вас высокое кровяное давление, стратегии питания будут играть решающую роль в его контроле. А если у вас прегипертония, ее развитие обычно можно остановить и восстановить нормальное давление, просто изменив рацион. Новое исследование, опубликованное в «Journal of the Academy of Nutrition & Dietetics», показало, насколько полезным может быть употребление в пищу всеми любимой голубики.
В исследовании принимали участие женщины в фазе постменопаузы, у которых особенно часто развивается гипертония и артериальная ригидность, что существенно увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний.
Женщины, страдающие прегипертонией или гипертонией, в течение восьми недель ежедневно получали лиофилизированный порошок из ягод голубики в количестве, эквивалентном одному стакану свежей голубики или порошок плацебо.
В конце исследования систолическое артериальное давление (верхнее число) снизилось на 5%, а диастолическое артериальное давление (нижнее число) снизилось на более чем 6% у группы, употребляющей в пищу голубику. Существенных изменений у принимающей плацебо группы выявлено не было.
У группы, употребляющей в пищу голубику, был также существенно повышен уровень оксида азота (ОА). Оксид азота помогает сосудам сохранять свою эластичность и расширяет их, что приводит к снижению кровяного давления.
Голубика и подобные ей ягоды очень полезны, но только в умеренном количестве. Ягоды содержат много клетчатки и полезных для сердца антиоксидантов, а уровень содержания сахара в ягодах относительно низкий.
Прошлые исследования показали, что риск возникновения сердечного приступа у женщин, которые употребляли более трех порций голубики (и клубники) в неделю, был на 32% ниже.
Эти ягоды полезны благодаря содержанию флавоноидов – природных пигментов, также называемых антоцианами, которые служат антиоксидантами и придают ягодам их характерные красные и фиолетовые оттенки.
Антоцианы известны своими полезными свойствами для эндотелиальной выстилки кровеносной системы и, возможно, даже предотвращают закупорку артерий и способствуют поддержанию нормального кровяного давления.
Употребление натуральных ягод может быть полезным для здоровья, но очень важно помнить о соблюдении меры, особенно если у вас повышенное кровяное давление, так как ягоды содержат сахар.
Приемлемой дозировкой является один стакан свежей голубики в день (около 7 грамм фруктозы, см. подробности ниже). Однако если вы употребляете другие источники сахара, ваш уровень сахара в крови может существенно повысится и усугубить вашу проблему с кровяным давлением.
Основную опасность в данном случае представляют не натуральные, органические ягоды, а добавленный сахар/фруктоза, которые американцы ежедневно потребляют в опасно большом количестве.
Такие переработанные продукты, как газированная вода, фруктовые соки и насыщенный фруктозой кукурузный сироп, скорее всего, намного больше влияют на ваше суточное потребление фруктозы, чем горсть ягод.
Фруктоза повышает уровень мочевой кислоты, которая повышает кровяное давление, блокируя оксид азота в сосудах. (Мочевая кислота – это побочный продукт метаболизма фруктозы).
Кроме того, высокое кровяное давление часто связано с чрезмерной выработкой организмом инсулина и лептина в ответ на употребление полуфабрикатов и насыщенной углеводами пищи. Повышение уровня инсулина и лептина в крови ведет к повышению давления. В итоге вы можете стать нечувствительны к инсулину и (или) лептину.
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По словам д-ра Роуздейл, инсулин помогает накапливать магний, однако если рецепторы инсулина ослаблены, и клетки становятся невосприимчивы к инсулину, организм не способен накапливать магний и выводит его с мочой. Хранящийся в клетках магний расслабляет мышцы.
Если уровень магния слишком низок, кровеносные сосуды не смогут полностью расслабиться, что приводит к повышению давления. Все эти проблемы (инсулин, лептин и мочевая кислота) можно решить, исключив сахар/фруктозу из рациона.
В качестве типичной рекомендации я советую поддерживать суточное потребление фруктозы на уровне 25 грамм, включая фруктозу из ягод и фруктов. Если у вас высокое кровяное давление (либо инсулинорезистентность, диабет, сердечные заболевания и другие хронические заболевания), лучше ограничить потребление фруктозы до 15 грамм и менее до полной нормализации вашего состояния.
