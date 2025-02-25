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11 лучших способов очистить лимфу

Автор: Econet 25 февраля 2025 6740
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Лимфатическая система – один из ключевых элементов организма. Она включает ткани и органы, функцией которых выступает вывод токсичных веществ и отходов жизнедеятельности. В лимфе присутствуют белые кровяные клетки, борящиеся с инфекциями. Поэтому здоровье лимфатической системы – это очень важный вопрос. 

11 лучших способов очистить лимфу

Не можете сбросить лишний вес? Отмечаете отечность лица и тела, целлюлит? Указанные проявления, скорее всего, говорят о том, что лимфатическая система функционирует с трудом. Последнюю сравнивают с насосом, который беспрестанно находится в движении: когда он работает хуже и лимфоток затрудняется, в организме аккумулируются токсичные вещества, а органы выдерживают чрезмерную нагрузку. Что можно предпринять в этом случае?

Чистим лимфу

Лимфатическая система организма – важная составляющая. Она включает в себя различные ткани и органы, функцией которых является вывод из организма токсичных соединений и отходов жизнедеятельности.

В лимфе присутствуют так называемые белые кровяные клетки, задачей которых выступает борьба со всяческими инфекциями. Теперь ясно, что здоровье лимфатической системы – это необычайно важный вопрос. 

11 лучших способов очистить лимфу

Симптомы застоя в лимфатической системе:

  • набухание молочных желез у женщин или болезненные проявления менструаций
  • сухость кожных покровов
  • легкая или угревая сыпь
  • усиленная чувствительность
  • если вы носите кольца на пальцах, они стали давить
  • плохое самочувствие, оцепенелость в утреннее время
  • утомляемость
  • возникновение отеков
  • кожный зуд
  • лишний вес и жир в области живота
  • опухание гланд
  • ослабленная иммунная защита
  • утрата ясности мышления
  • слабые головные боли
  • повышенный показатель гистамина и реакция на естественные аллергены
  • стабильные запоры, расстройства желудка и слизь в каловых массах

4 ключевых фактора застоя лимфы

Безусловно, перегрузка лимфатической системы часто спровоцирована многими причинами, однако их можно объединить в 4 главных:

  • стрессовое воздействие
  • нехватка йода в организме
  • нарушение пищеварительного баланса
  • одежда маленького для вас размера

Трёхдневный лимфатический детокс, нормализующий лимфатическую циркуляцию

Если вы наблюдаете у себя как минимум 3 симптома из указанных, имеет смысл провести лимфатический детокс.
На данную процедуру у вас уйдет 3 дня.

В период детоксикации следует пить чай из трав, брать ванну, осуществлять сухую чистку кожных покровов, пить воду в больших количествах и быстро ходить.

1. Пить жидкость в больших количествах

Лимфа где-то на 95% состоит из воды, а это значит: чтобы не допустить застоя, важно выпивать значительный объем жидкости.

Это может быть не обязательно вода. Прекрасно подойдут свежевыжатые соки, бульоны, чаи на травах. Достаточное количество жидкости в организме оптимизирует лимфоток и насыщает лимфу минералами. В данном случае большую пользу принесут зеленые овощные соки. Последние хорошо очищают органы и лимфатическую систему - тоже.

2. Пить чаи на травах

Существует широкий спектр трав, оздоравливающих лимфатическую систему, способствующих выводу токсинов или улучшающих лимфодренаж.

Какие травы подойдут для этой цели:

  • Красный корень: способствует уменьшению в размере кист, опухших лимфатических узлов, питает ткани организма и не допускает застоя жидкости.
  • Красный клевер: оптимизирует кровообращение, что, снижает воспаление и благотворно влияет на детоксикацию.
  • Манджиста: аюрведическая трава, которая применяется для профилактики застоя жидкостей, стимулируя лимфоток.
  • Эхинацея: укрепляет иммунную защиту посредством детоксикации лимфы и активирует продуцирование Т-лимфоцитов (клеток, важных для очистки внеклеточных жидкостей).
  • Подмаренник цепкий: способствует растворению кист, снимает отек лимфоузлов и растворяет камни в почках.

3. Физическая активность

Прыжки - оптимальное упражнение с целью детокса лимфатической системы.

Рекомендуется выполнять прыжки на батуте, в процессе чего открываются лимфатические клапаны и оптимизируется движение лимфы. Полезно каждый день выполнять указанное упражнение в продолжение 15-20 мин.

4. Инфракрасная сауна

Процедура благоприятствует потоотделению и выведению токсинов. В то же время выделяется тепло, что оптимизирует движение лимфы. 

5. Быстрая ходьба

Довольно простой, но результативный метод стимулировать лимфоток. Достаточно ходить 45-60 мин. ежедневно, дыхание должно быть глубоким.

6. Ноги вверх на стену

В положении лежа, приложив ног к стене, активируются лимфатические клапаны для удаления токсичных веществ. 

7. Лимфодренажный массаж

Существует целый ряд методик указанного массажа. Например, ручной и аппаратный.

