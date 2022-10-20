ЖЕЛУДИ— народные рецепты лечения диабета

Одна из причин того, что желуди постепенно утратили свое пищевое значение, кроется, видимо, в том, что в них содержатся гликозид кверцитрин и дубильные вещества, которые придают желудям известную горечь. Но она легко устраняется нагреванием.

Одна из причин того, что желуди постепенно утратили свое пищевое значение, кроется, видимо, в том, что в них содержатся гликозид кверцитрин и дубильные вещества, которые придают желудям известную горечь. Но она легко устраняется нагреванием.

Лекарственное использование

C целебной целью используют кору, листья и плоды дуба.

Из коры дуба выделены танины, растворы которых используют при воспалительных процессах в полости рта, носа, гортани, для лечения язв и ожогов.

Кору применяют как сильное вяжущее и укрепляющее кровеносные сосуды, а также как противоглистное средство.

Кора дуба эффективна в качестве противовоспалительного средства при заболеваниях полости рта (гингивиты, стоматиты, амфодонтоз), зева, гортани, глотки. Кроме того, её применяют для лечения ожогов, кожных заболеваний, ран, обморожений.

Кора дуба используется при отравлении грибами и при лечении поносов.

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Для полоскания рта и компрессов готовят отвар из расчёта 10-20 г коры дуба на 200 мл воды. Кипятят 15-20 минут, процеживают.

Настой коры дуба назначают при воспалениях желудочно-кишечного тракта, поносах, дизентерии. Для этого 1 чайную ложку измельчённой коры заливают 400 мл холодной кипячёной воды. Настаивают 8 часов и процеживают. Выпивают глотками в течение дня. Детям назначать нельзя!

Кофейный напиток из желудей очень полезен при заболеваниях сердца.

При сильном потении ног делают ванночки с отваром коры дуба (50-100 г на 1 л воды).

Отваром коры моют голову при перхоти и для укрепления волос.

Сроки и способы заготовки

Жёлуди заготавливают в сентябре-октябре, когда они полностью созреют. Жёлуди очень быстро портятся, поэтому сразу же после сбора их очищают от кожуры, семядоли разделяют и сушат.

Влажность сухих желудей должна быть не более 11%.

Собирать нужно спелые жёлуди, зелёного цвета, на ощупь твёрдые, если продавливаются пальцем, значит червивые.

Сушить нужно так:

разложить на противне в один слой и поставить в разогретую духовку на 5 минут; за это время большинство желудей лопнет и приобретёт тёмно-коричневый цвет,

открыть духовку и сушить так ещё час; следить за тем, чтобы жёлуди не подгорели,

вынуть их и остудить,

когда остынут - очистить от кожуры и сложить в банку с плотной крышкой.

Кору заготавливают весной во время сокодвижения (апрель-май), с веток диаметром 10-20 см без трещин и лишайников. Для снятия коры ножом делают кольцевые надрезы на расстоянии 30 см один от другого, которые соединяют продольным разрезом. После этого кора легко снимается. Сушат её под навесом с хорошей вентиляцией, а также на солнце. Срок хранения 5 лет.

Листья собирают весной, пока они молодые и клейкие.

Применение желудей при диабете

1. При сахарном диабете измельчить в кофемолке высушенные желуди дуба и принимать этот порошок внутрь по 1 ч. л. за час до еды утром и на ночь.

2. Натереть желуди на мелкой терке. 1 чайную ложку желудей надо съедать за полчаса – час до еды натощак, и вечером, через час после еды. Запивать можно водой и больше ничего не есть.

Лечение проводится по схеме: неделю употреблять желуди, потом неделю отдых. На этой неделе сдать анализ крови. Потом опять неделю желуди – неделю отдых и сдача анализа крови. Делать так 2-3 раза, но можно до 4 раз. После 3 сеансов сахар в крови нормализуется.

3. Один стакан пропущенных через мясорубку сухих желудей без кожуры залить 1,5 л воды, кипятить 30 минут на слабом огне, настоять 1 сутки, снова прокипятить 30 минут и вновь настоять 1 сутки. Процедить, добавить в отвар 1 стакан водки, смешать и пить по 3 небольших глотка 5-7 раз в день независимо от приема пищи. Курс лечения – 2 недели. Проверить сахар в крови и далее действовать в зависимости от состояния. Лекарство необходимо держать в холодильнике. В дальнейшем, чтобы уровень сахара не повышался, пить данное лекарство 2 раза в неделю.

4. Одна столовая ложка кофе из желудей на 400 мл кипятка, сахар добавить по вкусу. Принимать 1 раз в неделю. Выпить в 3-4 приема при начальных стадиях диабета.

Народные рецепты из желудей

Желуди имеют бактерицидное, обволакивающее, противоопухолевое действие.

Часто применяются в лечении мочеполовой системы: останавливают обильные месячные, используются при женских заболеваниях, повышают потенцию, лечат энурез.

Желуди хорошо помогают при лечении десен и зубной боли, полезны при отравлениях разного рода.

Кроме того, плоды дуба оказывают благотворное влияние на пищеварительную систему: их отвар применяется при расстройствах желудка, острых и хронических колитах.

