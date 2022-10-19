Лечение полынью в народной медицине

У древних славян полынь считалась культовым растением, обладающим способностью очистить духовный и физический мир. Еще и сегодня многие люди верят, что аромат (запах) полыни отпугивает злых духов, бережёт от сглаза и порчи.

Свойства полыни.

Это очень ценное лекарственное растение. История о нем уходит далеко в прошлое.

У древних славян полынь считалась культовым растением, обладающим способностью очистить духовный и физический мир. Еще и сегодня многие люди верят, что аромат (запах) полыни отпугивает злых духов, бережёт от сглаза и порчи.

Наибольшую популярность в народе за свои лечебные, очистительные и косметические свойства получила полынь горькая. Она отличается от других видов прежде всего общим серовато-серебристым цветом.

Верхние поверхности листьев у полыни горькой имеют беловатую окраску и стебель также выглядит шелковисто-сероватым. А корзинки цветов у этого растения желтые. Это многолетнее дикорастущее растение с характерным специфическим ароматом и очень горьким вкусом.

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Запах полыни довольно сильный и напоминает горько-терпкий вкус. Растёт она почти повсеместно, имеет прямой, до 1,5 м высоты, раскидистый стебель.Листья полыни собирают до начала цветения, срывая их без черешков. Стебли растения с верхушками срезают в начале цветения. Сушат в тени, в хорошо проветриваемом помещении.

Срок сохранения лекарственного сырья — 2 года. Ценность полыни горькой и ее применение, еще больше возросла с рядом открытий в области микроорганизмов, населяющим наш организм.

Такие из них как: токсоплазма, хламидия, трихомонада, гонококк, дрожжевые грибки, вирусы, микоплазмы, уреаплазмы, гарднереллы и др. медленно, но верно разрушают организм человека, приводя его к наиболее опасным заболеваниям. Как показывают исследования ими поражено около 90% всего населения планеты.

Наличие этой гноеродной инфекции вызывает нарушение обмена веществ в организме, ведет к воспалению тонкого кишечника, разнообразным болезням печени и желчных путей, кожным заболеваниям (диатез, аллергия, крапивница, экзема, псориаз и так далее), инфаркту, разнообразным простудным заболеваниям с выделением слизи и гноя.

Полынь же одно из эффективных, доступных и натуральных средств в борьбе с этими микроорганизмами.

Очистка полынью.

Регулярная очистка организма отваром полыни, спринцевание ею (1 ч. л. на ст. кипятка, настаивать 10 мин — утром и вечером) — весьма нужная и эффективная процедура, которую необходимо периодически регулярно делать женщинам. Полынь также очень ценится при очистке организма от различного вида глистов (паразитов), как сама, так и в комплексе (сборе) с другими травами.

Паразиты не только употребляют все самое ценное и полезное из того что мы кушаем, а еще и гадят в наш организм, отравляя его своими продуктами жизнедеятельности. Они опасны тем — что тихо и незаметно могут убить человека, забирая постепенно у него силы, а когда он ослабнет, размножаются еще более интенсивно.Бывали случаи, когда людям, зараженными глистами ставили диагноз онкобольные и естественно лечили, облучая их, а когда те помирали, то после вскрытия выяснилось что люди чахли из-за глистов.

Вот несколько эффективных рецептов с применением полыни, как избавиться от глистов (паразитов):

1. Рецепт полынь и гвоздика (порошок).

Траву полыни, гвоздики, семена льна измолоть и взять поровну, по пол чайной ложки. Смесь запивать стаканом морковного сока. Помогает избавиться от глистов и некоторых других паразитов.

Полынь действует на промежуточные и зрелые стадии более 100 паразитов, а гвоздика — на личинки и яйца. Эти компоненты всегда нужно использовать вместе.

2. Настойка полыни и семян тыквы (рецепт от Ванги).

Смешать взятые в равных количествах листья полыни и толченые семена тыквы, залить эту смесь водкой в соотношении 1:3. Настаивать неделю в тепле или на солнце.

Пить настойку два раза в день по одной рюмке натощак, лучше всего за полчаса до обеда и до ужина. Курс лечения – несколько недель, пока желудок полностью не очистится от глистов. Применять как общее противоглистное средство.

3. Очистка (очищение) сухой полынью от паразитов.

Берем заготовленную сухую полынь и измельчаем ее в порошок, понадобиться примерно 100гр. Почему именно сухая? Т. к. отвар, как показывает практика, не доходит в отдаленные участки кишечника (толстого кишечника), он всасывается по пути и остается в не значительной концентрации, важно чтобы полынь прошла через весь пищеварительный тракт и пролечила все участки.

Сначала первые 3 дня и каждые 2-2,5 часа принимаем по 1 неполной чайной лож. сухой полыни: порцию кладем в рот и запиваем водой. Получается 5-6 раз в день, далее уменьшаем до 3-4 раз, к времени приема пищи не привязываемся.

Курс лечения полынью горькой — 1 неделя, в очищение вовлекается сразу весь организм, проводить его рекомендуется 2 раза на год — весной и осенью, а также во время очистки придерживаться вегетарианской диеты и делать полынные клизмы (1 раз в день) и спринцеваться (утром и вечером) из настоя полыни (1-2 чайн. ложки на 1 литр кипятка, настоять до остывания, примерно до температуры тела и процедить).

