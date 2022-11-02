Вся ПРАВДА о холестерине

Холестерин часто путают с жирами. В отличие от жиров, холестерин не используется организмом для получения калорий и не имеет отношения ни к ожирению, ни к целлюлиту.

Именно сейчас настал тот момент, когда читателю следует наконец-то рассказать правду о биохимии, метаболизме и функциях холестерина.

Холестерин часто путают с жирами. В отличие от жиров, холестерин не используется организмом для получения калорий и не имеет отношения ни к ожирению, ни к целлюлиту (целлюлит – это чистой воды миф, придуманный косметологами, но он заслуживает отдельного разговора).

Холестерин – жироподобное органическое вещество из группы стеринов животного происхождения. Его молекулярная формула – С 27 Н 46 О. С химической точки зрения, это ненасыщенный спирт.

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Холестерин имеет сложное гетероциклическое стероидное ядро. Углеродный скелет холестерина состоит из четырех колец: три кольца содержат по 6 атомов углерода и одно – 5 атомов. От него отходит длинная боковая цепь (рисунок приведен ниже). Молекулы холестерина гидрофобны.

Характерное химическое свойство – способность к образованию молекулярных комплексов со многими солями, кислотами, аминами, белками и др. Большая часть холестерина в тканях животных присутствует в виде эфиров жирных кислот.

Кстати:



В растениях холестерина нет – никакого и ни в каких, поэтому надпись на бутылке растительного масла «не содержит холестерина» – истинная правда. У растений имеются другие стерины, известные под общим названием фитостеринов, по структуре молекулы похожие на стероидные гормоны. Их часто добавляют в косметику вместо запрещенных для этой цели человеческих гормонов. Действуют ли они на состояние кожи или только на настроение потребительниц – это тоже тема для отдельной статьи.

Мы говорим «холестерин» – подразумеваем «атеросклероз». Мы говорим «атеросклероз» – подразумеваем «холестерин». А справедливо ли это? На самом деле холестерин следовало бы причислить как минимум к витаминам! Нормальное функционирование целого ряда жизненно важных систем организма человека невозможно без холестерина.

Холестерин совершенно необходим в качестве строительного материала для клеточных мембран при делении клеток. Особенно важен он для растущего детского организма. Ни одна клетка нашего организма не может обойтись без него, так как «холестериновый каркас» составляет основу клеточных мембран, регулирует их проницаемость и активность мембранных ферментов.

От количества холестерина в мембране в известной степени зависит прочность клетки, ее способность к выживанию. Он защищает внутриклеточные структуры от разрушительного действия свободных кислородных радикалов, которые образуются при обмене веществ и под влиянием внешних факторов.

Материнское молоко богато холестерином. Грудные и растущие дети нуждаются в богатых жирами и холестерином продуктах, в том числе для полноценного развития мозга и нервной системы.

По данным радионуклидных исследований, в организме человека содержится до 350 граммов этого вещества: 90% в тканях и 10% – в крови. Около 20% от общего количества холестерина в организме содержится в головном и спинном мозге – он является структурным компонентом миелиновой «изоляции» нервов. В плазме крови он находится в виде сложных эфиров с высшими жирными кислотами и служит переносчиком при их транспорте.

В печени из холестерина синтезируются желчные кислоты, необходимые для эмульгирования и всасывания жиров в тонком кишечнике. На эти цели уходит 60-80% ежедневно образующегося в организме холестерина.

Холестерин является «сырьем» для производства стероидных гормонов коры надпочечников (гидрокортизона и альдостерона), а также женских и мужских половых гормонов (эстрогенов и андрогенов). У мужчин помешательство на бесхолестериновых продуктах может быть опасным для сексуальной активности, а у женщин, слишком активных в борьбе с холестерином, нередко наступает аменорея. Особенно бессмысленно соблюдение безхолестериновой диеты женщинами детородного возраста, поскольку до наступления менопаузы женские половые гормоны просто не дают холестерину откладываться на стенках сосудов.

Холестерин – предшественник жирорастворимого витамина D, критически необходимого для обмена кальция. Это особенно важно для костных тканей, нервной системы, выработки инсулина, поддержания мышечного тонуса, минерального обмена, системы иммунитета, а также для нормального роста и развития ребенка.

Кстати:



Витамин D образуется в коже под действием ультрафиолета. Содержание его в продуктах питания (даже в таких, как печень рыб, жирные сорта рыбы, икра, яйца, молочные жиры) невелико. Гиповитаминоз D грозит шахтерам, полярникам и маленьким детям. У грудных детей гиповитаминоз D очень распространен и приводит к развитию рахита.

Суточная потребность взрослого человека в этом витамине точно не установлена. Жителям крайнего севера в полярную ночь и грудным младенцам зимой необходимо загорать под ультрафиолетовой лампой, а если это невозможно, принимать витамин в каплях или таблетках – столько, сколько доктор прописал: гипервитаминоз D – штука неприятная.

Холестерин необходим для нормальной деятельности серотониновых рецепторов в мозге.

Серотонин – вещество, ответственное за хорошее настроение. Низкий уровень холестерина связывают с депрессией, агрессивным поведением и тенденцией к суициду. Особенно остро это проявляется у пожилых людей.

Старики с низким содержанием холестерина впадают в меланхолию в три раза чаще, чем их ровесники, у которых холестерин в норме. Недавно американские ученые доказали, что те люди, которым удавалось всеми мыслимыми способами снизить уровень холестерина, чаще других попадали в аварии с летальным исходом, кончали жизнь самоубийством, становились жертвами насилия.

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Химическим сигналом, с помощью которого глиальные клетки мозга побуждают нейроны к образованию новых синапсов, оказался холестерин. Исследователи из Бостонского университета доказали, что снижение содержания холестерина в крови чревато снижением интеллектуальных способностей человека. (Нейроглия, от греч. neuron – жила, нерв и glia – клей – клетки в головном и спинном мозге, заполняющие пространства между нейронами и мозговыми капиллярами. Служат для защиты и опоры нейронов, обеспечивают реактивные свойства нервной ткани – образование рубцов, участие в реакциях воспаления и др.)

Как показали результаты, полученные учеными из Гарвардского университета, высокое содержание холестерина , связанного с «хорошими» липопротеидами высокой плотности (ЛПВП), на 30-40% снижает риск развития болезни Альцгеймера по сравнению с людьми той же возрастной группы со среднестатистическим уровнем холестерина. Липопротеиды – это сложные белки (протеины), в состав молекул которых входят жиры (липиды), а что такое «хорошие» и «плохие» липопротеиды, мы разберем ниже.

Поскольку холестерин столь важен для нормальной жизнедеятельности организма, поступление его с пищей (экзогенный холестерин) дополняется синтезом в клетках почти всех органов и тканей (эндогенный холестерин).

Особенно много его образуется в печени (80%), в стенке тонкой кишки (10%) и коже (5%). Измерения и расчеты показывают, что только одну треть необходимого холестерина наш организм получает с пищей, а две трети производятся клетками тела. Ежедневно в организме человека синтезируется 0,7-1 г холестерина – в два раза больше, чем те примерно 0,3-0,5 г, которые поступают с пищей.

Относительно небольшой избыток или недостаток холестерина в рационе организм компенсирует изменением синтеза собственного холестерина. О последствиях значительного недостатка мы уже сказали. А вот вред умеренно избыточного и даже нормального поступления холестерина с пищей весьма преувеличен. Но чтобы доказать это, необходимо разобраться, что происходит с холестерином в организме.опубликовано econet.ru

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