Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Это ВАЖНО знать! Время переваривания различных продуктов

Это ВАЖНО знать! Время переваривания различных продуктов

Источник: sovkusom.ru 21 августа 2022 6738
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Мало кто задумывается о времени переваривания пищи. И напрасно, ведь эта информация очень важна для здоровья.

Это ВАЖНО знать! Время переваривания различных продуктов

Время переваривания различных продуктов в желудке может значительно отличаться. Врачи настоятельно не рекомендуют смешивать продукты, которые требуют разного времени переваривания. Ведь это вызывает тяжесть в желудке, образование шлаков и процессы гниения. 

Время переваривания продуктов

Пока пища находится в желудке, белки и жиры полностью успевают расщепиться. Вы сможете рассчитать время и постараться не есть, зная, что пища всё еще переваривается. Это поможет избавиться от привычки переедать. Старайтесь не есть за 4 часа до сна, чтобы желудок отдохнул.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Это ВАЖНО знать! Время переваривания различных продуктов

Учитывайте время переваривания различных продуктов, и вы забудете о проблемах с пищеварением и лишним весом.опубликовано econet.ru

Автор Наталья Коваленко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

пищеварение еда продукты здоровье

Еще от sovkusom.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Не успеешь найти смысл жизни, как его уже поменяли. Джордж Карлин
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.