Во время очистки полынью может наблюдаться слабость, обострение на некоторое время старых болезней (заболеть в боку, болеть суставы, при движении камней могут возникть режущие боли).

Настойка полыни (рецепт):

берем 1-2 чайных ложек измельчённой травы полыни на 1 стакан кипятка, настаиваем 20 минут, выпить в течении дня за 3 раза, за полтора часа до еды.

Настой полыни уничтожает гноеродные микроорганизмы, помогает при недостаточном выделении желчи, вялости пищеварения, чувстве переполненности желудка, вздутиях и газах, желчнокаменной болезни, при желтухе, песке и камнях в почках, активизирует кровообращение и улучшает обмен веществ.

Полынь также хорошо помогает при проносах, при анемии, бессоннице, снимает боль (при воспалении слепой кишки), снимает изжогу, устраняет неприятный запах изо рта.

Полынь для улучшения (возбуждения) аппетита:

смешивают 8 частей травы полыни и 2 части травы тысячелистника, затем берут 1 чайную ложку смеси и заваривают 2 стаканами кипятка, настояв, принимают по 1 /4 стакана 3 раза в день.

Самый действенный и главное — не очень горький! способ употребления полыни: закатывать несколько цветочков полыни в хлебные шарики и проглатывать их.

Корень полыни (отвар):

берем 2 ст. ложки измельченного корня полыни (сухого), заливаем 1 стаканом кипятка и кипятим 10 минут на слабом огне. Чтобы не улетучивались эфирные масла, посуду закрываем крышкой. После остывания — процедить, принимать по 2 ст. ложки 3 раза в день, за 20-30 минут до еды, т.е. фактически выпиваем весь приготовленный отвар за день.

Принимают отвар корени полыни при онкологических опухолях и раке желудка, раке прямой кишки, раке матки.

При раке матки дополнительно таким же отваром делают наружные процедуры (ежедневные спринцевания), предварительно разведя кипяченной водой полученный 1 стакан отвара до 1 литры.

Также корень полыни горькой применяют для лечебных ванн при подагре и неврозе. Курс лечения – 2 недели.

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Масло полыни.

Берем свежую полынь кладем ее в банку (из под майонеза) до верху, не утрамбовывая, заливаем оливковым маслом (можно кукурузным или льняным) и плотно закрываем, чтобы во внутрь не попадал воздух и настаиваем 10 дней. Масло станет темно-зеленого или перламутрового цвета.

Затем процедить его и хранить в холодильнике, или подвале.

Полынное масло сейчас выпускается промышленностью. На Украине его делают из полыни таврической (крымской).

Применяют при воспалении дыхательных путей, гриппе, кашле, бронхите.

Косметологи рекомендуют масло полыни для ухода за жирной, нечистой кожей, а также используют в аромотерапии.

При болезнях печени советуют принимать порошок из горькой полыни и шалфея, в соотношении компонентов 1:5. Принимают его по 0,2-0,5 г 3 раза в день.

Также, кроме перечисленных выше болезней, травой полыни лечат золотуху и туберкулёз, геморрой и суставный ревматизм, эпилепсию; принимают при белях, недостаточных и нерегулярных менструациях, против глистов.

Настой из полыни активизирует кровообращение и улучшает обмен веществ. Поэтому его рекомендуют при ожирении и других нарушениях обмена веществ.

При горячке и малярии принимают внутрь настой или отвар полыни.

Для изгнания глистов отвар с добавлением чеснока применяют в виде клизм (2 стакана отвара полыни и 1 стакан отвара из одной головки чеснока).

Наличие азулена в составе полыни горькой оправдывает её назначение внутрь при аллергических заболеваниях кожи.

Наружно сок полыни горькой рекомендуется при мозолях (делают повязку), травмах.

Сок содействует остановке кровотечения при травмах, он действует обеззараживающее и способствует затягиванию ран.

Свежая размятая трава полыни хорошо успокаивает боль при сильных ушибах и вывихах, так же она действует при растяжениях.

Настой полыни наружно используют при лечении чесотки, мозолей.

Выделенный из полыни препарат камазулен имеет противовоспалительное и спазматическое действие и используется при ожогах рентгеновскими лучами, при экземах, ревматизме и бронхиальной астме.

Разведённую тёплой кипячёной водой в соотношении 1:10 настойку полыни используют для примочек при воспалении глаз, а также для компрессов при воспалениях надкостницы, ушибах, суставном ревматизме.

Настойку полыни пополам с водой используют для дезинфицирования дёсен и полости рта.

Противопоказания.

Большие дозы полыни или длительное её применение нежелательно, так как она способна вызывать расстройство нервной системы, курс лечения не должен превышать 2-х недель, максимум месяц, после чего необходимо сделать перерыв, как минимум на две недели, а лучше на месяц.

Противопоказана полынь горькая при беременности и в период вскармливания грудью младенца, энтероколитах, при кровотечениях, малокровии.

Нежелательно принимать ее при язве желудка и гастрите с пониженной кислотностью — ещё больше ее понизит.

Не следует использовать ее людям имеющих аллергию на полынь.опубликовано econet.ru

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