Психосоматические причины женских заболеваний

То, как мы относимся к себе как к женщине, а также к своей сексуальности, к сексу вообще, наши убеждения и внутренние ограничения – все это влияет на состояние женского здоровья. С точки зрения психосоматики глубинные, эмоциональные причины этих заболеваний уходят корнями в убеждения, обиды, и неприятие проявлений женственности.

То, как мы относимся к себе как к женщине, а также к своей сексуальности, к сексу вообще, наши убеждения и внутренние ограничения – все это влияет на состояние женского здоровья.

С точки зрения психосоматики глубинные, эмоциональные причины этих заболеваний уходят корнями в убеждения, обиды, и неприятие проявлений женственности.

Возмущаемся ли мы тем, что «мужчинам явно легче живется», стыдимся ли своей сексуальности или, напротив, находимся ли мы в гармонии со своими циклами, со своей глубинной силой – все это находит отражение в нашем теле.

И, хотя причины каждого отдельного заболевания – уникальны, есть общие «запускающие мотивы», которые характерны для определенных заболеваний.

Давайте рассмотрим подробнее.

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Молочница

Молочницу вызывает глубокая внутренняя тоска по невинности, либо осознанная установка: «Я чиста и непорочна, а вокруг разврат и дрянь».

Во время протекания заболевания сексуальные отношения становятся невозможными, организм реализует глубинную установку.

Человек жалеет об утраченной душевной чистоте и хочет, чтобы окружающие верили в его невинность. Кроме того – молочница может говорить о пережитом или подавленном гневе.

Если идти дальше, то это заболевание вызывает вера в существование «правильных» и «ошибочных решений». Также характерна высокая значимость чужой оценки и самонаказание за несоответствие. Тоска по себе «идеальной».

Кроме того, молочница которая плохо поддается лечению и длиться буквально годами, может быть связана и с глубинными травмами (насилие, конфликты) и переживаниями, вплоть до неосознанного запрета проявлять свою сексуальность в принципе.

Эрозия шейки матки

Это заболевание по количеству обращающихся женщин сопоставимо с молочницей.

На эмоциональном уровне появлению эрозии предшествует сильная обида на мужчину/мужчин, партнера. Самолюбие женщины сильно уязвлено, обида настолько сильна, что «не заживает». Нереализованная энергия обиды буквально «разъедает» женщину изнутри.

Возможное решение проблемы - изменение мировоззрения, если требуется - работа с убеждениями в области секса и принятия собственного тела. Прощение, отпускание травматичного опыта с обязательным выражением гнева.

ПМС, проблемы с менструальным циклом

Менструация – естественный, необходимый для организма процесс очищения – безболезненный при нормальном течении.

Такие распространенные явления среди женщин как ПМС, болезненная менструация, нарушение цикла говорят о глубоком неприятии собственной женственности.

Отношение к женственности во многом зависит от наших отношений с мамой. Пережитые в детстве обиды, а также гнев и ненависть по отношению к матери блокируют нашу связь со своей внутренней женщиной во взрослом возрасте.

В жизни девочки мама – первый идеал женщины.

Если она вызывает у неё раздражение, страх или гнев, девочка принимает решение не быть, как она, а соответственно – не быть женщиной.

Возможное решение: Очень глубокий процесс познания и признания собственной женственности, разбор страхов и убеждений. Восстановление баланса мужского и женского. Исследование отношений с родителями обоего пола. Прощение.

Миома матки

Миома - доброкачественная опухоль, которая заполняет матку.

Таким образом может проявиться нереализованное подсознательное желание завести потомство. Причем чаще всего с этим связаны некоторые аспекты самоидентификации женщины – например жесткие ограничивающие убеждения «настоящая женщина только та, которая имеет детей», «если я не ращу ребенка – я не женщина», то есть важность аспекта материнства сильно зашкаливает.

При этом, чаще всего миома развивается у рожавших женщин после 40 лет, когда дети становятся самостоятельными и роль женщины-матери в семье несколько ослабевает. Часто к процессу подключается и страх старости и собственной «бесполезности», особенно часто это происходит у неинициированных женщин. То есть у женщин, которые не замечают других вариантов женской само-реализации.

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Поэтому тело откликаясь на страхи и нереализованную энергию, выращивает подобную «замену плоду». То есть заполняет матку. Похожие процессы могут происходить и у более молодых нерожавших женщин если они по каким-то причинам очень хотят, но «не могут» завести ребенка – «неподходящие обстоятельства», «нет мужчины».

Возможное решение: Найти альтернативный способ реализации материнского потенциала. Можно «выносить» идею, творческий проект, «родить» духовное детище, направить освободившуюся энергию на исследование мира, учебу, улучшение отношений с партнером, возвращение к архетипу «любовницы» или «музы».

Найти такую сферу деятельности, в которой можно будет реализовать неиспользованные силы, любовь и внимание. А самое главное преодолеть страх старости и заново воспринять всё богатство женских вариантов самореализации. С точки зрения лечения в работе с миомами и онкологией очень хорошо работают методики лечебные визуализации и психотерапия.

Однако это скорее очень важный, поддерживающий и реабилитирующий фактор, не исключающий традиционного медицинского лечения. Повышающий его эффективность процентов на 50-70%, но не заменяющий его полностью, особенно при больших размерах новообразования.

Цистит

Довольно распространенное заболевание у женщин.

Цистит может возникнуть как следствие сильного, невыраженного гнева, когда человек затаивает, скрывает обиду на окружающих.

Он не говорит им, что ему не нравится, по его мнению другие должны догадаться сами, а раз не догадываются то или не заметили (я не ценна), то ли потому что «плохие» по определению (они виноваты). Цистит возникает так же в ответ на болезненное «эмоциональное залипание» в обиде или на каком-либо желаним, которое не может реализоваться так как его выполнение зависит от другого человека. Это состояние отличается ощущением сильной эмоциональной зависимости от объекта обиды/желания и постоянным ежедневным проживанием токсичных негативных эмоций в адрес «обидчика».

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Таким образом тело говорит о том, что нужно взять на себя ответственность за свою жизнь и научиться не только говорить о своих потребностях вслух, но и самостоятельно их удовлетворять.

Возможное решение: важно принять на себя ответственность за свою жизнь – ведь только вы ответственны за свое счастье. Кроме того – поможет развитие умения выражать гнев в безопасных для окружающих условиях, и формирование навыка безусловной любви к себе. А так же умение легко переключать внимание и выходить из негативных мыслей и эмоций самостоятельно.

Здоровье женщины зависит не только от чисто физиологических причин, но и тесно взаимосвязано с её эмоциональным состоянием.

Для того, чтобы научиться жить в ладу и с тем, и с другим, необходимо научиться доверительно общаться с телом, понимать и принимать его. Провести глубинную внутреннюю психологическую работу, после которой ваше тело и ваша жизнь наполнятся ещё большей радостью и удовольствием.опубликовано econet

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