  Что дает чистка языка

Аюрведа - традиционная индийская медицина, рекомендует чистку языка, как часть ежедневного режима гигиены, чтобы удалить токсичные отложения, известные как ама - накопленные токсины, остатки пищи и различные шлаки. Согласно Аюрведе чистый язык – это ключ к здоровью полости рта.

Очищение языка не только поддерживает гигиену, но также помогает сохранять яркие вкусовые ощущения. Язык отвечает за восприятие вкуса. Чистый язык более отчетливо его воспринимает. Вам откроются новые нюансы вкуса, и, как не странно, вы можете начать меньше есть. Как утверждает Аюрведа, потребность в еде не только удовлетворяет голод, но и насыщает сознание вкусами. Когда восприятие вкуса притупляется, это приводит к перееданию и избыточному весу.Современные специалисты в области гигиены полости рта соглашаются с тем, что надо очищать язык ежедневно при чистке зубов.

Бактерии и грибки, растущие на языке, становятся причиной многих проблем полости рта и различных общих проблем со здоровьем. Это благоприятная среда для микроорганизмов, которые вызывают воспалительные процессы и отравляют тело. Кроме того, бактерии, разлагаясь, выделяют летучие соединения серы на задней части языка. Эти молекулы вызывают 50-80 % всех случаев неприятного запаха изо рта

Регулярная чистка языка помогает:

- избавиться от огромного количества болезнетворных микробов, вызывающих различные заболевания полости рта

- избавиться от неприятного запаха изо рта;

- обогатить вкусовые ощущения, которые притупляются из-за налета на языке

- через массаж рецепторов языка, активизировать и стимулировать работу внутренних органов.

Факты:

- регулярная очистка языка уменьшает количество болезнетворных бактерий в полости рта в 10 раз;

- уменьшает образование зубного камня на 33%

- благодаря чистке не только зубов, но и языка уменьшается неприятный запах изо рта на 85%; при чистке зубов - только на 25%.

Для ежедневной очистки языка от бактериального налёта, остатков пищи, грибков и отмерших клеток с поверхности языка используются специальные скребки. Зубные щетки не являются эффективными для этой цели, поскольку они предназначены для чистки зубов. опубликовано econet

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