Высокое кровяное давление может быть смертельным, однако вам следует хорошо подумать, прежде чем использовать лекарства для его лечения, особенно если давление умеренно повышено. В большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии. В некоторых случая лекарства могут не только не продлить, а сократить вам жизнь.
Во время одного исследования пациенты с диабетом получали одно или более лекарств от давления (сочетания блокаторов кальциевых каналов, бета-блокаторов, ингибиторов АПФ и диуретиков) в сочетании, необходимом для достижения систолического кровяного давления на уровне ниже 130 мм рт.ст. (стандартные рекомендации при гипертонии у диабетиков).
Ученые обнаружили, что более жесткий контроль давления пациентов не имел связи с лучшими результатами. Неконтролируемая группа показала наихудшие результаты, что не удивительно, однако, риск смерти у группы, где систолическое кровяное давление поддерживалось на уровне 130-140, оказался немного ниже, чем у группы, где систолическое кровяное давление поддерживалось на рекомендуемом уровне ниже 130 мм рт.ст.
Прошлые исследования также показали, что жесткий контроль кровяного давления может привести к его чрезмерному понижению и повышенному риску возникновения сердечно-сосудистых осложнений. Существует серьезное различие между достижением здорового давления с помощью правильного питания, физических упражнений и умения справляться со стрессами в сравнении с «принуждением» организма к выдаче необходимого результата с помощью лекарственного средства.
Избегайте полуфабриктов (из-за их высокого содержания сахара/фруктозы, злаков, трансжиров и других окисленных жиров и обработанной соли) – моя рекомендация номер один при высоком кровяном давлении. Вместо этого сделайте натуральные, органические продукты основой своего рациона.
Замените полуфабрикаты и другие источники нерастительных углеводов на здоровые жиры. Источники здоровых жиров включают:
В поддержании нормального кровяного давления играет роль не только диета… комплексная программа физических упражнений также может нормализовать кровяное давление и здоровье сердца на нескольких уровнях (например, улучшить чувствительность к инсулину).
Для наилучшего результата настоятельно рекомендую включить высокоинтенсивные интервальные упражнения в программу тренировки.
Также рекомендую включить силовую тренировку. Разработка отдельных групп мышц повышает к ним приток крови, а хороший приток крови повысит чувствительность к инсулину. Если же вы хотите достичь еще больших результатов, делайте зарядку босиком на улице в солнечные дни.
Во-первых, вы получите столь необходимый солнечный свет, который способствует выработке полезного для сердца витамина D. Во-вторых, пребывание на солнце в ясный день также поможет поддерживать здоровые биологические часы, что способствует хорошему сну.
Недостаточный сон – еще один часто пренебрегаемый фактор, который может стать причиной возникновения резистентной гипертонии. В то же время, прогулки босиком помогут вам «заземлиться».
Проведенные эксперименты показывают, что прогулки босиком на улице, которые также называют «заземлением», улучшают вязкость крови и кровообращение, что способствует нормализации кровяного давления.
Помните, что в большинстве случаев высокое кровяное давление – это состояние, которое зачастую можно исправить с помощью возвращения к более естественному образу жизни.
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Рекомендую вам ознакомиться с моим полным перечнем стратегий профилактики и лечения гипертонии. Ниже представлены дополнительные советы по этому поводу.
Исследование показало, что краткосрочное голодание помогает в борьбе с ожирением и диабетом 2 типа, которые являются факторами риска высокого кровяного давления. Организм больше всего чувствителен к инсулину и лептину после небольшого периода голодания.
Существует множество режимов голодания, однако самый простой из них – расписание приема пищи, при котором вы каждый день ограничиваете прием пищи определенным временем.
Артериальная ригидность (атеросклероз) – основной фактор высокого кровяного давления. По мере того, как кровь перемещается из сердца, клетки в стенке аорты, которые называются барорецепторами, улавливают барическую нагрузку и передают сигнал нервной системе повысить или снизить давление.
Тем не менее, чем жёстче артерии, тем менее чувствительными становятся барорецепторы и их эффективность отправки соответствующих сигналов. В свою очередь, дефицит витамина D связан с ригидностью артерий. Именно поэтому так важна оптимизация уровня этого витамина.
