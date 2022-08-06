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Виктория Бутенко: Как правильно готовить зелёные коктейли

Источник: Econet 06 августа 2022 6174
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Живительные свойства зелени становятся легкодоступными благодаря коктейлям, приготовленным из нее. Соблюдаете ли вы сырую диету, вегетарианскую диету или придерживаетесь общепринятой кухни, употребление зеленых коктейлей может принести огромную пользу вашему здоровью.

Виктория Бутенко: Как правильно готовить зелёные коктейли

Живительные свойства зелени становятся легкодоступными благодаря коктейлям, приготовленным из нее. Соблюдаете ли вы сырую диету, вегетарианскую диету или придерживаетесь общепринятой кухни, употребление зеленых коктейлей может принести огромную пользу вашему здоровью.

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“Единственный способ сохранить здоровье — есть то, чего не хочешь, пить то. чего не любишь, и делать то, что не нравится”, — говорил Марк Твен.

Революция зеленых коктейлей полностью изменила это утверждение! Теперь в арсенале человечества появилось универсальное природное лекарство, не только полезное, но и вкусное. 

С каждым днем все больше людей начинают понимать, что ключ к здоровью — у них под ногами. Зелень — вот совершенная человеческая еда. Живительная сила хлорофилла совершает настоящие чудеса исцеления! Добавление зеленых коктейлей к диете любого человека даст оздоровительный эффект больший, чем сыроедение.

Виктория Бутенко: Как правильно готовить зелёные коктейли

При этом не нужно полностью менять привычную систему питания. Достаточно включить в рацион два-три вкусных зеленых коктейля, которые с удовольствием пьют даже дети. Создайте собственную, простую и эффективную программу здоровья!

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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