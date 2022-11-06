Высокий уровень мочевой кислоты —мощный фактор риска ожирения, старческого слабоумия и не только!

Бессимптомный высокий уровень мочевой кислоты - это мощный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, атеросклероза, старческого слабоумия, импотенции и др. Нормальный уровень МК составляет 6,5–7 мг/дл у мужчин и 6–6,5 мг/дл у женщин.

Концентрации 5,75 мг/дл и выше для мужчин и 4,8 мг/дл и выше для женщин классифицировали как «высокие нормальные», это означает определенное влияние на здоровье. Мочевая кислота повышена, если ее уровень составляет более 7,0 мг/дл и связан с повышенным риском развития подагры или камней в почках.

Повышенный уровень мочевой кислоты

Новая волна интереса к мочевой кислоте связана c пониманием роли бессимптомной гиперурикемии (определяемой чаще всего как повышение уровня мочевой кислоты в плазме 7,0 мг/дл, ) как мощного, независимого и модифицируемого фактора риска сердечно-сосудистой (СС) заболеваемости и смертности, основанным на данных многочисленных эпидемиологических и проспективных исследований.

Наиболее распространенными причинами, влияющими на уровень мочевой кислоты, являются ожирение, инсулинорезистентность, метаболический синдром, артериальная гипертензия, применение диуретиков и низких доз ацетилсалициловой кислоты, избыточное употребление алкоголя, пожилой возраст, почечная недостаточность. Среди них лидирует метаболический синдром и его компоненты. Алкоголь, нарушение почечной функции и ожирение также ассоциируются с более высоким уровнем мочевой кислоты.

0. Бессимптомное повышение уровня мочевой кислоты.

Согласно рекомендациям EULAR (Европейской антиревматической лиги) гиперурикемией (ГУ) считается повышение мочевой кислоты (МК) сыворотки крови выше 360 мкмоль/л. Часто бывает так, что у вас повышенный уровень мочевой кислоты, но нет заболевания, такое состояние бывает по ряду оценок, в Беларуси и РФ у каждого пятого.

По более скромным оценкам, бессимптомное увеличение уровня МК имеют 5–8% популяции, из них только у 5–20% развивается подаграЗа период с 1950 по 1980 г. в популяции средний уровень МК в сыворотке крови повысился с 5 до 6 мг/дл.

В настоящее время доказана роль гиперурикемии как независимого предиктора кардиоваскулярной заболеваемости и смертности у больных ишемической болезнью сердца, хронической и острой сердечной недостаточностью, артериальной гипертензией и предгипертензией и метаболическим синдромом.

В настоящее время все более актуальным становится вопрос: насколько «безвредна» бессимптомное повышение уровня мочевой кислоты? Об этом читайте ниже.

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1. Связь повышенного уровня мочевой кислоты с инсулинорезистрентностью и ожирением

Увеличение количества мочевой кислоты, вместе с увеличением липопротеидов низкой плотности, считается частью синдрома инсулинорезистентности, который ведет к сердечно-сосудистой заболеваемости. Инсулинорезистентность и гиперинсулинемия могут снижать почечное выведение мочевой кислоты независимо от ожирения и функции почек.

Вероятно, инсулин увеличивает канальцевую реабсорбцию натрия, что сопровождается увеличением реабсорбции мочевой кислоты. Инсулинорезистентность связывает гипертонию, гипертриглицеридемию и гиперурикемию.

Однако мочевая связана с триглицеридами независимо от уровня инсулина натощак и ожирения, показывая, что механизм, лежащий в основе данной связи, только частично относится к инсулинорезистентности и ожирению.

Селективная инсулинорезистентность характерна для пациентов с артериальной гипертонией, а инсулин обладает сильным натрийудерживающим эффектом, который сопровождается снижением почечной экскреции мочевой кислоты.

Гиперинсулинемия также способна повышать активность симпатической нервной системы, которая может способствовать повышению мочевой кислоты в крови. Мнение о том, что гиперурикемия может являться показателем инсулинорезистентности, недавно подтвердилось 8–летним исследованием, доказавшим связь между УМК и инсулинорезистентностью.

