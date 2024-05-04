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АРТРИТ, АРТРОЗ — психосоматические причины болезней

Источник: elenaguskova.ru 04 мая 2024 6648
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Проблемы с суставами — это легкий конфликт самообесценивания, связанный с локализацией поврежденного хряща...

АРТРИТ, АРТРОЗ — психосоматические причины болезней

Согласно Р.Г. Хамеру («Новая германская медицина»), проблемы с суставами (артриты, артрозы) —  это легкий конфликт самообесценивания, связанный с локализацией поврежденного хряща.

1) Основное переживание, которое приведет к артриту – у меня/у кого-то близкого что-то не получится, я боюсь, что я не справлюсь.

Человек может осознавать или не осознавать подобные мысли. Но если он переживает, справится ли он — начинает повреждаться хрящевая ткань.

Если вас беспокоят боли в суставах, задайте себе вопрос: как часто вы сомневаетесь в своих способностях?

Например, женщина занимается организацией свадьбы своей дочери. В течение месяца она сильно переживает, получится ли у нее все, как надо. В это время в организме идут процессы, которые обусловят будущую болезнь. На следующее утро после свадьбы (когда все закончилось), у женщины начинается артрит суставов пальцев.

Переживания биологизируются, сгружаются в тело не хаотично, а все-таки согласно биологической логике. С точки зрения биологии, руками мы совершаем различные действия. Руки — часть тела, которая связана с управлением чем-либо. Потому переживание, связанное с управлением и организацией свадьбы, соматизируется в руках.

2) Хрящи соединяют кости, потому в конфликте будет тема связи с другими людьми.

К примеру, мать переживает, что у ее детей (не у нее) ничего не получится.

Ребенок поступает в университет, мама переживает, справится ли он, она «держит за него кулачки». После поступления ребенка у нее развивается артрит пальцев.

3) В артрите также часто содержится тема борьбы, сражения за что-то, отказ от принятия ситуации.

Например: человек борется за то, чтобы кого-то уволили за халатность. Врача, учителя, чиновника.

Если его борьба увенчается успехом, то может начаться артрит какой-нибудь части тела, куда сгружалась проблема.

Например, если человек ощущал, что либо он сломит систему, либо она его, то есть между ним и системой происходил, ни много ни мало, поединок, то в случае успеха у человека могут заболеть колени.

4) Ревматическая атака — это нежелание отпустить близкого человека:  «я не хочу, чтобы люди,  которых я люблю  (отец, мать и т.д.)  ушли  из дома»,  «хочу быть уверенным, что люди, которых я люблю,  остались дома».

Обычно такие мысли происходят в результате конфликтов с близкими или в случае потенциального расставания, при котором человек чувствует себя очень неуверенно.

P.S. Если болезнь перетекла в хроническую форму, необходимо трансформировать базовое переживание, являющееся причиной болезни. То есть, грубо говоря, если болезнь связана с самообесцениванием себя, то необходимо начать ощущать себя противоположным образом. С этой задачей справляются многие психотерапевтические методы.опубликовано econet

Автор: Елена Гуськова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психосоматика артрит здоровье

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