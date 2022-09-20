Эта мазь лечит нарывы, больные суставы, гайморит и не только!

Эта мазь лечит много болезней: фибромы, мастит, гангрену, язвы (в том числе и трофические), ожоги, чирьи, нарывы, больные суставы, самые застарелые гаймориты, гнойные отиты, нарывы в горле, экзему, кисты яичников — все это вылечит чудо - мазь!

Мази на все случаи жизни. Рецепты народной медицины.

Эта мазь лечит много болезней: фибромы, мастит, гангрену, язвы (в том числе и трофические), ожоги, чирьи, нарывы, больные суставы, самые застарелые гаймориты, гнойные отиты, нарывы в горле, экзему, кисты яичников — все это вылечит чудо- мазь!

Приготовление:

В эмалированную посуду влить 1 стакан рафинированного растительного масла, бросить туда пчелиного воска размером со спичечную коробку и поставить посуду на небольшой огонь, чтобы воск растаял. Половину желтка от яйца, сваренного вкрутую, раздавить вилкой на блюдце и пальцами постепенно добавлять в посуду с маслом и воском. Размешайте, снимите с огня и дайте настояться 10-15 минут. Затем процедите через капроновую ткань. Храните в холодильнике в стеклянной посуде. Мазь очень эффективна. Если мазь надо закладывать, то ее разогревают на водяной бане до 40 гр.

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Она излечивает:

1. Гайморит.

Растопленной в столовой ложке и тут же набранной в пипетку мазью закапывают в нос при самых страшных гайморитах. Чтобы она не застыла, все делайте быстро. Достаточно закапать мазью в нос раза два с интервалом между закапываниями в один час, и можно избавиться даже от месячного гайморита. Мазь пробивает гайморовы пазухи и тянет на себя гной с громадной силой!

2. Гнойные отиты.

Скрутить жгутик из ватки и вставить в ухо. По мере надобности менять жгутик, одновременно смазывать мазью за ухом. Мазь тянет на себя гной с громадной силой. Так можно лечить все отиты, не только гнойные.

3. Нарывы в горле, абсцессы в горле, гнойная ангина.

Смазывать мазью горло, прикладывать компресс на область шеи. Если проделать все это с вечера, каждый час повторяя процедуру, то к утру нарыв прорвет.

4. Бронхи, боль в желудке, в кишечнике, фурункулы на теле, ячмени на глазах.

Три раза в день до еды принимаем по половинке чайной ложки мази.

5. Ожоги, чирьи, раны, отеки, зубная боль, суставная боль коленей.

Наносите ее на ночь на больное место, укутывая и заматывая его. Чистым пальцем обмазывайте больной зуб и смазывайте мазью десну, и вы увидите, как болячки начнут отступать. Результат обязательно будет отличный.

6. Трофические язвы, гангрена.

Также прикладывать салфетки с мазью и также менять через 2 часа. Из ран будет обильно идти гной, вы сами убедитесь, как быстро продвигается ваше спасительное лечение, несмотря на всякого рода бездействующие дорогие препараты. Ожоги, чирьи, раны, отечные воспаления на коже, зубная боль (на десну ватку с мазью).

7. Этой мазью можно укрепить ногти, втирая мазь на ночь в ногти.

Примечание: воск нужно брать пчелиный, натуральный. Для наружного применения можно взять любое масло, а для внутреннего лучше оливковое.

Противовоспалительная мазь.

Состав:

1 стакан животного жира, 100 гр растительного масла, 1 ст ложка березовых почек, 50 гр прополиса. На водяной бане растопить жир, довести до кипения, всыпать березовые почки, выдержать на водяной бане 3 часа, при остывании добавить прополис, помешать. После растворения прополиса влить растительное масло. Оставить на водяной бане до полного остывания. Процедить и хранить в холодильнике.

Помогает при бронхите, артрозе суставов, остеохондрозе.

Мазь, которая хорошо заживляет любые, даже загноившиеся раны.

Для приготовления мази нужен свежий сок лапчатки гусиной. На порцию мази взять 1 ст.л. сока этого растения. В это количество сока положить 60 г топленого свиного жира. Размешать и оставить в теплом месте, а потом снова перемешать, чтобы получилась однородная масса. Затем туда положить 1 ч.л. пчелиного воска и чуть-чуть прополиса.

Смесь поставить на огонь, довести до кипения и кипятить на маленьком огне 5 минут. Снова оставить в теплом месте часа на 2, чтобы все настоялось. Затем поставить мазь в холодильник, но каждый час доставать мазь и хорошо перемешивать, чтобы она равномерно загустела. Теперь мазь готова.

Хранить ее надо в холодильнике. Пользоваться ею просто. Накладывайте мазь на рану, а сверху — повязку. Очень скоро рана затянется.

Мазь из травы сушеницы от ран, язв, фурункулов.

10 гр. измельченного порошка высушенной травы сушеницы смешать с 50 гр. сливочного или растительного масла и 1 ч.л. меда.

Тщательно все растирается. Наносится мазь на рану 2-3 раза в день, а на фурункулы – под лейкопластырь. Заживают раны очень быстро.

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Целебная чудо-мазь

Рецепт:

Взять 40гр. воска натурального ( не вощины!), 100гр. оливкового масла (можно и растительное), 2 ст.л. сахарного песка. Воск раскрошить в масло, добавить сахар и поставить на медленный огонь. Медленно помешивая, растопить воск и сахар в масле.

Растворяется долго и медленно. Непрерывно помешивать, сахар начинает пригорать ( но это не особенно страшно). В результате воск как бы перейдет из твердого состояние в мягкое. Должна получиться однородная мазь. Остудить и можно пользоваться.

Эта мазь снимает любой воспалительный процесс.

1. Насморк и заложенность носа. Намазать на переносицу или закладывать в каждую ноздрю. Совершенно не щиплет. Особенно хорошо, у кого маленькие дети, чтобы не мучить их с каплями. Помогает сразу же.

2. Больное горло. Также намазывать в области миндалин. Укутать горло.

3. Кашель. Растирать грудь. Мы делаем и спереди, и сзади.

4. Болячки во рту и на губах.

5. Воспаление уха. Тампончиком внутрь. Проходит на следующий день.

6. Любая ссадина и болячка на поверхности кожи с уже явным воспалением вокруг. Сын в прошлое лето здорово ободрал ухо. К вечеру ухо стало ярко красного цвета и распухло. На улице жара. Повязку не наложить. Да и не будет мальчишка с ней ходить по улице.

7.Растяжение мышц.

8. Суставные боли. опубликовано econet.ru

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