10 волшебных точек: простукивание канала перикарда для здоровья и долголетия

Даже самые серьезные проблемы со здоровьем можно предотвратить, если вовремя обратить на них внимание. Эксперт в области традиционной китайской медицины Чжэн Фучжун утверждает, что постукивание или стимулирование канала перикарда, поможет удалить отработанную, застойную энергию и не допустить множество нарушений в организме.
Меридиан перикарда несложно обнаружить. Он начинается в области грудной клетки, идет по средней линии руки (внутри), и заканчивается кончиком среднего пальца. На этой линии расположены энергетические точки, которые и требуется стимулировать. Чтобы их найти, потребуется знать китайскую единицу измерения – цунь. У нее нет определенной длины, это индивидуальная единица измерения, которая равна длине средней фаланги третьего пальца руки.
Первая точка у мужчин располагается на 1 цунь от соска по направлению к плечу. Для женщин – 3 ц. от подмышечной впадины на линии соска.
Застойные явления приводят к закупориванию канала оболочек сердца нечистой энергией, что приводит к таким серьезным заболеваниям, как гиперплазия и мастит. Регулярное разминание этих точек основаниями ладоней, позволит сохранить здоровье грудных желез. Кроме этого, устранение застойных явлений в этом месте, поможет разжижению крови и лимфы и способствует исцелению от туберкулеза лимфатических узлов.
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Эта точка располагается около основания плеча, на 2 ц. повыше двуглавой мышцы. Часто люди ощущают стеснение в грудной клетке, недостаток воздуха. Такое состояние медицинские специалисты считают следствием недостаточного кровоснабжения сердца. В такой ситуации помогает стимулирование этой энергетической точки. Кроме этого, постукивание поможет облегчить хрипящий грудной кашель, улучшить кровообращение в грудной клетке, снабдить мышцы сердца достаточным количеством кислорода, ускорить переработку и выделение слизи из организма.
Этот центр располагается на внутреннем сгибе локтя. Эта точка помогает улучшить циркуляцию крови и восстанавливает функционирование сердечной мышцы. При острой боли в желудке рекомендуется простукать или растереть этот энергетический центр и боли быстро утихнут.
Чтобы найти эту точку, следует расстояние между второй и третьей точкой разделить на три равных отрезка. Четвертый центр будет располагаться в первой трети отрезка от третьей точки.
Если вечерами вы ощущаете давление в области сердца, болезненные ощущения в этой области, это может свидетельствовать о риске инфаркта. Если это так, то стимулирование четвертого энергетического центра будет очень болезненной процедурой. Необходимо очень бережно и аккуратно разминать эту точку.
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Нужно полностью расслабить этот центр, тогда отступит угроза инфаркта. Иногда может потребоваться разминание всего канала, причем у одних людей он может быть очень болезненным, а у других – совсем нечувствительным. Это плохой симптом в обоих случаях, который требует ежедневного стимулирования.
Этот энергетический центр спрятан глубоко в мышечной ткани, на 5 ц. от складки лучезапястного сустава. Точку лучше стимулировать большим пальцем правой руки, а ладонь левой в это время делает круговые движения. Это позволит лучше разработать центр. Хорошо помогает для снятия строй боли при маститах или приступе стенокардии. При заболеваниях рекомендуется простукивать центр каждый день.
Разминание этого центра помогает прочищению меридиана сердца, удалить слизистые вещества. Это поможет сдержать развитие возрастных изменений, таких как склерозы сосудов головного мозга, бессонницу, побороть состояние забывчивости и рассеянности.
Стимулирование этого центра помогает при застойных явлениях, приводящих к астме, проблемах с желудком, аллергических реакциях, болезненных менструациях. При помощи регулярного разминания, можно нормализовать давление, восстановить нормальный ритм сердца, устранить бессонницу, избавиться от мигрени, депрессии и множества расстройств организма.
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Стимуляция этого центра влияет на работу пищеварительного тракта, восстанавливает нормальный сон, питает сердечную мышцу и улучшает работу селезенки.
Она расположена в самой середине ладони и отвечает за поступление энергии. Ее стимуляция придает сил, прогоняет усталость. Она полезна при бессоннице, хронической усталости, одышке и слабости сердечной деятельности. Ее можно простукивать при нехватке воздуха, например, при подъеме по лестнице или солнечном ударе, если вас вдруг укачало, результат будет мгновенным.
Она находится около ногтевой пластины третьего пальца. Примерно в этом месте китайские медики выпускают кровь при лихорадочных состояниях. Стимулирование в этом месте поможет при повышенной тревожности, панических атаках, беспокойствах, перевозбуждении.
В восточных практиках считается, что справиться с любым расстройством или заболеванием организма достаточно просто, и поможет в этом акупрессура. Следует только найти центр, в котором заблокировался поток энергии, расслабить и размять его, чтобы снять зажим. Энергия потечет дальше и состояние сразу улучшится.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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