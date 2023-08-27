5 желательных утренних процедур

Для поддержания здоровья за ним нужно следить регулярно, а не время от времени. Существует много разных процедур, методик и прочего. Однако, как день начнёшь, так его и проведёшь.

Для поддержания здоровья за ним нужно следить регулярно, а не время от времени. Существует много разных процедур, методик и прочего. Однако, как день начнёшь, так его и проведёшь. Одними из наиболее важных процедур можно назвать те, которые выполняются человеком утром, после пробуждения, ведь задают темп и настроение на весь день.

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Много времени они не отнимают. И вообще, желательно не относиться к подобного рода вещам как к отнятию времени, с самого начала не делать их через силу, ведь так любое новое начинание вы окрашиваете в своём сознании негативными красками с первых минут. Потом делать какие-либо действия станет всё сложнее и, в конечном итоге, вы рискуете забросить новое начинание.

Любой результат заметен, если делать что-то систематически, регулярно. Главное выработать положительную привычку.

Массировать уши

Организму бывает достаточно сложно взять и проснуться на раз-два. Значит ему надо помочь и взбодрить его. Всем, наверное, уже известно, — на ушах имеется множество точек, и вы также наверняка встречали информацию, — чтобы взбодриться, требуется помассировать уши. Берите на вооружение и массируйте свои уши снаружи и внутри, мочки ушей. Вы намного скорее отойдёте ото сна. Не лишним будет вообще растереть ладонями лицо, нос, голову. Этими действиями вы обеспечиваете и прилив крови к голове.

Есть в интернете материал под названием «йога развивающая мозг», также есть видео на ютубе. Суть в выполнении приседаний держась за мочки ушей. Левой рукой за правую мочку, затем правой за левую, язык упирается вверх, в нёбо, теперь выполнять приседания. Минуты 2 поприседать говорят достаточно. Может кто-нибудь из вас пробовал данное упражнение, дало ли оно вам какие-нибудь результаты? – пишите в комментариях.

Водные утренние процедуры

Прекрасный фактор взбадривания. Не поленитесь принять с утра душ, лучше контрастный. Это очень классно. Когда будете чистить зубы не забудьте и про язык (также важная процедура). Чистить язык можно щёткой или скребком.

Чистя язык вы:

Избавляетесь от бактерий, грязи, слизи и прочего, что могло скопиться в полости за ночь.

Всё перечисленное выше является причиной неприятного запаха изо рта.

Вода натощак

Действительно неотъемлемая часть утренних процедур. Хотя бы один стакан тёплой воды натощак. А лучше если стакана 3. Сразу не обязательно. Выпить один, подождать 15-20 минут – выпить другой. Рекомендую прочитать «приготовление талой воды» Возможно вы начнёте пить по утрам талую воду.

Водный баланс после сна важно возобновлять почти незамедлительно. Последний стакан должен быть выпить не раньше, чем за 20 минут до еды.

Вода очищает печень.

Улучшает метаболизм.

При помощи воды пищеварительная система приводится в норму и подготавливается для приёма пищи. ​

Ложка мёда перед едой

За некоторое время до еды не лишним будет съесть чайную ложку мёда. Можно это сделать с последним стаканом воды, запив таким образом. Зачем это нужно? Данная утренняя процедура не является обязательной, но весьма желательной.

Мёд очень полезен и повышает иммунитет.

В нём много витаминов и других полезных веществ. Высокая концентрация глюкозы и фруктозы, они дают энергию, улучшают мозговую деятельность.

У мёда хорошие антиоксидантные свойства, помогающие организму.

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Полоскание ротовой полости перекисью

Сразу после завтрака прополощите рот перекисью. На 30-50 мл чистой питьевой воды добавьте 5-7 капель перекиси (3% раствор можно приобрести в аптеке). Такое действие является замечательной профилактикой кариеса, болезней дёсен и зубов. В некоторой мере способствует исчезновению неприятного запаха. Лёгкое отбеливание зубов. Согласитесь, наверное, одна из самых лёгких утренних процедур.

Проделывайте каждое утро данные процедуры. опубликовано econet

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