Таким образом, гиперурикемия у пациентов с артериальной гипертонией может свидетельствовать об инсулинорезистентности, которая определенно связана с повышением сердечно–сосудистой заболеваемости.

Мочевая кислота повышена при абдоминальном ожирении

Повышенный уровень мочевой кислоты, очевидно, связан также с почечной сосудистой резистентностью и имеет обратную зависимость от почечного кровотока. Уровень мочевой кислоты коррелирует с экскрецией альбуминов с мочой, которые являются предвестниками развития нефросклероза, а нарушение почечной гемодинамики предшествует нарушению метаболизма мочевой кислоты у пациентов с нефропатией. Таким образом, гиперурикемия у пациентов с артериальной гипертонией наиболее вероятно отражает нарушение почечной гемодинамики, это хороший прогностический фактор.

Во многих исследованиях обнаружено, что уровень мочевой связан с гиперлипидемией, в особенности с гипертриглицеридемией. Более сильная связь была выявлена именно с триглицеридами, а не с холестерином, что привело к предположению, что триглицериды являются промежуточным звеном между повышением мочевой кислоты и повышением уровня холестерина. Была отмечена слабая связь между уровнем мочевой кислоты и липопротеидами высокой плотности.

2. Связь мочевой кислоты с атеросклерозом.

Атеросклероз наблюдается у птиц, будучи при этом, как правило, бессимптомным. Птицы, также как и приматы, едят много фруктов и выделяют мочевую кислоту. Рассмотрение моделей атеросклероза на животных, которые имеют другой обмен веществ, часто дает потенциально неверные результаты. Например, известный холестериновый кролик, часто вообще не применимо к человеку.

Мочевая кислота является провоспалительным веществом в отношении сердечно-сосудистой системы, стимулируя выделение провоспалительных цитокинов. Предполагают, что существует несколько потенциальных механизмов, благодаря которым мочевая кислота может играть патогенетическую роль в развитии сердечно–сосудистой заболеваемости или, наоборот, воздействовать на клинические проявления у пациентов с установленным атеросклерозом, но ни один из них пока не подтвержден.

Очевидно, что повышенный уровень мочевой кислоты усиливает окисление липопротеидов низкой плотности и способствует липидной пероксигенации. а также связан с увеличенной продукцией свободных кислородных радикалов. Оксидантный стресс и повышение оксигенации липопротеидов низкой плотности в стенке артерий может играть роль в прогрессировании атеросклероза. Мочевая кислота может быть вовлечена в адгезию и агрегацию тромбоцитов. Это породило гипотезу о том, что гиперурикемия повышает риск коронарного тромбоза у пациентов с уже имеющимися коронарными заболеваниями.

Предполагают, что повышение мочевой кислоты отражает повреждение эндотелия. Эндотелиальная дисфункция, проявляющаяся снижением эндотелий–зависимой сосудистой релаксации в результате действия NO, обычна для пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертонией и играет роль в развитии атеросклероза. В эндотелиальных клетках присутствует ксантин–оксид, который является генератором свободных кислородных радикалов. Мочевая кислота и ксантин–оксид повышены и определяются гораздо в большей концентрации в сосудах, пораженных атеросклерозом, чем в здоровой сосудистой ткани. Если этот механизм верен, то повышение мочевой кислоты может быть точным маркером биологического феномена, тесно связанного с прогрессированием атеросклероза, не являясь непосредственно причиной развития процесса сосудистого повреждения, в котором может быть виновен ксантин–оксид. В свою очередь, при постоянной гиперурикемии развитие артериальной гипертензии связано с развитием прегломерулярной артериопатии и тубулоинтерстициальным поражением. Повышение уровня мочевой кислоты стимулирует активацию ренин-ангиотензиновой системы и усугубляет дисфункцию эндотелия. Кроме того, в условиях ишемии происходит превращение фермента ксантиноксиредуктазы в ксантиноксидазу, что приводит к изменению метаболизма ксантинов, превращению мочевой кислоты из антиоксиданта в прооксидант и стимулированию оксидативного стресса. Гиперурикемия приводит к эндотелиальной дисфункции за счет угнетения синтеза NO. Этот эффект мочевой кислоты обусловлен ее прооксидантными свойствами в условиях измененного метаболизма. Мочевая кислота также стимулирует пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов путем активации ростовых факторов, вазоконстрикторных и провоспалительных молекул. Таким образом, мочевая кислота является не только маркером, но и активным компонентом развития артериальной гипертензии. Однако наиболее важно то, что в группе больных, у которых применение тиазидного диуретика привело к повышению уровня МК, количество сердечно-сосудистых событий было на 42 % выше, чем в группе больных, у которых не было отмечено повышения МК.