Ручной лимфодренажный массаж представляет собой легкие плавные надавливания и скольжения по линии лимфотока с использованием массажных смесей.

Ручной лимфодренажный массаж делится на:

  • поверхностный (улучшает обменные процессы во всем организме и в кожных покровах).
  • глубокий (влияние на сосуды, отвечающие за отток лимфатической жидкости от органов).
  • внутренний (влияние на лимфатические узлы).

8. Работа за столом в положении стоя

Просиживание часами за письменным столом отрицательно действует на циркуляцию лимфы, а работа в положении стоя активирует лимфодренаж.

9. Гидротерапевтический душ

Указанная процедура предусматривает чередование горячей и холодной воды. В конце манипуляции следует резко переключить воду с горячей на холодную. Проделать несколько раз.

10. Глубокое дыхание

Активирует движение лимфы (именно легкие качают указанную жидкость).

1. Расправить руки в разные стороны, далее поднять их вверх, дыхание через нос. Проделать круговые движения руками, одновременно глубоко дыша грудью (не животом). Задержать дыхание на 3-5 сек.

2. Двигать руками вниз, выдыхая через рот и осуществляя круговые движения.

Если вы ощутили головокружение, следует прекратить упражнение.   

11 лучших способов очистить лимфу

11. Сухая чистка кожи

Данная манипуляция ускоряет циркуляцию лимфы и процесс детокса, а оптимизирует работу органов, дает заряд энергии.

Техника проведения сухой чистки:

1. Использовать щетку с щетиной из природных материалов и длинной ручкой.

2. Проводить манипуляцию в душевой/ванне.

3. Начать чистку с пальцев нижних конечностей и продвигаться к сердцу длинными движениями. Потом перемещаться от пальцев верхних конечностей к сердцу.

4. После сухого массажа следует принять душ. Чередовать горячую и холодную температуру с целью активации кровотока.

5. Деликатно вытереть тело махровым полотенцем, нанести на кожу кокосовое масло.

Имеет смысл проводить подобную сухую чистку каждый день перед принятием душа.

Наладить здоровый лимфоток, похудеть и улучшить самочувствие можно посредством несложного лимфодренажного массажа и специальных упражнений.
 
Плюсы лимфодренажа:

  • удаление избытка жидкости из организма
  • укрепление иммунной защиты
  • укрепление нервной системы
  • потеря лишнего веса
  • оптимизация тонуса кожи

Упражнения для нормализации лимфотока

1.    Массаж области ключиц

Техника выполнения:

  • Лечь на спину на плоской поверхности. Скрестить руки на груди, чтобы пальцы левой руки были расположены под правой ключицей, а пальцы правой руки — под левой. Поднимать локти так, чтоб пальцы осуществляли давление на указанные зоны, проваливаясь в ямки.
  • Вдох делать в исходном положении, выдох – в процессе надавливания.
  • Проделать упражнение 15–20 раз.

2. Перекатывание на стопах

Техника выполнения:

  • Встать ровно, руки опущены вольно вдоль тела, стопы параллельны друг другу. Приподняться на носки, задержаться в таком положении на 1 сек., далее опуститься и плавно перекатиться на пятки.
  • Дыхание обычное.
  • Проделать упражнение 20 раз.

3. Массаж области солнечного сплетения

Техника выполнения:

  • Встать ровно или сесть, спина прямая. Сложить большие и указательные пальцы рук в щепотку. Сделать вдох, установить сложенные пальцы на точку под ребрами там, где находится солнечное сплетение. Округлить спину и осуществить надавливание пальцами на указанную точку. Задержаться на 1 сек. в данном положении, далее выпрямить спину.
  • Вдох делать при выпрямлении, выдох - при нажатии.
  • Проделать упражнение 15–20 раз.

4. «Японская вибрация»

Техника выполнения:

  • Лечь на спину на плоской поверхности. Поднять вверх руки и ноги, немного согнутые в коленях. Потрясти ими одновременно, расслабляя конечности.
  • Дыхание обычное.
  • Проделывать упражнение 1–3 минут.

5. «Лягушка»

Техника выполнения:

  • Сидя на плоской поверхности, согнуть ноги в коленях, соединив стопы. Опустив руки на колени, надавливать на них со средней силой, но быстро, чтобы колени как бы пружинили.
  • Дыхание обычное.
  • Проделывать упражнение 30 раз.

6. Скручивания

Техника выполнения:

  • Лечь на спину на плоской поверхности, ноги должны быть прямыми. Сгибая ноги в коленях, подтягивать их к груди и возвращаться в исходную позицию. Упражнение следует проделывать в быстром темпе, но, дыхание не должно сбиваться.
  • Вдох в исходной позиции, выдох при скручивании.
  • Проделывать упражнение 20 раз.

 Это следует знать!

Не стоит стимулировать лимфоток, если имеет место:

  • беременность
  • злокачественное новообразование
  • недуг воспалительной природы
  • тромбофлебит
  • лимфаденит и лимфаденопатия.*опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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