Зрелые плоды дуба собирают и сушат в темном месте в течение 3-4 недель (можно использовать сушилку – при температуре 50 градусов 2-3 дня). Затем плоды измельчают и хранят в сухом месте. Заготавливать слишком большое количество плодов не рекомендуется – сырье быстро портится.

При расстройствах желудка народная медицина рекомендует настой желудей: 1 чайную ложку измельченных плодов залить стаканом кипятка, охладить, процедить. Принимать внутрь по полстакана 3 раза в день. Длительность курса – месяц, спустя еще месяц рекомендуется повторить его.

При заболеваниях сердца хорош кофе из желудей. Плоды нужно слегка прожарить до покраснения, измельчить и заварить, как кофе. Добавить молоко, сахар. Такой кофе часто рекомендуют детям, как в качестве обычного напитка, так и при кашле, бронхите, астме.

Для исцеления грыжи в качестве компрессов используют теплую 25-процентную настойку желудей на красном вине.

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При проблемах, связанных с мочеполовой системой, применяют сок из желудей. Его отжимают из зеленых плодов, принимают по 2-3 столовые ложки с медом (в соотношении 1:1) на голодный желудок 3-4 раза в день.

Панкреатит: собрать спелые желуди, но не подсохшие на деревьях, а свеженькие, подсушить их в тени, отделить от желудей «шапочки» – плюски, 1 столовую ложку таких «шапочек» залить 200 мл кипятка на 2 – 3 часа, процедить.

Начать прием нужно с одной чайной ложки и постепенно довести до 60 – 70 мл в день. Если вкус неприятный, то настоем пропитать хлеб и принимать 3 раза в день за 30 минут до еды.

Рекомендуется есть и плоды желудей – до тех пор, пока не нормализуется работа поджелудочной железы.

Кофейный напиток из жёлудей

1. Для того чтобы приготовить кофейный напиток, нужно смолоть жёлуди в кофемолке, сварить как кофе, из расчёта — одна чайная ложка порошка на чашку воды. Сахар добавить по вкусу. Получается довольно вкусный напиток, чем-то напоминает какао с молоком, очень тонизирует.

2. Спелые жёлуди очищают от кожуры, разрезают каждый на 3-4 части и сушат в духовке. Затем жёлуди поджаривают, следя, чтобы они не подгорели, а превратились в хрупкую массу, легко превращаемую на кофемолке в порошок бурого цвета. Заваривают и пьют как обыкновенный кофе, с молоком или с сахаром.

Этот напиток особенно полезен детям, страдающим золотухой и рахитом (он укрепляет брюшные органы и устраняет затвердения брыжеечных желез), а также при кашле, бронхите, астме.

Детям дают дважды в день: утром и после обеда.

Кофейный напиток из желудей очень полезен при заболеваниях сердца.

Кисель из жёлудевого кофе

Кофейный напиток размешать с сахаром, растворить в небольшом количестве горячей воды, затем добавить 180 мл воды и процедить. В кипящий напиток влить картофельный крахмал, разведенный в 20 мл холодной воды, вылить в стакан и посыпать сахарной пудрой или сахарным песком, чтобы предупредить образование пленки.

На 7 г жёлудевого кофейного напитка — 10 г картофельного крахмала, 15 г сахара, 200 мл воды.

Хлеб из жёлудей

Собирать желуди лучше после первых заморозков. Их очищают от кожуры, разрезают на четыре части, заливают водой и вымачивают двое суток, ежедневно меняя воду не менее трех раз. После этого желуди нагревают в воде до кипения (2 части воды на 1 часть желудей) и пропускают через мясорубку.

Полученную массу высушивают – сначала тонким слоем на воздухе, затем в печке или духовке до тех пор, пока она не станет похрустывать, как сухари.

Высушенные желуди толкут или размалывают любым способом. При крупном помоле получается крупа, из которой можно варить кашу, из муки – печь лепешки. Правда, желудевое тесто не обладает клейкостью и вязкостью, поэтому лепешки при переворачивании ломаются.

Чтобы избежать этого, советуют сковороду с лепешкой накрывать второй такой же сковородой и переворачивать их обе – лепешка просто падает с одной сковороды на другую, на которой и дожаривается.

Если лепешки смазать вареньем, повидлом или кремом и выложить стопкой друг на друга, получится вкусный торт.

Вымоченные и слегка поджаренные кусочки желудей вполне могут заменить ореховую посыпку для торта.

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Суп желудевый молочный

Желудевую крупу всыпать тонкой струйкой в кипящую воду, все время помешивая, варить до готовности крупы, после чего добавить молоко, сахар, соль и довести суп до кипения.

При подаче положить в тарелку с супом кусочек масла.

На 30 г желудевой крупы — 250 мл молока, 5 г сахара, 5 г сливочного масла, 2 г соли.

Лепешки бездрожжевые из желудевой муки

Сметану вскипятить, всыпать в нее желудевую муку, слегка прокипятить, снять с плиты и охладить. В полученную массу добавить натертый сыр, сахар, хорошо перемешать, разделать лепешки и подрумянить на сковороде.

На 15 г желудевой муки — 10 г сыра, 25 г сметаны, ½ яйца, 5 г сахара, жир.опубликовано econet.ru

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