Связь между гиперурикемией (повышенным уровнем мочевой кислоты) и риском развития сердечно-сосудистых болезней установлена в ходе крупных эпидемиологических исследований. Доказана взаимосвязь высокого уровня мочевой кислоты с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, инсулинорезис­тент­ностью, ожирением и обусловленными атеросклерозом сердечно–сосудистыми заболеваниями.

В исследовании NHANES I (the National Health and Nutrition Examination Survey) выявлена независимая связь между гиперурикемией и ростом сердечно–сосудистой летальности. С повышением уровня МК риск смерти от ИБС возрастал на 77% у мужчин и на 300% у женщин. Увеличение концентрации МК на 1 мг/дл (59,5 мкмоль/л) ассоциировалось со значительным увеличением летальности как среди мужчин, так и среди женщин.

12–летнее исследование (PIUMA), в котором участвовало более 1500 ранее не леченных пациентов с артериальной гипертенизией, также продемонстрировало, что уровень мочевой сыворотки – сильный предиктор кардиоваскулярной заболеваемости и смертности.

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Изучение больных сахарным диабетом 2 типа показало значительное повышение частоты инсульта при росте уровня мочевой кислоты. При этом связь оставалась значимой даже после исключения других кардиоваскулярных факторов риска. Между тем результаты Фрамингемского исследования не выявили значительной связи между уровнем мочевой кислоты и кардиоваскулярной заболеваемостью.

Гиперурикемия была обнаружена у почти 90% подростков с впервые диагностированной артериальной гипертензией. Результаты исследований свидетельствуют, что коррекция гирерурикемии может предотвращать развитие сердечно–сосудистых катастроф.

Так что же делать при бессимптомном повышении мочевой кислоты?

Показано, что не только кристаллы моноурата натрия, но и растворимая мочевая кислота при бессимптомной ГУ может приводить к увеличению уровня воспалительных медиаторов и индуцировать пролиферацию сосудистых гладкомышечных клеток in vitro. Многие из этих «провоспалительных» медиаторов имеют фундаментальное значение в патогенезе атеросклеротического поражения сосудов и его осложнений. Поэтому следует слегка изменить питание, об этом в следующей статье.

Исследователи из Медицинского университета Джона Хопкинса (Балтимор, Мэриленд, США) установили, что у лиц с «высоким нормальным» уровнем мочевой кислоты объем гиперинтенсивного белого вещества головного мозга в 2,6 раза больше, чем в популяции со средним или низким уровнем .

Это подтверждает роль мочевой кислоты в увеличении риска цереброваскулярной болезни и может служить объяснением связи между повышенной мочевой кислотой и легким когнитивным расстройством у пожилых пациентов. Существует явная взаимосвязь между высокими уровнями мочевой кислоты и такими заболеваниями, как гипертоническая болезнь, диабет II типа и метаболический синдром. Все эти состояния являются известными факторами риска развития слабоумия.

Примечательно, что средний уровень мочевой кислоты при наличии расстройства эрекциибыл выше (около 12 мг/дл) чем у пациентов с нормальной половой функцией (около 5 мг/дл). В результате было установлено, что наличие избыточного содержания данного вещества в крови повышает риск развития эректильной дисфункции почти в 6 раз. А увеличение уровня мочевой кислоты на каждый 1 мг/дл сопровождается удвоенным повышением вероятности расстройств эрекции.

