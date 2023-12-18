11 причин, по которым ваши волосы редеют и перестают расти

Выпадение волос - это не только эстетическая проблема. Если у вас активно "сыпятся" волосы, возможно, стоит заняться своим здоровьем. Почему пряди стали слабыми и ломкими? Вот 11 основных причин облысения, среди которых - стресс, наследственность и старение.

Истончение и выпадение волос – распространенная проблема. На рост шевелюры могут повлиять самые разные факторы. Среди них: наследственность, стресс, гормональный дисбаланс, заболевания щитовидной железы, нехватка определенных веществ.

Факторы ухудшения роста волос

В норме волосы на коже головы не растут без перерыва. Волосяной фолликул может находиться в фазе роста или в фазе отдыха. В результате мы теряем до 100 волос в день. Какие факторы вызывают дисбаланс и препятствуют полноценному росту волос?

1. Генетика

Цвет, длина, толщина волос определяются генетикой. У кого-то волосы отличаются более длительной фазой роста, у кого-то - наоборот.

2. Старение

С годами волосы утрачивают пигмент и появляется седина. Старение также замедляет скорость роста волос вследствие перестройки биохимических процессов в организме.

3. Очаговая алопеция

Это аутоиммунный недуг, при котором иммунитет ошибочно атакует клетки волосяных фолликулов, и волосы выпадают очагами. Есть мнение, что в развитии данного состояния играет роль наследственность. Больные сенной лихорадкой, витилиго, синдромом Дауна, пернициозной анемией, недугами щитовидки и астмой демонстрируют высокий риск возникновения очаговой алопеции.

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4. Наследственное облысение

Наследственный тип выпадения волос - наиболее частая причина облысения. В данном случае имеется комбинация старения, показателя гормонов и наследственности. Нормальный цикл роста волос меняется по причине гормона тестостерона, и волосы становятся тоньше и короче. У мужчин прослеживается типичная картина выпадения волос в верхней части головы.

5. Стресс

В стрессовом состоянии до 30% волос прекращают расти и переходят в фазу покоя (в нормальных условиях это 10%).

6. Гормональный сбой

Гормональные колебания (в процессе беременности, менопаузы) могут стать причиной временного выпадения волос. Дисбаланс гормонов, связанный с синдромом поликистозных яичников, тоже грозит частичным облысением.

7. Патологии щитовидки

Щитовидная железа производит гормон, который регулирует метаболические процессы. Как дефицит гормонов щитовидки (гипотиреоз), так и их избыток (гипертиреоз) влияют на рост волос и могут спровоцировать их выпадение.

8. Медикаменты

Такие препараты, как противозачаточные таблетки, блокаторы кальциевых каналов, ретиноиды, бета-блокаторы, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты, могут задерживать рост волос и вызывать их выпадение.

9. Дефицит железа (Fe), белка, цинка (Zn), биотина

Дефицит определенных минералов и веществ может тормозить рост волос. Например, нехватка железа, цинка, биотина, белка. Эти дефициты имеются у людей, практикующих ограничительную диету или имеющих состояния, которые вызывают нарушения всасывания химических соединений.

10. Инфекции кожи головы

Грибок кожи головы приводит к их выпадению. Грибковая инфекция имеет следующие симптомы: зуд, опухание и покраснение некоторых областей на коже головы.

11. Прически и средства по уходу за волосами

Косички, наращивание волос, тугие хвосты могут повреждать шевелюру. Определенные химические вещества и высокие температуры (укладка феном) также вредны для волос, вызывая их выпадение и ломкость.опубликовано econet

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