5 спасительных домашних средств при дерматите

Очищающие чаи, приготовленные из лекарственных растений помогут нам восстановить внутреннее равновесие нашего организма путем удаления токсинов, которые мешают здоровью кожи.

Проблемы с кожей, например дерматит, это не только эстетическая проблема, ведь чаще всего, это свидетельствует о других проблемах со здоровьем, которые могут быть связаны с пищеварительными, гормональными сбоями, аллергией и т.д. Кроме того, обычные методы лечения дерматита не всегда эффективны. В этой статье мы расскажем вам о некоторых народных и домашних средствах, которые помогают лечить дерматит, нормализуя внутренний баланс нашего тела.

Дерматит всех типов

Дерматит охватывает широкий спектр воспалительных процессов кожи, и включает в себя такие заболевания, какатопический дерматит, себорейный дерматит, экзема, псориаз и т.д. Те, кто страдает от этих проблем с кожей, знают, в какой степени они затрудняют нормальную жизнь, значительно снижая ее качество жизни, а также как трудно их вылечить. Поэтому крайне важно, лечить дерматит как изнутри, так и снаружи.

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Естественный и бережный уход за кожей

Уход за кожей при помощи натуральных средств, уважающих ее естественный рН столь же важен, как и природные средства, о которых мы расскажем вам в этой статье. Если у вас чувствительная кожа, вы должны избегать использования обычных средств для ухода, поскольку они содержат слишком агрессивные вещества, такие как парабены, моющих средства или нефтяные продукты.

Мы можем приготовить наши собственные продукты у себя дома или купить те, которые являются экологически чистыми или ручного приготовления. Только с этими изменениями в нашей повседневной гигиене и косметике мы заметим значительное улучшение состояния кожи в течение короткого времени.

Хромотерапия синим цветом

Проблемы со здоровьем, которые вызывают воспаление, в нашем случае, дерматит, связаны с красным цветом. Противоположностью красного цвета является синий, он обладает противовоспалительными свойствами, как показывают методики исцеления через цвет (хромотерапия).

Согласно этой теории есть любопытное и удивительное старинное средство для улучшения состояния при кожных воспалениях, связанное с использованием живительной силы синего цвета.

1. Нам понадобится синий стеклянный контейнер, который мы затем наполним водой

2. Оставьте его на солнце в течение не менее 2-х часов

3. Пейте стакан этой воды (200 мл) за полчаса до каждого из трех основных приемов пищи.

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Морская вода

В море тоже присутствует синий цвет, но, кроме того, морская вода содержит все минералы, которые нам нужны в пропорциях, идеальных для нашего организма. Кроме того, морская вода является противовоспалительным, подщелачивающим и очищающим средством.

С помощью полотенца, смоченного в морской воде, мы можемочистить пораженный участок и подсушить кожу естественным образом. Нужно это делать, когда мы встаем утром и перед сном.

Овсянка

Еще одно отличное средство, которое можно применять наружно, это овсяные хлопья. Этот злак, обладающий целебными свойствами, настоятельно рекомендуется для использования в медицинских целях, и просто в качестве пищи, благодаря своейотличной питательной ценности.

Если у вас есть дерматит на значительной поверхности тела, торекомендуем принимать ванну с овсянкой.

Как приготовить:

Отварить 500 г овсяных хлопьев в течение 3 минут, а затем хорошо взбить смесь в блендере.

В результате должно получиться густое овсяное пюре, которое мы затем добавим в ванну с водой.

Для небольших участков кожи или в конце этой лечебной ванны, мы можем использовать специальную губку с овсяными хлопьями. Для этого нужно положить их в мешочек из пористой ткани, типа марли и завязать его веревочкой.

Когда мы добавим овсяные хлопья в горячую воду, они разбухнут и будут нежно массажировать кожу, отшелушивая грязь и мертвые клетки.

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Лечебные травяные чаи

Настои, приготовленные из лекарственных растений также являются отличным дополнением к лечению дерматита при помощи натуральных средств, потому что они действуют изнутри, не нарушая баланс кожи.

Эти растения обладают очищающим действием и помогают нам избавиться от токсинов, которые нарушают здоровье нашей кожи:

Хвощ

Сассапарель

Крапива

Советуем выпивать по две или три чашки в день, и комбинировать эти чаи между собой, либо чередовать их.

Пивные дрожжи

Пивные дрожжи обладают многими свойствами, полезными для здоровья, поэтому их можно принимать в качестве ежедневной пищевой добавки для того, чтобы предотвратить болезни, а также привести в равновесие и укрепить организм.

Помимо того, что они богаты питательными веществами и помогают регулировать различные процессы в организме, пивные дрожжи являются отличным очищающим средством для кожи, которое часто рекомендуется в случае дерматита.

Мы можем принимать их в виде таблеток или порошка, смешивая его с пюре, соками или йогуртом

Если принимать пивные дрожжи вместе с пищей, то это улучшает усвоение питательных веществ

Некоторые производители делают дрожжи без горечи, чтобы смягчить их вкус.опубликовано econet.ru

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