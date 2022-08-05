10 легких способов позаботиться о своей печени!

Согласитесь, печень для нас — это некая идеальная лаборатория, способная выполнять множество функций, заботиться о здоровье всего организма и о нашем хорошем самочувствии. Печень выводит из организма старые клетки, разрушает токсины, способствует усвоению липидов, белков и углеводов, очищает кровь, а также сохраняет важные витамины, необходимые для нашего внутреннего баланса.

Как видите, печень действительно выполняет множество функций, мы даже не замечаем, как их на самом деле много. А теперь спросите себя: а что вы делаете для того, чтобы печень оставалась здоровой? Какой образ жизни вы ведете? Чем питаетесь? Главное, не волнуйтесь. Начиная с сегодняшнего дня предлагаем вам внести небольшие изменения в свой повседневный ритм жизни, они помогут позаботиться о здоровье печени.

10 натуральных средств для здоровья печени

1. Настой из корня цикория

С древних времен корень этого целебного растения используется для очищения печени. Главная его функция заключается в том, чтобы очистить кровь и помочь печени оптимизировать свои функции.

Это натуральное средство, которое может стать хорошим дополнением к различным процедурам, например, по удалению камней и борьбе с желтухой. Кроме того, оно поможет справиться с запорами и облегчить головные боли. Желательно пить этот настой во время завтрака или после обеда/ужина.

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2. Артишоки

Если и есть какое-то универсальное растение для лечения печени, то это артишок. Так что если вы страдаете, к примеру, от жировой болезни печени, не раздумывайте и включайте артишоки в свой рацион.

Артишок поможет уменьшить количество жировых клеток, восстановить поврежденные ткани и тем самым предотвратить такое страшное заболевание, как цирроз печени.

Артишоки можно потреблять в приготовленном виде (с небольшим количеством растительного масла) или даже просто выпить воду, оставшуюся при варке (в нее для вкуса можно добавить немного лимонного сока). Поверьте, просто фантастическое средство!

Артишок, а также вода, которая осталась после его приготовления (бульон), являются очень эффективными средствами для очищения печени и уменьшения количества жировых клеток, затрудняющих ее работу.

3. Настой из мяты и одуванчика

Печень по своему строению чем-то похожа на моторный фильтр для воды (в аквариуме). То есть если в определенный момент в нем скапливается слишком много токсинов, весь аквариум тут же заполняется вредными веществами, и рыбы неизбежно заболевают и даже гибнут. С печенью и нашим организмом происходит то же самое. А мы, со своей стороны, хотим предложить вам механизмы для того, чтобы двигатель всегда работал «на отлично», без остановок и сбоев. Один из способов — это приготовить настой из 5 г одуванчика и 5 г листьев мяты. Это средство способствует расщеплению жиров, стимулирует выработку желчи, выводит токсины из организму и облегчает процесс пищеварения. Обязательно попробуйте это простое натуральное лекарство!

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4. Свекольный сок

Свекла — корнеплод приятного малинового цвета, обладающий ароматом свежей земли, в нем так много питательных веществ для нашей печени, что трудно даже представить. Свекла способствует восстановлению клеток печени, очищает ее и укрепляет.

Вы можете легко приготовить из нее вкусный овощной коктейль (и пить его 2 или 3 раза в неделю). Возьмите один стакан воды, половинку яблока, смешайте со свеклой и готово! Ваше тело скажет вам за это спасибо!

5. Чеснок натощак

Всего один зубчик чеснока (с утра натощак) и стакан воды заставят наш организм постепенно привыкнуть к тому, чтобы самостоятельно избавляться от токсинов с началом каждого нового дня.

Этот природный антибиотик богат аллицином и селеном, двумя основными элементами, которые укрепляют нашу печень и заботятся о ее здоровье. Только нужно быть последовательными в своих действиях и есть чеснок регулярно, поверьте, оно того стоит!

6. А еще печень любит лимоны

Каждый день наша печень нуждается в определенном количестве витамина С. Сама она не может вырабатывать или синтезировать его. Данный тип витаминов мы должны обеспечить своему организму посредством питания, а потому было бы неплохо в день потреблять сок половинки лимона.

Его можно развести в стакане теплой воды. Еще рекомендуется хотя бы один раз в неделю добавлять в свою лимонную водичку 3 г пищевой соды. Так у вас получится превосходное щелочное средство для здоровья печени.

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7. Чашка белого чая в день

Этот древний напиток невероятно богат антиоксидантами, их в нем даже больше, чем в зеленом чае. Так что постарайтесь приобрести его в аптеке или чайной лавке, только убедитесь, чтобы он был максимально экологичным и чистым, цвет при заваривании должен быть очень светлым, слегка серебристым.

Белый чай заботится не только о нашей печени, но и о здоровье всего организма в целом. Обязательно воспользуйтесь его преимуществами!

8. Расторопша — защитник печени

Расторопша улучшает пищеварение и предотвращает скопление токсинов в печени. Это растение скорее способствует их выведению из организма, а также способствует выработке желчи и оптимизации работы печени.

Расторопшу вы без труда сможете купить в аптеках. Обычно она продается в капсулах или в пакетиках для заваривания чая.

9. Зеленые листовые овощи

В вашем рационе обязательно должны присутствовать овощи семейства крестоцветных, это брокколи, цветная капуста и пр. Кроме того, очень уместно будет добавлять в свои овощные салаты слегка горьковатую зелень, которая очень полезна для здоровья печени:

Кресс-салат

Руккола

Шпинат

Огородный цикорий (салат)

Редис

Петрушка

Эндивий (цикорий)

Вообще эта самая «горечь» является главным признаком того, что продукт обладает полезными для печени свойствами. Такой вкус указывает на наличие фитонутриентов, помогающих выводить из организма токсины и другие вредные вещества.

Кроме того, они помогают контролировать уровень холестерина, усваивать жиры, поддерживать гормональный баланс в организме и очищать кровь. Просто фантастика, не так ли?

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10. А как насчет получасовой прогулки?

Даже не сомневайтесь. Ежедневные прогулки на свежем воздухе оптимизируют все основные функции нашего тела. Кровь насыщается кислородом, сердцу становится легче работать,жиры и токсины выводятся из организма естественным образом.

Это же так просто: немного напрячь свои мышцы, ускорить пульс и чуть-чуть вспотеть. Но на самом деле обычная получасовая прогулка сделает намного больше, чем мы думаем, и для здоровья печени в том числе.

Ну что, начнем следовать этим советам прямо сегодня? опубликовано econet.ru

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