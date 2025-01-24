5 средств, которые помогут вылечить нервный колит

Нервный колит, известный также как "синдром раздраженного кишечника", — часто встречающееся расстройство здоровья, особенно часто он бывает у женщин.

Нервный колит, известный также как "синдром раздраженного кишечника", — часто встречающееся расстройство здоровья, особенно часто он бывает у женщин.

При этой болезни бывает вздутие живота, сильная боль в области живота, чередование запоров и диареи.

Человек при этом чувствует себя уставшим, страдает от газов и дискомфорта.

Хуже всего то, что, как говорят медики, нервный колит может становиться хроническим.

Медицина пока не выяснила точные причины его возникновения, но подозревают, что эта болезнь связана с висцеральной гиперчувствительностью.

Какие-то факторы провоцируют ухудшение состояния слизистой кишечника, и развивается воспаление — настолько сильное, что дело может дойти до анемии или сильной потери веса.

Следуй рекомендациям своего врача и имей в виду, что есть и натуральные средства, помогающие улучшить качество жизни при нервном колите.

1. Средство из алоэ вера и мяты

Алоэ с мятой уменьшают воспаление и раздражение всей слизистой кишечника, включая прямую кишку.

Интересно, что алоэ вера принадлежит к тем немногим продуктам, которые, вступая в контакт со слизистой кишечника, не образуют газ. Гель алоэ оказывает смягчающее и противовоспалительное действие, он снимает боль и воспаление.

Это средство помогает также решить проблему и диареи, и запора.

Оно также поможет лучше усваивать питательные вещества из пищи и противодействовать вредным бактериям.

Ингредиенты

Стакан воды (200 мл)

1 ложка геля алоэ вера (20 г)

1 ложечка мяты перечной (5 г)

Приготовление

Сначала доведем до кипения стакан воды. Когда вода закипит, добавь гель алоэ и мяту.

Хорошо все размешай, чтобы гель гомогенизировался с водой.

После этого сними эту смесь с огня и дай ей остыть 10 минут.

Как видишь, готовится это средство очень просто, и оно должно тебе понравиться.

Удали листки мяты и пей этот напиток, когда он достигнет температуры окружающей среды. Это средство нужно принимать 3 дня, утром и вечером. Утром — натощак, а вечером — после ужина.

2. Средство из льняного семени

Эти семена очень богаты диетической клетчаткой, которая помогает облегчить симптомы нервного колита.

Кроме того, льняное семя регулирует давление, метаболизм жиров и дает нам энергию.

Оно уменьшает воспаление.

Помогает очищать кишечник, удаляя «избыточную» слизь, накопившиеся фекальные отложения, вредные бактерии и паразитов.

Защищает и укрепляет кишечную микрофлору.

Ингредиенты

15 г льняного семени

Стакан воды (200 мл)

Приготовление

Это очень просто. Бросаем льняное семя в воду и доводим ее до кипения.

Когда увидишь, что этот отвар приобрел достаточно густую консистенцию, средство для лечения нервного колита готово.

Пей его натощак в течение недели.

3. Морковный сок

В моркови содержатся многие вещества, помогающие уменьшать воспаление всей слизистой кишечника. Кроме того, она богата витаминами и микроэлементами, способствующими выведению токсинов и улучшению кишечной микрофлоры.

Можешь принимать этот натуральный сок постоянно, он хорошо освежает и снабжает нас необходимыми витаминами.

Ингредиенты

2 моркови

Стакан воды (200 мл)

Приготовление

Помой и почисти морковь.

Положи ее в блендер и добавь воды.

Измельчай ее, пока не получится достаточно однородный сок.

Затем процеди его. Пьют этот сок, когда он комнатной температуры.

4. Настой ромашки

Это один из лучших настоев, который можно принимать постоянно для облегчения симптомов нервного колита.Почему? Ромашка хорошо действует на слизистую кишечника, уменьшая воспаление и вздутие живота.

Настой ромашки помогает также бороться как с диареей, так и с запорами.

Ингредиенты

1 ложка ромашки (15 г)

1 стакан воды (200 мл)

1 ложка меда (25 г)

Приготовление

Вскипяти стакан воды. Когда вода закипит, брось в нее ложку ромашки.

Подсласти напиток ложкой меда и пей, когда он станет не слишком горячим. Твой организм и твоя воспаленная прямая кишка оценят его.

5. Папайя с отрубями и медом

Это такое простое блюдо из папайи, меда и пшеничных отрубей поможет тебе снять воспаление в кишечнике, уменьшить синдром воспаленного кишечника и даст твоему организму необходимые витамины и микроэлементы.

Ингредиенты

Половина папайи с семенами

1 ложка меда (25 г)

1 ложка пшеничных отрубей (15 г )

Приготовление

Нужно только разрезать половину папайи на две четвертинки и добавить к ней мед и отруби. Жуй, не торопясь, спокойно. Увидишь, что тебе понравится. опубликовано econet

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