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Как самостоятельно определить КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДКА

Источник: headinsider.net 22 сентября 2022 6050
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Кислотность желудка можно определить самостоятельно в домашних условиях без специального оборудования.

Как самостоятельно определить КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДКА

Пониженная или повышенная кислотность желудка имеют свои симптомы. Стоит уточнить, что всякое отклонения от нормы в кислотности желудка бывает двух типов – повышенная кислотность и пониженная. Для того чтобы понять состояние здоровья и определить фактор кислотности желудка бывает вполне достаточно прислушаться к собственному организму.

ОПРЕДЕЛЯЕМ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДКА САМОСТОЯТЕЛЬНО

Важно знать, что и повышенная, и пониженная кислотности в желудке негативно сказываются на работе всего ЖКТ.

Так, повышенная кислотность приводит к тому, что стенки желудка начинают разъедаться под воздействием большого количества соляной кислоты, а это может со временем привести к гастриту, язве и эрозии.

Пониженная кислотность желудка вызывает неполное усвоение белков, в результате чего в желудке накапливаются продукты распада. Именно эти продукты и отравляют организм, снижая при этом иммунитет.

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Также при пониженной кислотности желудка вполне возможно появление грибковых инфекций, недостаточное усвоение витаминов и минералом. Все эти признаки могут проявляться также внешне – кожа человека становится сухой, появляются прыщи на носу, слабые ногти и волосы.

А вот при повышенной кислотности стенки желудка, сильно раздраженные от кислоты, могут вызывать такие симптомы:

  • жжение в пищеводе или в глотке (изжога). Обычно ее провоцируют кислые соки и продукты с высоким содержанием пряностей. А еще изжога может возникнуть после употребления томатного сока, персикового, лимонов, грейпфрута, киви, зеленых яблок;

  • медный и кислый привкус во рту;

  • отрыжка, которая появляется когда в рационе питании преобладают жареные, жирные и острые блюда (типа мороженое, печенье, пирожное, мучное);

  • ноющая боль в желудке, которая усиливается с чувством голода;

  • чувство вздутия и тяжести в животе после каждого приема пищи;

  • запоры и диарея;

  • головные боли, приступы тошноты и рвоты.

Как самостоятельно определить КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДКА

Признаки пониженной кислотности:

  • появляющееся желание съесть что-нибудь кисленькое (огурчик, капусту). Также постоянно хочется пряностей, кетчупа, кислых и терпких соков;

  • отрыжка с запахом протухшего яйца;

  • ощущение вздутия живота, урчание;

  • изжога;

  • тупая боль в районе пупка;

  • или запоры, или диареи.

Но чтобы точно определить кислотность желудка и назначить правильное лечение, следует обратиться за консультацией к врачу.опубликовано econet.ru 

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье кислотность желудок как определить

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