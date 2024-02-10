10 вещей, которые расскажут ногти о вашем здоровье

Вертикальные бороздки или белые пятна на ногтях, как правило, безвредны. Если ногти изогнуты вверх и похожи на ложки, это может быть связано с железодефицитной анемией, гемохроматозом (избыточным поглощением железа), заболеванием сердца или гипотиреозом.

Ногти часто рассматриваются исключительно с эстетической точки зрения, но они - не просто платформа для ярких цветов и искусного маникюра. Форма, текстура и цвет ногтей — это окно в организм, и, хотя некоторые симптомы на ногтях безвредны, есть и такие, которые указывают на хронические заболевания, включая рак.

10 симптомов на ногтях и советы по уходу за ногтями

10 симптомов на ногтях и что они говорят о вашем здоровье

Грызете ногти? Это может привести к заражению.

Правильное питание - путь к здоровым ногтям

Простые советы по уходу за ногтями

Как отмечается Американской академией дерматологии (AAD):

"Ногти часто отражают наше общее состояние здоровья. Изменения ногтей, такие как обесцвечивание или утолщение, могут сигнализировать о проблемах со здоровьем, включая болезни печени и почек, сердечные и легочные заболевания, анемию и диабет".

Если вы заметили какие-либо существенные изменения ногтей, включая их отек, обесцвечивание или изменение формы или толщины, сразу же обратитесь к дерматологу. Возможно, в этом не будет ничего страшного, а, возможно, это будет вызвано более глубокой проблемой (например, проблемы с ногтями характерны для больных диабетом).

Ниже мы расскажем о 10 симптомах на ногтях, которые вы можете у себя заметить в тот или иной момент жизни, и что они говорят о вашем здоровье.

10 симптомов на ногтях и что они говорят о вашем здоровье

1. Желтые ногти

Ногти могут желтеть с возрастом или из-за использования акриловых ногтей или лака. Курение тоже может быть причиной желтого оттенка ногтей. Если ногти желтые, утолщенные и крошатся, виновником может быть грибковая инфекция.

Менее часто желтые ногти могут быть связаны с болезнью щитовидной железы, диабетом, псориазом или респираторными заболеваниями (например, хроническим бронхитом).

2. Сухие, потрескавшиеся или ломкие ногти

Здесь свою роль может играть образ жизни, например, если руки постоянно в воде (мытье посуды, плавание и т. д.), частое применение жидкости для снятия лака, воздействие химикатов (таких как чистящие средства) или же проживание в регионе с низкой влажностью.

Трещины и расслоение могут также быть вызваны грибковой инфекцией или болезнью щитовидной железы, особенно, гипотиреозом. Ломкость ногтей может также быть вызвана недостатком витаминов А и C или биотина витамина B.

3. Утолщение концевых фаланг

При этом кончики пальцев увеличиваются, а ноготь изгибается книзу. Это может быть признаком низкого уровня кислорода в крови и связано с заболеваниями легких. Утолщение также может быть связано с болезнью печени или почек, сердечным заболеванием, воспалительным заболеванием кишечника и СПИДом.

4. Белые пятна

Маленькие белые пятна на ногтях обычно являются результатом травмы ногтей. Это не повод для беспокойства - они пропадут или отрастут самостоятельно. Реже белые пятна, которые не проходят, могут быть вызваны грибковой инфекцией.

5. Горизонтальные бороздки

Горизонтальные бороздки могут также быть вызваны травмой или серьезным заболеванием с высокой температурой (например, скарлатиной или пневмонией). Джон Энтони, доктор медицины, дерматолог в клинике Кливленда в Огайо, объяснил это журналу TIME так:

«Это, как правило, является результатом непосредственной травмы ногтя или более серьезного заболевания - в этом случае они одновременно появляются на нескольких ногтях... Организм буквально говорит: «У меня есть дела поважнее, чем делать ногти» и приостанавливает их рост».

Горизонтальные бороздки, также известные как борозды Бо-Рейля или линии Бо, могут быть также обусловлены псориазом, нелеченным диабетом, болезнями системы кровообращения или острой нехваткой цинка. Другим типом горизонтальных линий являются полосы Месса - это горизонтальные полосы обесцвечивания, которые могут быть вызваны отравлением мышьяком, болезнью Ходжкина, малярией, проказой или отравлением оксида углерода.

6. Вертикальные бороздки

Вертикальные бороздки, как правило, являются обычным признаком старения и не вызывают озабоченности. С возрастом они могут становится более заметными. В некоторых случаях бороздки на ногтях могут быть вызваны недостатком питательных веществ, включая витамин B12 и магний.

7. Ложкообразные ногти

Ногти, изогнутые кверху по краям и похожие на ложку, могут быть признаком железодефицитной анемии, гемохроматоза (избыточного поглощения железа), сердечно-сосудистых заболеваний или гипотиреоза.

8. Углубления на ногтях

Если на ногтях есть точечные углубления или ямки, это зачастую признак псориаза. Углубления на ногтях может также быть вызваны нарушениями соединительной ткани (включая синдром Рейтера) или очаговой алопецией - аутоиммунным заболеванием, которое приводит к потере волос.

9. Потемнение ногтей

Черные полоски или болезненные наросты на ногтях требуют немедленного обращения к врачу, поскольку они могут быть вызваны меланомой - самой смертоносной формой рака кожи.

