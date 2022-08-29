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5 спасительных домашних средств при дерматите

Источник: steptohealth.ru 29 августа 2022 6734
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Очищающие чаи, приготовленные из лекарственных растений помогут нам восстановить внутреннее равновесие нашего организма путем удаления токсинов, которые мешают здоровью кожи.

5 спасительных домашних средств при дерматите

Проблемы с кожей, например дерматит, это не только эстетическая проблема, ведь чаще всего, это свидетельствует о других проблемах со здоровьем, которые могут быть связаны с пищеварительными, гормональными сбоями, аллергией и т.д. Кроме того, обычные методы лечения дерматита не всегда эффективны. В этой статье мы расскажем вам о некоторых народных и домашних средствах, которые помогают лечить дерматит, нормализуя внутренний баланс нашего тела.

Дерматит всех типов

Дерматит охватывает широкий спектр воспалительных процессов кожи, и включает в себя такие заболевания, какатопический дерматит, себорейный дерматит, экзема, псориаз и т.д. Те, кто страдает от этих проблем с кожей, знают, в какой степени они затрудняют нормальную жизнь, значительно снижая ее качество жизни, а также как трудно их вылечить. Поэтому крайне важно, лечить дерматит как изнутри, так и снаружи.

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Естественный и бережный уход за кожей

Уход за кожей при помощи натуральных средств, уважающих ее естественный рН столь же важен, как и природные средства, о которых мы расскажем вам в этой статье. Если у вас чувствительная кожа, вы должны избегать использования обычных средств для ухода, поскольку они содержат слишком агрессивные вещества, такие как парабены, моющих средства или нефтяные продукты.

5 спасительных домашних средств при дерматите

Мы можем приготовить наши собственные продукты у себя дома или купить те, которые являются экологически чистыми или ручного приготовления. Только с этими изменениями в нашей повседневной гигиене и косметике мы заметим значительное улучшение состояния кожи в течение короткого времени.

Хромотерапия синим цветом

Проблемы со здоровьем, которые вызывают воспаление, в нашем случае, дерматит, связаны с красным цветом. Противоположностью красного цвета является синий, он обладает противовоспалительными свойствами, как показывают методики исцеления через цвет (хромотерапия).

Согласно этой теории есть любопытное и удивительное старинное средство для улучшения состояния при кожных воспалениях, связанное с использованием живительной силы синего цвета.

1. Нам понадобится синий стеклянный контейнер, который мы затем наполним водой

2. Оставьте его на солнце в течение не менее 2-х часов

3. Пейте стакан этой воды (200 мл) за полчаса до каждого из трех основных приемов пищи.

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5 спасительных домашних средств при дерматите

Морская вода

В море тоже присутствует синий цвет, но, кроме того, морская вода содержит все минералы, которые нам нужны в пропорциях, идеальных для нашего организма. Кроме того, морская вода является противовоспалительным, подщелачивающим и очищающим средством.

С помощью полотенца, смоченного в морской воде, мы можемочистить пораженный участок и подсушить кожу естественным образом. Нужно это делать, когда мы встаем утром и перед сном.

Овсянка

5 спасительных домашних средств при дерматите

Еще одно отличное средство, которое можно применять наружно, это овсяные хлопья. Этот злак, обладающий целебными свойствами, настоятельно рекомендуется для использования в медицинских целях, и просто в качестве пищи, благодаря своейотличной питательной ценности.

Если у вас есть дерматит на значительной поверхности тела, торекомендуем принимать ванну с овсянкой.

Как приготовить:

  • Отварить 500 г овсяных хлопьев в течение 3 минут, а затем хорошо взбить смесь в блендере.

  • В результате должно получиться густое овсяное пюре, которое мы затем добавим в ванну с водой.

  • Для небольших участков кожи или в конце этой лечебной ванны, мы можем использовать специальную губку с овсяными хлопьями. Для этого нужно положить их в мешочек из пористой ткани, типа марли и завязать его веревочкой.

  • Когда мы добавим овсяные хлопья в горячую воду, они разбухнут и будут нежно массажировать кожу, отшелушивая грязь и мертвые клетки.

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Лечебные травяные чаи

Настои, приготовленные из лекарственных растений также являются отличным дополнением к лечению дерматита при помощи натуральных средств, потому что они действуют изнутри, не нарушая баланс кожи.

Эти растения обладают очищающим действием и помогают нам избавиться от токсинов, которые нарушают здоровье нашей кожи:

  • Хвощ
  • Сассапарель
  • Крапива

Советуем выпивать по две или три чашки в день, и комбинировать эти чаи между собой, либо чередовать их.

Пивные  дрожжи

5 спасительных домашних средств при дерматите

Пивные дрожжи обладают многими свойствами, полезными для здоровья, поэтому их можно принимать в качестве ежедневной пищевой добавки для того, чтобы предотвратить болезни, а также привести в равновесие и укрепить организм.

Помимо того, что они богаты питательными веществами и помогают регулировать различные процессы в организме, пивные дрожжи являются отличным очищающим средством для кожи, которое часто рекомендуется в случае дерматита.

  • Мы можем принимать их в виде таблеток или порошка, смешивая его с пюре, соками или йогуртом
  • Если принимать пивные дрожжи вместе с пищей, то это улучшает усвоение питательных веществ
  • Некоторые производители делают дрожжи без горечи, чтобы смягчить их вкус.опубликовано econet.ru 

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье красота дерматит натуральные средства

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