3. Положительные моменты действия мочевой кислоты

По мнению некоторых исследователей, повышение мочевой может благоприятно влиять на организм. По своей химической структуре мочевая кислота сходна с триметилированным ксантин кофеином и поэтому способна повышать умственную и физическую работоспособность.

Много­численные исследования в 1960–70–х годах подтверждали, что люди с гиперурикемией отличаются более высоким интеллектом и быстротой реакции. Тем не менее, на аденозиновые рецепторы (которые стимулирует кофеин), мочевая кислота не действует, в большинстве работ показан сравнительно небольшой биологический эффект, к тому же возможное влияние оказал социо–экономический статус участников.

Другим полезным свойством МК считается ее способность действовать в качестве антиоксиданта, блокирующего супероксид, пероксинитрит и катализируемые железом окислительные реакции. Ряд авторов свидетельствуют, что повышенная МК может быть одним из ключевых антиоксидантов плазмы и предотвращать связанный со старением окислительный стресс, тем самым способствуя продлению жизни. Как показали исследования, переливание мочевой кислоты людям повышает антиоксидантную активность сыворотки и улучшает функцию эндотелия.

Если в общем мочевая кислота имеет негативное действие, то в пределах центральной нервной системы она играет совершенно другую роль. Мочевая кислота известна как мощный нейропротектор и ингибитор нейродегенерации и нейровоспаления. Как она там работает, есть разные мнения. Но вот, у людей с гиперурикемией отмечают пониженный риск нейродегенеративных заболеваний, типа, болезни Паркинсона или Альцгеймера есть данные и по рассеяному склерозу.

Способность повышенного уровня мочевой кислоты уменьшать пероксинитрит–опосредованное образование нитротирозина свидетельствует о нейропротекторных свойствах, что особенно важно при рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, инсульте и других неврологических заболеваниях.

По данным эпидемиологических исследований, лица с ГУ значительно реже страдают рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона и Альцгеймера, а инфузия мочевой кислоты может уменьшать неврологические проявления, полученные экспериментальным путем (например, при экспериментальном аллергическом энцефаломиелите).

Высокий уровень уратов (солей мочевой кислоты) в крови замедляет прогрессирование болезни Паркинсона. Ураты в норме содержатся в крови, моче и спинномозговой жидкости. Эти вещества являются мощными антиоксидантами, защищающими организм от вредных молекул - свободных радикалов. Выяснилось, что у участников с наиболее высоким уровнем уратов в крови болезнь развивалась медленнее.

Недавние исследования показали, что благоприятный эффект мочевой кислоты при этих состояниях связан, скорее, не с ее нитротирозин–подав­ляющим антиоксидантным действием, а со способностью блокировать гемато–энцефалический барьер или с воздействием на астроглиальные клетки.

4. Парадокс уровня мочевой кислоты.

Так, если острое повышение мочевой кислоты (мочевая кислота повышена) оказывает антиоксидантное действие и благоприятно влияет на функцию эндотелия, то хроническая гиперурикемия, напротив, способствует развитию окислительного стресса и эндотелиальной дисфункции. Возможно, это связано с различными внутриклеточным и внутрисосудистым влияниями острой и хронической гиперурикемии.

Оксидативный стресс является главным фактором повреждения головного мозга у пациентов с ишемическим инсультом. Мочевая кислота это сильнодействующая эндогенная антиоксидантная молекула. В ходе экспериментальной ишемии у крыс экзогенное введение мочевой кислоты оказывает нейропротективное действие, внутривенное введение мочевой кислоыт является безопасным, предотвращает раннее снижение уровня мочевой кислоты и сокращает раннее увеличение маркеров оксидативного стресса.

Наибольшие выгоды от применения мочевой кислоты имели женщины, пациенты с умеренно большим инсультом и пациенты с высоким содержанием глюкозы в крови. Доктор Чаморро объяснил этот факт тем, что эти пациенты, возможно, имеют более высокий уровень окислительного стресса, а мочевая кислота является мощным антиоксидантом.опубликовано econet.ru

Автор: Андрей Беловешкин

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