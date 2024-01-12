11 показателей крови, за которыми необходимо следить после 30

Если у вас появились какие-либо проблемы со здоровьем, то анализ крови будет самым первым назначением врача. Вот основные показатели крови, которые важно всегда держать под контролем.

Анализ крови – это самое первое назначение доктора, которое он рекомендует сделать в случае каких-то проблем со здоровьем у человека. Для простого анализа кровь берется из пальца в тот же день, для более развернутого берут кровь из вены натощак. Почему надо сдавать кровь на пустой желудок? Любая еда может оказать существенное влияние на результат, к примеру, повысить сахар в крови. Поэтому самое благоприятное время для сдачи крови – это утро, когда организм после сна отдохнувший.

Основные показатели крови, которые важно держать под контролем

1. Эритроциты

Повышенное количество эритроцитов часто наблюдается при обезвоживании, которое стало последствием рвоты, диареи, ожогов, перитонита или чрезмерного потоотделения.

Избыток эритроцитов – это обычная физиологическая реакция у альпинистов, летчиков, спортсменов, жителей высокогорных районов.

Когда эритроциты понижены, то в данном случае имеет место быть эритропения. Причины этого состояния носят физиологический и паталогический характер. К первым можно отнести избыток воды в организме (гипергидратация), ко вторым относятся, к примеру, разного рода анемии.

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2. Гемоглобин

Нормальные характеристики этого показателя варьируются в зависимости от возраста, пола и от физиологического состояния. Средний показатель для женщин – 120-140 г/л, для мужчин – 130-160 г/л.

Как правило, повышенный гемоглобин наблюдается у курильщиков, у людей, много работающих физически, у жителей высокогорных районов, а также у тех, кто подвержен стрессу.

Также увеличение количества гемоглобина может говорить о том, что человек страдает от хронической дыхательной и сердечной недостаточностью, от поликистоза почек, от обезвоживания.

Главной причиной пониженного гемоглобина является анемия различного происхождения.

3. Тромбоциты

Именно благодаря тромбоцитам кровь поддерживается в жидком состоянии, они защищают стенки сосудов от повреждений, а также растворяют образовавшиеся тромбы.

Повышение этого показателя (тромбоцитоз), как правило, случается при каком-либо воспалительном процессе (язвенный колит, туберкулез, острый ревматизм), анемии, острой кровопотери.

Понижение этого показателя (тромбоцитопения), как правило, случается во время хорошо протекающей беременности и во время менструации. Также понижение происходит при наличии проблем с печенью, щитовидной железы, тяжелой формы анемии, системной красной волчанке и при приеме некоторых лекарственных препаратов.

4. Лейкоциты

Лейкоциты относятся к клеткам нашей иммунной системы, которые принимают активное участие в защите организма. Бить тревогу надо начинать тогда, когда показатели по лейкоцитам в 2-3 раза выше.

Такое повышение может быть следствием аллергической реакции, инфаркта миокарда, бактериальной инфекции, интоксикации, острого воспалительного процесса и других заболеваний.

Если же лейкоцитов меньше нормы, то следует провериться на наличие тяжелых форм гепатита, гриппа и даже онкологических болезней.

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5. Глюкоза

Норма содержания глюкозы в крови – 3,5 – 6,5 ммоль/л.

Если обнаружилось повышение глюкозы в крови, то в большинстве случаев это говорит о наличии сахарного диабета. При понижении глюкозы свидетельствует о том, что у вас не сбалансирован рацион питание, еда нерегулярная и бедная.

6. Общий билирубин

Этот показатель не должен быть выше 20,5 ммоль/л.

Это один из важных показателей, по которому определяется состояние печени. Повышение этого показателя может свидетельствовать о желчекаменной болезни, гепатите или о разрушении эритроцитов.

7. Скорость оседания эритроцитов

На этот показатель ориентируются при протекании того или иного заболевания. Для мужчин нормой является 2-10 мм/ч, для женщин норма – 2-15 мм/ч.

Перечислим некоторые проблемы, на которые может указывать повышение скорости оседания эритроцитов: воспалительный процесс в организме, ожоги, красная волчанка, травмы, инфекционное заболевание, онкологическая болезнь, анемия, ревматоидный артрит, васкулит и т.д.

Скорость оседания эритроцитов бывает пониженной при заболевании легких или при сердечной недостаточности, при наличии заболеваний, которые затрудняют движение эритроцитов, у вегетарианцев, которые отказались от употребления в пищу продуктов животного происхождения.

8. Креатинин

Этот показатель отвечает за состояние почек. Концентрация креатинина в пределах нормы составляет 0,18 ммоль/литр. При повышенных показателях стоит обратить внимание на свои почки, скорее всего речь идет о почечной недостаточности.

При пониженных показателях, скорее всего, речь идет о хронических заболеваниях почек, вегетарианской диете, голодании, приеме кортикостероидов, первые два триместра беременности, снижении мышечной массы.

9. Общий белок

Норма белка от 60 до 80 гр/л. При отклонении от нормы в какую-либо сторону стоит говорить о различных нарушениях в работе организма. Их определить поможет исключительно опытный специалист.

10. Железо

Норма по содержанию этого компонента в крови для мужчин составляет 12 – 31 мкмоль/л, а для женщин – 9-30 мкмоль/л.

В подавляющем большинстве случаев наблюдается пониженный уровень железа в крови. Причины для этого бывают разными: неправильное питание, обильная потеря крови (к примеру, во время месячных), повышенная потребность в данном микроэлементе, нарушения его усвоения, беременность.

При недостатке железа в организме происходит кислородное голодание всех тканей и органов, поэтому при обнаружении железодефицитную анемию следует лечить немедленно.

11. Витамин В12 (цианокобаламин)

Норма этого элемента в крови людей колеблется от 148 до 616 пмоль/л в зависимости от физиологического состояния.

При его недостатке происходит нарушение кроветворения, появляются психические расстройства, поражение спинного мозга, полиневриты и другие неврологические расстройства. Если этого элемента в вашей крови недостаточно, то это может привести к развитию проблем с почками, печенью, могут развиться онкологические заболевания и лейкозы.опубликовано econet

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