10. Белые ногти с розовыми полосками

Если ногти, в основном, белые с узкой розовой полосой сверху (ногти Терри), это может быть признаком болезни печени, застойной сердечной недостаточности, почечной недостаточности или диабета. Иногда ногти Терри тоже могут быть вызваны старением.

Грызете ногти? Это может привести к заражению.

Большинство симптомов на ногтях обусловлено системными проблемами, травмами или факторами образа жизни, к которым относится и привычка кусать ногти. Те, кто кусают ногти, подвергаются паронихии - кожной инфекции вокруг ногтей.

Когда вы жуете ногти, бактерии, дрожжи и другие микроорганизмы могут проникнуть сквозь крошечные порезы или ссадины, что приводит к отеку, покраснению и скоплению гноя вокруг ногтя.

Иногда приходится прибегать к хирургическому вмешательству. Бактериальные инфекции вследствие кусания ногтей являются, фактически, одной из наиболее распространенных проблем с ногтями, по данным Американской академии дерматологии (AAD).

Кусание ногтей, как правило, начинается в детстве, достигает своего пика в подростковом возрасте, а затем медленно (или внезапно) прекращается. Если вы взрослый, который не может избавиться от этой привычки, или вы - родитель ребенка или подростка, который кусает ногти, предлагаем простые способы, которые эффективно помогают перестать грызть ногти:

Ведите дневник, чтобы понять, что именно заставляет вас кусать ногти, например, скука или просмотр ТВ, а затем старайтесь максимально избегать этих триггеров

Оберните кончики пальцев пластырем или изолентой

Коротко стригите ногти

Пусть руки будут заняты, например, вязанием

Подумайте о поведенческой терапии, например, обучение перестройке привычки или техника эмоциональной свободы (EFT)

Нанесите на кончики пальцев что-то неприятное на вкус (уксус, острый соус или специальные средства, которые продаются в магазинах)

Правильное питание - путь к здоровым ногтям

Если вы придерживаетесь сбалансированного рациона из цельных продуктов, вы, вероятно, даете своему организму более чем достаточное количество витаминов и минералов, необходимое ему для функционирования.

Если нет, то велик шанс того, что организму не хватает важных питательных веществ. Это не только может привести к хроническим заболеваниям - от этого будут страдать и ногти (а также волосы и кожа).

Важное значение имеют здоровые источники белка, такие как сывороточный протеин, яйца выпасных кур и мясо выпасных животных (кроме того, говядина - это хороший источник цинка, который необходим для выработки белков, подобных тем, которые находятся в ногтях).

Антиоксиданты, витамины и минералы, которые находятся в листовой зелени, ягодах и других цельных продуктах, тоже полезны для здоровья ногтей. Один из примеров - биотин, витамин B7.

Организму нужен биотин для метаболизма жиров, углеводов и аминокислот, но больше всего он известен своей ролью в укреплении волос и ногтей.

Биотин может играть роль в накоплении кератина, из которого состоят ногти. Одними из лучших источников биотина являются желтки органических яиц от выпасных кур. Также важны и омега-3 жиры животного происхождения.

Большинство людей едят слишком много воспалительных омега-6-жиров (вспомните о растительном масле) и слишком мало противовоспалительных омега-3, что чревато такими проблемами для здоровья, как депрессия, сердечные заболевания, ревматоидный артрит и диабет - и это только для примера. Воспаление тоже может нарушать развитие ногтей.

Идеальным соотношением омега-3 и Омега-6 является 1:1, но в типичном рационе жителей Запада оно составляет от 1:20 до 1:50. Ломкие или мягкие ногти - это распространенные признаки нарушения баланса омега-3 и омега-6. Попробуйте сократить потребление растительных масел и есть больше омега-3 животного происхождения с маслом криля, сардин или анчоусов.

Простые советы по уходу за ногтями

Заботиться о ногтях изнутри с помощью правильного питания, как описано выше, важно, но не менее важно защищать ногти от чрезмерного воздействия воды или химикатов.

Когда моете посуду, надевайте резиновые перчатки с внутренней поверхностью из хлопка, например, а еще сведите к минимуму пользование лаком для ногтей, жидкостью для его снятия, а также откажитесь от искусственных ногтей. Простая полировка придаст ногтям красивый гладкий блеск безо всякого лака.

Дополнительным бонусом будет то, что при этом ногти будут расти более крепкими, благодаря усилению кровообращения, и вам не придется беспокоиться об облущившемся лаке.

Неплохо будет стричь ногти относительно коротко, с помощью маникюрных ножниц или щипчиков. Обрезайте их прямыми и слегка округленными к центру - это поможет поддерживать их сильными.

Поможет ногтям и дополнительное увлажнение (как и коже), поэтому попробуйте регулярно втирать в них кокосовое масло. Кроме того, старайтесь не обрезать кутикулу, поскольку это может повредить ногтевое ложе, а заусеницы следует обрезать, а не отрывать, чтобы не повредить живые ткани.

Наконец, если вы заметили какие-то необычные или тревожные симптомы на ногтях, воздержитесь от того, чтобы покрывать их лаком или искусственными ногтями. Вместо этого обратитесь к специалисту по холистической медицине, который поможет понять, не скрывается ли за этим проблема.опубликовано econet

© Джозеф Меркола

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