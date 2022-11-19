Волшебное средство для умывания —100% из натуральных продуктов!

С помощью натуральной домашней косметики можно полноценно ухаживать за кожей лица, тела и за волосами. Одним из преимуществ такой косметики является то обстоятельство, что она полностью безопасна, ведь готовится на 100% из натуральных продуктов.
С помощью натуральной домашней косметики можно полноценно ухаживать за кожей лица, тела и за волосами. Одним из преимуществ такой косметики является то обстоятельство, что она полностью безопасна, ведь готовится на 100% из натуральных продуктов. И в то же время очень эффективна, так как частенько результат превосходит все наши смелые ожидания! К недостаткам можно отнести то, что срок хранения домашней косметики меньше в связи с отсутствием в ее составе всевозможных консервантов и стабилизаторов (которые не совсем безвредны для здоровья).
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Кокосовое масло обладает сильным антибактериальным эффектом. Оно отлично прочищает поры, очищает кожу от микробов.
Пищевая сода не только чистит кожу, но и восстанавливает ее кислотно-щелочной баланс (рН). Это значит, что обмен веществ в клетках кожи лица будет идти более правильно.
И кокосовое масло, и пищевую соду можно купить в любом большом супермаркете.
Умывайтесь нашим домашним "мылом" по утрам и перед сном - и быстро заметите результаты!опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ru/
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