Сода для лица — быстрая помощь для Вашей кожи!

Чтобы избавиться от кожных высыпаний в виде прыщей и угрей, иногда совсем не обязательно тратить баснословные суммы на салоны красоты и магазинные маски с высоким содержанием синтетических веществ.

Чтобы избавиться от кожных высыпаний в виде прыщей и угрей, иногда совсем не обязательно тратить баснословные суммы на салоны красоты и магазинные маски с высоким содержанием синтетических веществ.

Простая в приготовлении и недорогая по средствам маска для лица мёд и сода поможет вам очистить лицо быстро и экономно.

Эффективность маски для лица из соды и мёда

Как объясняется высокая эффективность масок для лица из мёда и соды, приготовленных собственноручно? Оба компонента комплексно воздействуют на очаги воспаления:

сода очищает поры, удаляет загрязнения, которые могли стать причиной высыпаний, успокаивает раздражённую кожу, убивает бактерии, подсушивает кожу;

мёд смягчает несколько агрессивное действие соды, дезинфицирует, локализует дальнейшее развитие воспаления, питает повреждённые клетки необходимыми веществами.

Сода — это огромное количество натрия, который контролирует уровень увлажнения в коже и является микроэлементом, необходимым для нормального функционирования кожных клеток.

Мёд — кладезь витаминов, которые лечат повреждённые ткани, способствуют регенерации и омоложению. Так что соединение этих двух компонентов в составе одного средства даёт самые положительные результаты. Нужно лишь знать, в каких случаях маски из мёда и соды для лица рекомендуются.

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Маска для лица из соды и мёда: показания

Медово-содовые маски для лица рекомендуются обладательницам проблемной кожи:

при прыщах и угревых высыпаниях;

при жирной коже;

при расширенных порах;

при тусклом, безжизненном цвете кожи.

Осторожными стоит быть обладательницам тонкой и чувствительной кожи, потому что сода всё-таки может повредить её. При сухой коже можно использовать маску из соды и мёда для лица, но лишь в тех случаях, когда в их составе есть сильно увлажняющие компоненты (например, оливковое масло или яичный желток). В ином случае на коже могут появиться шелушащиеся и красные пятна, так как сода обладает ярко выраженным подсушивающим свойством.

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Лучшие рецепты масок с содой и мёдом

Какой бы рецепт медово-содовой маски вы не выбрали, перед применением её обязательно нужно протестировать, нанеся на кожу запястья. Разотрите смесь и оставьте минут на 10,потом смойте и в течение часа наблюдайте за реакцией. Если никаких ощущений жжения и зуда не будет, можно наносить средство на лицо. Время действия любых масок, в составе которых есть сода, — не более 10 минут.

1. Классическая маска

Пищевую соду (три столовых ложки) развести водой (половиной стакана), добавить мёд (столовую ложку).

2. Сливочная маска от прыщей

Пищевую соду (на кончике ножа) смешать с 30%-ными сливками (столовой ложкой) и мёдом (столовой ложкой).

3. Лимонная маска для жирной кожи

Пищевую соду загасить лимонным соком и влить жидкий мёд (все компоненты взять в равных количествах, по столовой ложке).

4. Очищающая маска с косметической глиной

Пищевую соду перемешать с белой косметической глиной (по чайной ложке) и жидким мёдом (столовой ложкой). При необходимости разбавить водой.

5. Овсяная маска

Пищевую соду (на кончике ножа) смешать с жидким мёдом (чайной ложкой). Овсяные хлопья (столовую ложку) залить горячей водой (столовой ложкой) до разбухания и соединить с медово-содовой смесью.

6. Многокомпонентная маска-скраб

Огурец измельчить, отжать из него сок (2 столовых ложки) смешать с соком квашеной капусты (столовой ложкой) и соком алоэ (чайной ложкой), добавить мелкую соль и соду (на кончике ножа), мёд (чайную ложку), загустить маску рисовой мукой.

Противовоспалительная и очищающая маска для лица мёд и сода — это эффективное средство, избавляющее в короткие срок от прыщей и нормализующее состояние жирной кожи. Уже через несколько применений вы почувствуете, как воспаления начинают подсыхать, а новых высыпаний уже не наблюдается. При этом кожа становится мягкой и приятной на ощупь под воздействием мёда. опубликовано econet

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