Связь между стрессом и гипертонией четко определена. Подавленные негативные эмоции, например, страх, злость и печаль могут существенно ограничить вашу способность справляться с неизбежными ежедневными стрессами в жизни.
Сами по себе стрессовые события не являются пагубными, здесь играет роль ваша способность справляться с ними. Рекомендую ознакомиться с Техникой эмоциональной свободы (EFT), которая поможет преобразовать подавленные негативные эмоции и снять стресс.
Большинство американцев получают слишком много омега-6 из своей диеты и слишком мало омега-3. Если у вас инсулинорезистентность, потребление жиров омега-3 поможет восстановить чувствительность рецепторов инсулина. Жиры омега-6 содержатся в кукурузном, соевом и подсолнечном масле, а также в масле канолы и сафлоры.
Если вы потребляете большое количество перечисленных масел, вам следует исключить их из рациона или ограничить потребляемое количество. Самый безопасный источник омега-3 – рыба. Однако, если для вас это слишком сложно либо дорого, рыбу можно заменить маслом морского криля, которое в 48 раз эффективнее рыбьего жира.
В сравнении с приемом плацебо, люди с высоким кровяным давлением, которые принимали пробиотики, снизили систолическое кровяное давление (верхнее число) на 3,56 мм рт.ст. и диастолическое кровяное давление (нижнее число) на 2,38 мм рт.ст.
Лучший способ оптимизировать кишечную флору – избегать употребления сахара и полуфабрикатов, включая ферментированные натуральным способом пищевые продукты, которые могут содержать в 100 раз больше бактерий, чем содержится в бутылочке высокоэффективных пробиотиков.
Использование ферментированных продуктов на основе закваски, например, «Kinetic», повысит содержание таких важных питательных веществ, как витамин K2.
Как указывалось выше, дисбаланс соотношения может привести к возникновению гипертонии. Достичь оптимального соотношения можно, отказавшись от полуфабрикатов, которые насыщенны обработанной солью и содержат ничтожно мало калия и других необходимых питательных веществ.
Вместо этого употребляйте натуральные необработанные продукты, желательно органические и выращенные недалеко от вашего места проживания, что обеспечит оптимальное содержание питательных веществ. Такое питание естественным путем обеспечит ваш организм большим количеством калия по отношению к натрию.
Связь между употреблением кофе и высоким кровяным давлением еще не до конца исследована, однако существует достаточно фактов, указывающих на то, что кофе и другие кофеиносодержащие напитки и продукты могут ухудшить состояние при гипертонии.
Исследования показали, что витамины C и E могут помочь снизить кровяное давление. Если вы употребляете цельные продукты, вы, скорее всего, уже получаете достаточное количество этих питательных веществ. Если же вы нуждаетесь в добавке, принимайте витамин Е только в натуральной форме (не синтетический).
Внимательно ознакомьтесь с этикеткой перед покупкой. Форма натурального витамина E всегда начинается с «d-» (d-альфа-токоферол, d-бета-токоферол и т.д.) Форма синтетического витамина E начинается с «dl-».
В одном исследовании 2008 года ежедневная добавка в размере 1000 мг экстракта из листьев оливкового дерева в течение восьми недель привела к существенному снижению кровяного давления и («плохого») холестерина ЛПНП у людей с пограничной гипертонией.
Если вы хотите добавить листья оливкового дерева в качестве натурального дополнения к здоровой диете, постарайтесь найти свежие экстракты из листьев оливкового дерева, которые обеспечат максимальную эффективность.
Кроме того, вы можете самостоятельно готовить чай из листьев оливкового дерева. Для этого поместите чайную ложку с горкой сушенных листьев оливкового дерева в заварочный шарик или мешочек для заварки трав.
Поместите содержимое в две кварты (два литра) кипящей воды и заваривайте от 3 до 10 минут. Чай готов, когда его цвет станет средне-янтарным.
Повышение уровня оксида азота в крови может раскрыть суженные кровеносные сосуды и снизить кровяное давление. Способы повышения уровня этого вещества включают принятие теплой ванны, дыхание через одну ноздрю (закройте другую ноздрю и рот), употребление в пищу насыщенной аминокислотами и витамином C китайской горькой тыквы.опубликовано econet
Автор доктор Джозеф Меркола
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Источник: https://econet.ru/
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